V Británii se mezi studenty rozšířil zákeřný meningokok. Češi mohou být v klidu

Invazivní meningokokové onemocnění se v oblasti Kent na jihovýchodě Anglie rozšířilo v polovině března. Podle Britské agentury pro zdravotní bezpečnost úřady zaznamenaly dvacet případů, dva lidé zemřeli.
Jak poznat meningokokové onemocnění:
- Nemoc první 4–8 hodin připomíná chřipku – nemocný má horečku, pociťuje bolest hlavy, krku, nemá chuť k jídlu.
- Během 12–15 hodin se dostavuje například ztuhlost šíje, světloplachost, změny na kůži (skvrny ap.).
- V poslední fázi od 15 do 24 hodin od propuknutí nastává zmatenost, křeče, bezvědomí a případně až úmrtí v důsledku septického šoku.
„Onemocnění se vyskytla zejména mezi studenty a jsou pravděpodobně spojena s úzkým sociálním kontaktem při hromadných akcích. Tamní zdravotnické úřady přijímají opatření, včetně informování kontaktů a podávání preventivní léčby,“ uvedl na webu český Státní zdravotní ústav.
„Dosud bylo studentům, jejich blízkým kontaktům a dalším lidem podáno dva a půl tisíce dávek antibiotik,“ napsala britská agentura.
Neisseria meningitidis, neboli meningokok, je bakteriální původce invazivních meningokokových onemocnění (IMO). Klinicky se nejčastěji projevuje jako meningitida, sepse nebo jejich kombinace.
„Meningokoky lze rozčlenit do 12 séroskupin, přičemž nejčastěji způsobují invazivní onemocnění séroskupiny A, B, C, Y, W,“ popsala Vedoucí Národní referenční laboratoře pro meningokokové nákazy Zuzana Okonji.
Celosvětově, a to včetně Česka, v posledních letech případů IMO ubývá. Loni se v Česku potvrdilo 23 případů, z nich tři skončily smrtí. Šlo o studenty ubytované v Roztokách u Prahy. „Od začátku roku do 17. 3. 2026 bylo v ČR laboratorně potvrzeno 9 případů IMO, úmrtí nebylo hlášeno,“ dodala Okonji.
Nejlepší prevencí je očkování
Meningokoková onemocnění nejsou v České republice příliš častá. Nejohroženější jsou děti, dospívající a mladí dospělí a lidé žijící ve větších kolektivech. Meningokok se přenáší kapénkovou cestou při úzkém kontaktu, například líbáním, půjčováním příborů, pití nebo cigaret.
Nejúčinnější prevencí je očkování. Vakcíny pro děti, dospívající a rizikové pacienty jsou hrazené ze zdravotního pojištění.
Meningokokové infekce patří právem mezi rodiči i lékaři k obávaným. Jejich příznaky jsou totiž zaměnitelné s jinými nemocemi, na rozdíl od nich ale dokáže meningitida postupovat velmi rychle a pro malé dítě či dospívajícího představuje smrtelné nebezpečí. Navíc to, že nákazu pacient přežije, mnohdy znamená doživotní následky v podobě amputace, poškození sluchu, zraku či funkce některých orgánů. Meningitida může vést také ke vzniku epilepsie, obrny či mentální retardace.
Meningokok se projevuje vysokou horečkou, silnými bolestmi hlavy, ztuhlou šíjí, nevolnostmi, zvracením, vyrážkou, pacient může být i zmatený či ospalý. SZÚ proto studentům a dalším lidem, kteří pobývají v Kentu, doporučují okamžitě vyhledat lékařskou pomoc, pokud se u nich tyto symptomy objeví.
Dále ústav doporučuje omezit rizikové kontakty (vyhýbat se nemocným, nesdílet nápoje ani osobní předměty, dbát na hygienu rukou), zvážit očkování a dodržovat pokyny místních úřadů (například v případě výzvy absolvovat preventivní antibiotickou léčbu).