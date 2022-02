Marocký jíl: Myjeme se „hlínou“

Jíl se používal k očistě a léčbě nemocí již ve starověku. Léčily se jím kožní nemoci, ale i úplavice, zažívací potíže, dokonce i mor. Dnes už všechny neduhy řešíme prášky a sirupy. Ještě předtím než začaly přírodní léčbu nahrazovat chemické preparáty, využíval jíl k léčebným účelům v 19. století například farář Kneipp. Míchal různě barevné jíly s bylinnými vodami a vzniklou směs používal jako obklad na postižené klouby nebo orgány. V jílu máčené prostěradlo přikládal na tělo nemocného horečkou, „jílovou košilí“ léčil nemoci kůže. Z toho rozhodně vyplývá, že bychom léčbu jílem neměli podceňovat. Jak se ale na ni dívat dnes?

Marocký jíl vyniká čistícími účinky

Jíl je z pohledů geologů usazená nezpevněná hornina, která vzniká zvětráváním. Co ale jeho léčebné účinky? Jak může „hlína“ léčit a očišťovat? Hana Khlaif, majitelka obchodu s orientální kosmetikou Yasminka.cz, říká: „Jíl je vlastně to, co se nachází na zemi, nikoliv uvnitř země. Jedná se svým způsobem o minerální mouku, kterou nenamíchala žádná laboratoř, ale příroda sama. Jíl je tvořen jílovitou hmotou, z jílových minerálů, kaolinitu, montmorillonitu, illitu aj. Jíl je tedy živý přírodní materiál, bohatý na minerály pocházející z rostlin, živočichů, vody, půdy, skal aj.“ Marocký jíl (také zvaný ghassoul z arabského slova „ghassala“ – čistit) je exotický jíl, který se před miliony let usazoval v tehdejším moři na území dnešního pohoří Atlas. Vyniká výbornými čistícími účinky – vždyť marocké ženy ho užívají místo mýdla nebo šampónu. Jako součást pleťové masky šetrně čistí pleť, odstraňuje černé tečky, přebytečnou mastnotu (je tedy výborným přírodním pomocníkem pro všechny, kteří mají potíže s mastnou pletí), odumřelé kožní buňky a i všechny ostatní nečistoty. Zároveň podporuje pokožku v její lepší hydrataci a stimuluje její prokrvení. Při pravidelném používání také zpomaluje proces stárnutí. Jak je to ale možné a jaká ho nejlépe využívat?

Nejdříve je třeba položit otázku, v čem tkví léčebná síla jílů? Jak bylo řečeno výše, jíly jsou bohaté na minerální a stopové prvky. Ty se při pravidelné aplikace dostávají do těla, které si vezme právě to, co mu chybí. Opravdu mají jíly až takovou moc? „Samozřejmě je to jako s rostlinami či kořením, tedy záleží i na tom, z jaké oblasti na naší zeměkouli pocházejí. Některé z nich jich mají více, jiné méně. Nicméně skutečně pravidelné zábaly, nejlépe celotělové i s ploskami nohou, dokážou částečně hladinu minerálů v těle regulovat,“ říká Hana Khlaif.

Jíl lze použít jen jednou

Marocký jíl je těžen na severovýchodě Maroka, kde je tradičně využíván k očistným procedurám. Obsahuje kromě vápníku, fosforu, sodíku a jiných minerálních látek, také kupříkladu mangan železitý, což je ojedinělá složka. Pro svoji významnou schopnost absorpce toxinů slouží i k léčbě různých kožních nemocí. Hana Khlaif dodává, že je tradičně využíván pro „zábaly při podpůrné léčbě juvenilního revmatismu, léčbě nejrůznějších dermatitid, psoriózy (lupénky), ekzému, ale i například odstranění pigmentových skvrn.“

Vzhledem k silným detoxikačním účinkům nelze jíl používat vícekrát. Už jednou použitý jíl je totiž plný škodlivin. Hana Khlaif říká, že vzhledem k tomu, že jíl stále „pracuje“, zvláště ve spojení s vodou se v něm mohou tvořit bakterie, jejichž hladinu je třeba hlídat, doporučuje nákup jílových zábalů a masek připravených specialisty.

Pravděpodobně prvním využitím, který nás ve spojení s jílem napadne, je pleťová maska. Popravdě tento typ využití jílu mě nijak nepřekvapil, snadno si vybavíme i další wellness procedury, při kterých je obličej či tělo zabalováno do bahna, rašeliny, apod. Překvapením pro mě bylo až využití jílu při běžném mytí, ale začněme od začátku, tedy od jílových masek.

Pleťová maska očistí

Maska z marockého jílu je opravdu účinnou očistnou procedurou. Můžeme si vybrat, zda si koupíme masku již namíchanou, nebo si ji „vyladíme“ doma. Jak již bylo řečeno, vzhledem k tomu, že se jedná o čistě přírodní doma připravený produkt, doporučuji si připravit jen množství k okamžité spotřebě, které lze využít jen jednou, ne opakovaně. Pro vaši domácí masku se můžete nechat inspirovat tímto receptem:

Pleťová maska z marockého jílu 1 lžíce marockého jílu (ghassoul)

2 lžíce vody

Pár kapek arganového oleje Smíchejte všechny suroviny na kaši, nechte pět minut odstát a naneste na navlhčený obličej. Nechte působit 8 – 15 minut a opláchněte. Nenechte masku zcela zaschnout – můžete ji osvěžit vodou v rozprašovači.

Hana Khlaif doporučuje aplikaci pleťové masky maximálně dvakrát týdně. „Pokud máte již namíchanou masku, stačí skutečně malinké množství, které rozetřete na navlhčený obličej a necháte působit cca 8 minut, více ze začátku nedoporučuji, kvůli silné detoxikaci. Postupně můžete zvýšit dobu působení na 15 minut.“ Působení jílu ucítíte doslova „na vlastní kůži“. Jíl začne příjemně stahovat, můžete si všimnout i mírného brnění, dokonce i zvýšeného tepu. „Ale to je přesně to, co chceme a potřebujeme. Vytáhnout z naší pleti všechny toxické látky,“ říká. „Místy může být pleť i zrůžovělá, což velmi rychle během několika minut odeznívá. Důležitá je péče po omytí masky. Je nutné použít kvalitní olej, jelikož jíly a horniny vysušují. Do tradičních receptur se přidávají i vzácné silice. Ghassoul s růží doporučuji na vyhlazení vrásek, ghassoul s levandulí na aknózní pleť, ghassoul s čokoládou na kuperózní pleť.“

Jak se umýt hlínou? Na tělo i na vlasy

Teď se ale přesuneme ještě k zajímavější proceduře. Marockým jílem se totiž můžeme skvěle umýt – a nejen tělo, ale dokonce i vlasy. Když jsem to slyšela poprvé, byla jsem mírně v šoku (na všelijaké experimenty s přírodní kosmetikou jsem zvyklá, proto jen „mírně“), v další chvíli mi ale došlo, že jestli je to pravda, vyřeší to většinu mých problémů. Už nějaký čas se snažím najít 100% přírodní šampón, popřípadě i sprchové mýdlo. Něco, co nebude dráždit moji pokožku, ale přitom ji očistí. Jíl právě toto slibuje. Využívání marockého jílu k mytí těla a vlasů je výbornou alternativou pro všechny, kteří trpí kožními nemocemi a jsou citliví na běžně dostupné prostředky. Moc dobře si pamatuji, když mi kožní lékař při obhlédnutí mého ekzému říkal, že se nesmím tak často mýt. Marocký jíl mi pomůže vyřešit i tento problém. Takže kromě toho, že nabízí řešení těm, kteří skoro s lupou luští složení šampónů a zároveň přes internet v mobilu vyhledávají zkratky všech možných chemikálií, jsou vhodnou alternativou i pro osoby s citlivou pokožkou trpící na ekzémy, lupenku, aj. Ale i pokud jste zdraví jako řípa a vaši pokožku nikdy nic netrápilo, je jíl vhodný, protože kromě toho, že opravdu účinně čistí, působí i proti stárnutí pleti.

Pokud se rozhodnete se marockým jílem mýt, připravte si pastu stejnou jako pro pleťovou masku. Pro začátek se držte toho, že na jeden díl jílu připadnou dva díly vody. Pro mytí krátkých vlasů bude stačit jedna lžíce jílu, pro delší dvě. Později si poměr obou složek „vyladíte“ podle sebe a toho, jaká výsledná konzistence vám vyhovuje. Pro vlasy můžete místo arganového oleje obohatit jíl například o med či jinou blahodárnou složku. Jak na vlasech, tak na těle nechte při mytí jíl chvíli působit, a až poté ho smyjte.

Jestli si netroufáte na vlastní jílovou „alchymii“, Hana Khlaif doporučuje nákup již namíchané jílové kosmetiky, se kterou se pracuje obdobně jako s domácí jílovou pastou. „Jíl či horninu si již namíchanou vezmete klasicky jako mýdlo a celé tělo si tímto omyjete. Doporučuji pak nechat chvíli i na těle zaschnout a omýt. To stejné platí i u vlasů. Doporučuji vlasový jílový šampon, který obsahuje jíl i kvalitní oleje, vlasy jsou po něm silnější, pružnější a zvýrazní se jejich barva, naprosto také zbavuje mastnoty, což oceňují hlavně mladí adolescentní lidé.“

Pozor při výběru: Každý marocký jíl nemusí být z Afriky

Při nákupu jílu pečlivě vybírejte dodavatele. Ten by vám měl poskytnout všechny potřebné informace, znát vhodné použití jílu a především vám říci, kde byl marocký jíl vytěžen. Ačkoliv se jedná o „marocký jíl“, marocký původ není samozřejmostí. „Dodavatel by měl dávat záruky, umět dostatečně informovat klienta a hlavně jíly dovážet skutečně ze zemí severní Afriky. Občas narazíte na marocký jíl, který má na etiketě zemi původu ze zcela jiné části zeměkoule,“ dodává Hana Khlaif.