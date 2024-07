Za kameny v močových cestách může nejen dehydratace. Jezte méně masa a dostatečně pijte

: ke vzniku kamenů může přispívat i skladba jídelníčku. Pokud člověk konzumuje nadměrné množství bílkovin, purinů, sodíku a cukru, může to podporovat tvorbu určitých typů kamenů. Přehánět by se to nemělo ani s doplňky stravy, které obsahují vitamín C. Příjem vápníku se naopak doporučuje zvýšit.