Lipedém je něco jiného než obezita. Léčí se dietou, speciálním prádlem a liposukcí

Celý život, co si pamatuji, jsem bojovala s váhou. Snažila se cvičit, držet diety a nenáviděla se za to, že nejsem schopná si vymakat a udržet krásnou postavu, jako mají například moje kamarádky, popisuje svoji zkušenost s lipedémem Hana Čechová. A dodává, že i když jsem něco zhubla, měla jsem stále silná stehna, zadek, ovarová kolena a ruce zápasnice .

Hana Čechová, pacientka s lipedémem Autor: Archiv Hany Čechové

Viděno zpětně, na základě toho, co dnes ví, potýkala se s ním od puberty, zhruba od doby, kdy začala menstruovat. Diagnózy se nicméně dočkala až krátce před čtyřicítkou a na myšlenku, že přesně tahle diagnóza je jejím problémem, ji přivedla kamarádka. To už za sebou měla nejen opakované pokusy o zhubnutí, po nichž se všechno ještě zhoršilo, ale také bolesti v nohou, protože lipedém utiskoval její žíly, kterým chyběl kyslík. Ty bolesti začaly být větší a větší. Až jsem se dostala do stavu, kdy jsem musela při chůzi zastavovat a odpočívat, vzpomíná žena, kterou to dovedlo ke koupi permanentky do fitka, ale ani to nebyla cesta pro ni.

Úlevu jí nakonec, kromě správné diagnostiky, přinesla liposukce, tedy odsátí tuku. Popsala, že při těch jí odsáli co nejvíce z třícentimetrové podkožní vrstvy tuku. Tři měsíce po tom jsem nosila pooperační kompresní prádlo a stále kompresní legíny nosím v práci či při sportu. Tyto operace byly sice náročné, ale hodně mi pomohly – nejen fyzicky od bolestí, ale i psychicky. I přes to vše nemám vyhráno. Lipedém je celoživotní. Musím se podle toho chovat, stále dodržovat životosprávu a hlídat se. Velkoobjemovou liposukci beru ne jako konec lipedému, ale naopak jako odrazový můstek, líčí žena, jak se nakonec s lipedémem vyrovnala.

Příčina lipedému? Stále neznámá

Ačkoliv lipedém postihuje globálně každou desátou ženu, příčina tohoto onemocnění dosud není známá. Odborná veřejnost má za to, že hlavní roli hrají hormonální změny. První menstruace, puberta, hormonální antikoncepce, těhotenství či menopauza bývají jedny z hlavních spouštěčů tohoto onemocnění. V některých případech může svoji roli sehrát i dědičnost, o čemž svědčí příběhy žen, u kterých se lipedém „předává“ z generace na generaci.

Červen je celosvětově považován za měsíc lipedému a jeho osvěty. V České republice jde ovšem o málo známé a poměrně často mylně diagnostikované onemocnění, které postihuje zejména ženy. Nízké povědomí o lipedému a jeho častá záměna s obezitou či lymfatickými otoky jsou nejčastějšími příčinami pozdní diagnostiky.

Nejčastější symptomy lipedému? Těžké, oteklé a bolestivé nohy. Příznačné je i to, že ačkoli se mnohé z žen skutečně snaží zhubnout a jdou na to správně, kombinací pohybu a vhodného jídelníčku, stejně se jim to nepodaří. Typická je i snadná tvorba modřin, bolestivost nohou při každodenních činnostech a také fakt, že ženy trpící lipedémem mají zpravidla horní část těla oproti spodní části štíhlejší.

Čtyři stádia lipedému

Stádia lipedému se obvykle rozdělují do čtyř fází, které se liší výskytem příznaků a stupněm závažnosti.

Stádium I: Toto stádium je charakterizováno nepravidelným uspořádáním tukových buněk, které se mohou objevit ve formě nodulů (lymfatických uzlíků). Pacientky mohou pociťovat bolestivost nebo citlivost v postižených oblastech.

Stádium II: Tuková tkáň je v tomto stádiu hustší a noduly jsou výraznější. Lipedém se začíná rozšiřovat do oblastí, jako jsou hýždě, stehna a kolena.

Stádium III: Lipedém se v tomto stádiu rozšiřuje a ovlivňuje více tělesných oblastí. Může postihnout holeně, kotníky a paže. Edém (otok) se stává výraznějším a může vést k těžkostem v pohybu a zhoršené kvalitě života.

Stadium IV: Tuková tkáň je výrazně hustá a rozšířená po celém těle. Edém je výrazný a může docházet k tvorbě lipedémových cyst a fibrotických změn. Pacientky často trpí silnou bolestí, omezenou pohyblivostí a zhoršenou kvalitou života.

Odborná definice Lipedém je hyperplazie podkožní tukové tkáně. Vyskytuje se jen u žen, často s rodinnou predispozicí.

Jde o chronický oboustranný nestlačitelný otok s kožními změnami kůže typu pomeranče, charakteristické pro něj je, že nárty a šlachy nebývají zasaženy. Zdroj: Wikiskripta.eu

Petra Ždárská, pacientka s lipedémem Autor: Archiv Petry Žďárské

Na lipedém prozatím neexistuje léčba, která by zastavila jeho progres či ho plně vyléčila. I z toho důvodu je včasná diagnóza zásadní. Správně nastavená léčba a další podpůrná opatření mohou výrazně pomoct a zastavit další zhoršování lipedému. Čím dříve dojde k jeho léčbě, tím kvalitnější život mohou pacientky mít. Jenže kvůli nízké erudovanosti široké i odborné veřejnosti bývá lipedém zaměňován za obezitu. To na vlastní kůži zažila například Petra Žďárská.

Lipedém mám diagnostikovaný docela krátce, ale cesta za diagnózou byla hodně dlouhá. Ne každý lékař má totiž s lipedémem zkušenosti, a tak jsem se dost často setkávala s neochotou a názorem, že je přece jasné, že mě budou bolet nohy a budu mít otoky, když jsem tlustá. Odjakživa, alespoň co si pamatuju, jsem měla postavu ‚krev a mlíko‘. Řekla bych ale, že po porodu se moje nohy a můj zdravotní stav začaly zhoršovat, je zkušenost Petry Žďárské.

Pro lipedém je ovšem typické nerovnoměrné ukládání tuku, zatímco při klasické obezitě dochází ve většině případů k rovnoměrnému nárustu tuku po celém těle.

Liposukce, prádlo a dieta

Léčba lipedému je multidisciplinární. Základem je redukce tukové tkáně liposukčními metodami. Pomáhá také nošení kompresních oděvů, které ženám v běžném denním životě ulevují od bolestivosti a otoků nohou.





Liposukce – chirurgická léčba lipedému

Lipedém je chronické progredující onemocnění tukové tkáně na dolních končetinách a pažích. Jedinou možnou terapií je redukce tukové tkáně. Nejde o klasickou (estetickou) liposukci, ale o zdravotní výkon z medicínské indikace. Cílem je zbavit pacienta symptomů – otok, bolestivost, pnutí, tvorba spontánních modřin – a tak zlepšit jeho kvalitu života a zabránit progresi onemocnění do vyšších stádií, vysvětluje lékař Slavomír Rokošný.

Konzervativná léčba – kompresní terapie

Použitím kompresních neboli stahovacích oděvů se vytváří tlak na končetiny, což podporuje žilní a lymfatický tok a správnou cirkulaci krve. Díky správnému fungování žilního a lymfatického systému dochází ke snížení otoků, bolestivosti a hromadění tekutin v těle. Kompresní oděvy také napomáhají zpevnit nerovnoměrné nebo deformované končetiny a podporují tak zlepšení mobility pacientek. Kompresní prádlo je vhodné nosit také po liposukčních zákrocích prováděných při redukci tukové tkáně.

Nízkosacharidová strava i vhodný pohyb

Strava hraje při léčbě lipedému klíčovou roli. Napomáhá zmírňovat otoky, které lipedém často při špatném stravování provázejí. Ženy trpící lipedémem ze svého jídelničku vyřazují potraviny, které působí zánětlivě – rafinovaný cukr, průmyslově zpracované potraviny, lepek a mléčné výroby, které nahrazují potravinami s nízkým obsahem cukru, rostlinného původu, rybami, zeleninou a zdravými oleji.

Aerobní cvičení, lymfatická jóga a plavání jsou vhodnými aktivitami prospěšnými pro mobilitu kloubů a správné fungování těla, které si mnoho žen s lipedémem pro jejich pozitivní přínosy oblíbily.