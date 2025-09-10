Lékaři poradí s moderní léčbou migrény. Lidé se na akci dozvědí i jak uvolnit páteř

Migréna, to není jen bolest hlavy. Mezi další příznaky patří také zvracení i desetkrát za sebou, přecitlivělost na světlo, zvuky, pachy a vůně, úzkost, pocení, zimnice, průjem, zvýšená potřeba močení, brnění, poruchy mluvení a chápání – to vše až několik dní v kuse.
Ne každý člověk s migrénou má všechny příznaky, ale obvykle se jich vyskytuje více najednou. Postižených přitom není málo. Migrénou v Česku trpí přes milion lidí. Nemoc je silně omezuje – ztěžuje práci nebo péči o děti, znemožňuje běžný život. Někdo ví, co u něj nemoc spustí, ale ne vždy se jde spouštěčům vyhnout. Někdo nikdy netuší, kdy přijde další ochromující záchvat.
Nové poznatky o tom, co proti nemoci pomáhá, přiblíží akce pacientské organizace Migréna-help. Další ročník festivalu Migréna nás spojuje se koná ve čtvrtek 11. září od 16.30 hodin v centru Loreto v Praze.
Účastníkům tradičního festivalu Migréna nás spojuje proto právě v rizikovém měsíci nabízí rady a praktické ukázky fyzioterapie, aromaterapie a další podpůrné léčby migrény. Lidé se na místě dozví, jak si uvolnit krční páteř, tejpovat, nebo jaké vůně pomohou uvolnit stres, zlepšit spánek nebo zmírnit bolesti hlavy. Na místě přítomní lékaři, neurologové, představí novinky v léčbě a jsou připraveni s ní poradit.
Září je, kvůli nástupu dětí do školy a konci dovolených, obdobím zvýšeného stresu, a tedy i rizika vzniku atak migrény. Stres a shon jsou jedním ze spouštěčů záchvatů, které umí člověka zablokovat na řadu dnů, vysvětluje Rýza Blažejovská, předsedkyně Migréna-help.
Biologická léčba migrény
Migréna sice nezabíjí, ale může zničit život. Aby se lidé vyhnuli bolestem a potížím, často užívají příliš mnoho analgetik a triptanů a nemoc se horší. Dnes je přitom k dispozici preventivní biologická léčba s vysokou účinností.
Úplnou novinkou jsou potom malé molekuly zvané gepanty, které umí zablokovat protein, jenž záchvaty migrény spouští. Lék lze využít jak při prevenci, tak při samotném záchvatu. Díky mechanismu účinku jej mohou užívat i lidé, kteří prodělali cévní mozkovou příhodu, infarkt, trpí vysokým krevním tlakem nebo lidé, kterým dosavadní léčba nezabírá, vysvětluje lékařka Eva Medová, vedoucí Centra pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy pražské fakultky na Vinohradech.
Účastníci se budou moci na místě poradit také s Jiřím Neumannem, primářem neurologického oddělení chomutovské nemocnice. V ordinaci se stále setkává s tím, že pacient vyhledá pomoc až po mnoha letech utrpení. I dnes podle něj lidé stále slýchají od svého okolí, že ‚je to jen bolest hlavy‘ a mají se z toho vyspat.
Výsledkem je, že potíže tají, o nemoci se bojí mluvit v práci i doma. Přitom kvůli ní přicházejí o práci, plýtvají dovolenou, vzdávají se kariéry, přátelství a vztahů. Je třeba neustále opakovat, že migréna není slabost. Je to neurologické onemocnění, které si zaslouží stejně vážný přístup jako například diabetes nebo epilepsie, popisuje primář Neumann.
Čtvrteční festival naváže na Mezinárodní den boje proti migréně, který každoročně připadá na 12. září a vyhlašuje jej Evropská aliance pro migrénu a bolesti hlavy (EMHA). Cílem iniciativy je zvyšovat povědomí o závažnosti migrény, odbourávat společenské stigma a podporovat pacienty, aby se nebáli mluvit o svých potížích a aktivně se hlásili o lepší péči.
Letošní novinkou festivalu je i víkendový (13.–14. 9.) workshop V pohodě, na němž organizace Migréna-help spolupracuje s Národním ústavem duševního zdraví. Zaměří se na lepší zvládání stresu a budování odolnosti v každodenním životě.
Migréna
- Neurologické onemocnění, které se projevuje opakovanými záchvaty bolesti hlavy doprovázenými příznaky, jako jsou světloplachost, přecitlivělost na zvuky, nevolnost nebo zvracení.
- Záchvat obvykle trvá jeden až tři dny a běžné denní aktivity během něj stav výrazně zhoršují.
- Pokud se záchvaty objevují častěji než čtyřikrát do měsíce, doporučuje se zvážit preventivní léčbu. Důležitou roli hraje i akutní léčba, která pomáhá zvládnout samotný záchvat.
- Kromě zavedených možností, jako jsou analgetika a triptany, jsou dnes dostupné i tzv. gepanty, které blokují specifické mechanismy spojené se vznikem migrény. Tyto léky lze nasazovat jak preventivně, tak při samotném záchvatu – a představují naději zejména pro pacienty, kterým dosavadní léčba nezabírá. Ne všem je však platí pojišťovny a lidé si je tak musé hradit sami. Jsou pouze na předpis.