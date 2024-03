Kvůli ledvinám nemusel na vojnu, kameny se ale vrátily. Moderátor se s nimi potýká dodnes

Že má ledvinové kameny, zjistil Alexander Hemala při odvodu na vojnu. Úplnou náhodou je diagnostikoval lékař při prohlídce. „Byla to jedna z prvních chvílí, kdy jsem si uvědomil, že zdraví je skutečně to nejcennější, co máme. V 18 letech jsem podstoupil operaci, při které mi byly ledvinové kameny vyjmuty přímo z ledviny,“ popisuje situaci z roku 1970 bývalý televizní hlasatel.

Celá peripetie však pro něj byla trochu štěstím v neštěstí. Na základě této operace totiž dostal modrou knížku.

Hemala měl následně, co se týče zdraví, dlouhá desetiletí klid. V roce 2003 se mu však potíže vrátily. Nejprve prodělal srdeční příhodu, která skončila bypassem, a v roce 2014 přišel o žlučník.





Další kamínek odešel samovolně

Ledviny mu daly pokoj na více než půl století, před několika lety se mu ale kameny objevily znovu. Přišlo se na to při pravidelné preventivní kontrole v nefrologické ambulanci.

„Drobná kalcifikace byla objevena u pana Hemaly v ledvinách při ultrazvukovém vyšetření. Šlo ale opravdu o malý kamínek, který z těla zřejmě odešel samovolně, aniž by to pacient pociťoval. Pan Hemala patří mezi vzorné pacienty. Má jen zvýšenou hladinu kreatininu v krvi, která značí mírně porušenou glomerulární filtraci ledvin,“ vysvětluje jeho ošetřující lékařka z B. Braun Avitum v pražské Nemocnici Na Homolce Jana Pafčugová.

Prevence je důležitá, vzkazuje

Nyní ho lékaři preventivně kontrolují jednou ročně. „To, že si tělo dokázalo tentokrát poradit s kameny samo, považuji za zázrak. Já tomu pomohl jen pitím doporučených čajů a správnou životosprávou. Onemocnění ledvin je zákeřné v tom, že nijak extra nebolí, pokud tedy zrovna nemáte ledvinovou koliku. Proto je prevence tak důležitá a já bych chtěl vyzvat širokou veřejnost, aby se svým ledvinám věnovala. Preventivní vyšetření je opravdu jednoduché, ale může se tím předejít velkým komplikacím,“ apeluje Alexander Hemala.





Proč a jak vznikají ledvinové kameny

Ledvinové kameny vznikají kvůli přílišné koncentraci minerálů a solí v moči. Většinou se tak děje z několika důvodů. Mezi ty nejčastější patří nedostatečný pitný režim, kdy je moč koncentrovanější a tím je vyšší i riziko tvorby kamenů, dietní chyby (zejména u stravy složené převážně z bílkovin, sodíku a cukru), nebo užívání některých léků, konkrétně se zmiňuje dlouhodobé užívání medikamentů proti migréně nebo projímadel.

Dále pak riziko vzniku ledvinových kamenů zvyšují močové infekce a nízké pH moči a také nedostatek pohybu a některá metabolická a další závažná onemocnění (například cystická fibróza nebo Crohnova nemoc).

Jak se kamenů zbavit?

U léčby ledvinových kamenů záleží především na tom, jak jsou útvary velké a jestli kvůli nim má pacient potíže. Malé kamínky mohou odejít samy spolu s močí, případně je možné tento proces podpořit podáním léků na uvolnění svalstva.

Možností je i operativní léčba, a to buď rozbíjení rázovou vlnou, nebo přímo vlastní odstranění velkých kamenů z ledvin.