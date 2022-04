Svým složením se Mana může podobat tzv. sippingům, což jsou nápoje využívané v léčebné výživě u pacientů, kteří z nějakého důvodu nejsou schopni přijímat pevnou stravu. Sipping uleví trávicímu traktu a dodá tělu potřebné živiny. Žádný lékař ani nutriční terapeut by však jistě nikomu nedoporučil pít pouze sippingy, ale vždy je snaha o co nejčastější návrat k pestré stravě, pokud to zdravotní stav umožňuje, protože pestrá strava ve své přirozené formě skýtá mnohá pozitiva. Pojďme se ale nejprve podívat na složení Many.

Výrobci skutečně dělají, co mohou, aby nápoj sestavili tak, aby byl svým složením co nejblíže výživovým doporučením. Problém však je, že nápoj musí zůstat tekutý a nelze do něj přidat úplně všechny ingredience. A to je právě potíž při plnění doporučených denních dávek jednotlivých živin i obecných výživových doporučení.

Mana je sypká směs pro přípravu nápoje nebo již hotový nápoj, který, dle výrobců, nahradí pestrou stravu v případě, že se nestíháte najíst nebo nechcete ztrácet čas přípravou jídla. Je to tedy prý jakési snadné a pohodlné řešení, které by na základě popisu produktu mělo tělu dodat živiny v ideálním poměru, a člověk by tak neměl strádat. Jak to ale je ve skutečnosti? A kopíruje skutečně tento nápoj denní doporučené dávky všech živin tak, že vlastně vůbec nemusíme jíst nic jiného?

Mana a bílkoviny

Mana obsahuje bílkoviny ze sóji, aby vyhovovala zásadám veganské stravy. Sójová bílkovina je kvalitní a obsahuje všechny esenciální aminokyseliny v relativně vhodném poměru, ale lepší by samozřejmě bylo, kdyby prášek obsahoval více zdrojů bílkovin, např. konopný či hrachový protein pro zachování veganské verze a syrovátkový protein pro ostatní strávníky.





Pokud byste konzumovali pouze Manu, sníte za den 100 g bílkovin, což je číslo o něco vyšší, než je doporučení pro průměrnou dospělou osobu, ale pokud nemáte potíže s ledvinami, ničemu to nevadí. S bílkovinami v nápoji tedy, pro většinu jedinců, nebude problém.

Mana a tuky

Co se týče zdrojů tuku, které Mana obsahuje, je to řepkový olej, olej z mikrořas, kokosový olej, slunečnicový olej a lněný olej. Směs olejů je ideálním řešením, protože se tak pokryje celé spektrum tuků i vitaminů rozpustných v tucích. Oceňuji přidaný olej z mořských řas, který je bohatý na omega-3 mastné kyseliny a jde skutečně o nejlepší zdroj těchto látek ve veganské stravě. Kokosový olej sice není sám o sobě nejlepším zdrojem tuku, ale v poměru, ve kterém je obsažen, nepřispívá k nadměrnému obsahu nasycených mastných kyselin, takže tento aspekt se nijak negativně neprojeví.

Celkový obsah tuku na den je 100 g, což je množství vyšší, než udávají výživová doporučení, a pro některé jedince může být příliš vysoký. Z pohledu výrobce je však logické přidat do směsi více tuku, protože tuk je koncentrovaný zdroj energie, takže doplní chybějící energii, aniž by zvyšoval objem výrobku.

Mana a sacharidy

A kde energie chybí, že je potřeba ji dohánět tukem? Mana je velmi chudá na komplexní sacharidy. Z pohledu technologa je to opět logické, protože pokud by byla do Many přidána například celozrnná mouka nebo mouka z luštěnin, přítomný škrob i vláknina by se zasadily o to, že by nápoj zhoustl a již by nemohla být řeč o tekuté stravě. Výrobce tedy používá oligosacharidy z kukuřice, které popisuje jako velmi čisté a dobře definované oligosacharidy, které jsou zdrojem dobře dosažitelné energie. Jinými slovy, tyto sacharidy jsou rychle stravitelné a vhodné například pro sportovce, ale ne pro jedince se sedavým zaměstnáním. V dříve zmiňovaném sippingu jsou obsaženy také sacharidy v této formě, ale také je zdůrazněno, že je vhodné nápoj popíjet, a ne vypít celý najednou, což u Many chybí.

U sacharidových potravin v rámci pestré stravy dbáme hlavně na to, aby obsahovaly převážně polysacharidy a byly bohaté na vlákninu. Do nápoje však není možné celozrnnou nebo luštěninovou mouku přidat v dostatečném množství, tudíž zatím není možné vyrobit nápoj tak, aby pokryl potřeby všech živin v takovém stavu, v jakém by bylo ideální je konzumovat. Výrobce sacharidy naštěpí, tím se zvýší jejich využitelnost, což je negativní jev, navíc ani tak nepokryje denní potřebu sacharidů u dospělého člověka, který je v Maně zhruba poloviční. A to, co chybí, je nahnáno tukem, čímž v jídelníčku vzniká nepoměr, který teoreticky může vést k vyšším rizikům civilizačních onemocnění, záleží však i na energetické potřebě a pohybové aktivitě jedince.

Dalším zdrojem sacharidů v Maně je isomaltulosa, což je disacharid s nízkým glykemickým indexem, ale dobrou stravitelností. Je využíván zejména sportovci při vytrvalostní zátěži a dodá nápoji sladkou chuť, opět však neobsahuje vlákninu.

Mana a vláknina

Vláknina je nápoji dodána zvlášť, podle složení jsou přidány ovesné beta-glukany. V dodané laboratorní analýze na webu výrobce je však hodnocena ovesná vláknina, která sice beta-glukany v určitém množství obsahuje, ale není to to samé jako izolované beta-glukany, a může tedy jít o chybně uvedené složení.

V každém případě, ovesná vláknina má příznivé složení a uplatňuje se v prevenci srdečně-cévních onemocnění, vysoké hladiny cholesterolu v krvi i diabetu, takže může i zmírnit negativní důsledky vysokého obsahu tuku v nápoji i sacharidů s vysokým glykemickým indexem.

Důležitý je však i příjem různých druhů vlákniny, protože ne každá vláknina se chová stejně. Existuje rozpustná a nerozpustná, viskózní a neviskózní vláknina a každá má na náš organismus trochu jiný účinek. Nerozpustná vláknina zvyšuje motilitu střev a podporuje produkci tekutin střevní sliznicí, rozpustná viskózní vláknina pomáhá snižovat hladinu cholesterolu a glykemii po jídle, rozpustná neviskózní vláknina zase slouží hlavně jako živina pro střevní bakterie. V Maně je však pouze jeden zdroj vlákniny. Celkový obsah vlákniny v Maně je 25 g na den, tedy o 5 g méně, než je doporučení, ale bohužel i tak o dost více, než je běžná konzumace vlákniny v celé populaci.

Potřebujeme pestrou stravu

Co se týče ostatních živin, výrobci Many přidali vše, na co jsou vypsány referenční hodnoty, takže se nemusíte bát nedostatku vitaminů a minerálních látek. Existuje však nespočet dalších látek s pozitivním účinkem na naše zdraví, pro které doporučené denní dávky stanoveny nejsou, a přesto nám jejich konzumace může prospět. Patří sem například některé antioxidanty nebo polyfenolické látky. Ty mohou mít vliv například na stárnutí buněk, a zkoumá se dokonce i vliv na prevenci některých druhů rakoviny.

Neznamená to, že by Mana neobsahovala žádné antioxidanty ani polyfenoly, ale kvůli chybějící pestrosti stravy není možné se spolehnout, že budeme přijímat celé spektrum těchto látek.

Dalším neopomenutelným aspektem je konzistence Many. Pokud jíme vyváženou stravu, musí naše trávicí ústrojí vykonávat určitou námahu. Také příjem probiotických bakterií z fermentovaných výrobků společně s různými druhy vlákniny podporuje správné složení střevního mikrobiomu a střevní imunitu. Je možné, že konzumace samotné Many by mohla zapříčinit určité trávicí potíže, případně by se tyto potíže mohly objevit po návratu k pestré stravě.

Galerie: Zdroje probiotických bakterií v potravinách

Mana je jen nouzové řešení

V případě, že člověk skutečně nestíhá nebo nemá možnost vytáhnout si krabičku s obědem a hrozí, že by jinak jídlo musel vynechat, může být Mana vhodným řešením.

Manu je možné brát jako rychlý zdroj energie před cvičením, který nezatíží trávicí trakt, hodit se může horolezcům na expedicích, kdy je potřeba řešit každý gram, který s sebou člověk nese navíc a sypké jídlo je ideálním řešením. Horolezci budou dokonce profitovat i z vyššího obsahu tuku v Maně.

Nelze však, po zvážení všech aspektů, doporučit dlouhodobou konzumaci Many a úplné vynechání pestré stravy. Mana také nemusí být vhodná pro jedince se sedavým zaměstnáním, a to pro vyšší obsah tuku.

Berte ji proto pouze jako nouzové řešení a schovejte si ji pro případ, kdy skutečně nebudete stíhat jíst. Není to vhodné řešení pro lidi, kteří neradi vaří, ani pro ty, kteří nechtějí jídlem trávit čas. Je to doplněk, který může pomoci a je dobře, že něco jako Mana na trhu existuje, ale nelze ji brát jako výmluvu k tomu, že se nám nechce trávit čas vařením nebo jídlem.