Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Lékárna  »  Léky, které si možná pamatujete. Mnohé byly nebezpečné či vyvolávaly závislost

Léky, které si možná pamatujete. Mnohé byly nebezpečné či vyvolávaly závislost

Taťána Kročková
Dnes
1 nový názor

Sdílet

Alnagon Spofa
Léky, které se prodávaly před desítkami let, často volně
Léky, které se prodávaly před desítkami let, často volně
Léky, které se prodávaly před desítkami let, často volně
Léky, které se prodávaly před desítkami let, často volně
Alnagon Spofa
Léky, které se prodávaly před desítkami let, často volně
Léky, které se prodávaly před desítkami let, často volně
Léky, které se prodávaly před desítkami let, často volně
Léky, které se prodávaly před desítkami let, často volně
Všechny fotografie
Možná si ještě vzpomenete na doby, kdy se Acylpyrin dával malým dětem při každém nachlazení, nos se mazal Borozanem, na menstruační křeče braly ženy běžně Spasmoveralgin a na každou bolest hlavy nebo duševní vyčerpání zase Dinyl. Léků, které se užívaly ve velkém za socialismu, byla spousta. Mnohé už v lékárnách nenajdeme.

Pojďme si některé z těchto léků připomenout, co obsahovaly, do kdy se prodávaly a čím by nám mohly ublížit?

Začněme zlehka, Borosanem nebo Pinosolem. V prvním případě šlo o mastičku do nosu v malé tubě v papírové krabičce. Naprosto běžně se aplikovala do nosu v případě rýmy, zánětu dýchacích cest a při každém nachlazení pro usnadnění dýchání. Borozan ve formě masti byl oblíbený také proto, že chránil odřenou nosní sliznici. Obsahoval oxidy zinku a titanu, eukalyptový olej a kyselinu boritou. 

Napříč časem se měnil jeho vzhled i složení, základ však zůstával. Zatímco dříve se aplikoval přímo do nosu, později jen na odřený okraj nosu a mnozí pacienti jej využívali například také na koutky či rozpraskané rty. Tento lék se později vyráběl ve větší tubě s pozměněným složením až do nedávné doby, kdy byl v Evropské unii zakázán kvůli tomu, že obsahoval kyselinu boritou. Ta má přirozené antiseptické vlastnosti, ale bohužel také toxické a teratogenní (poškozující plod) účinky ve vyšších dávkách. 

Silice také zmizely

Dalším lékem proti rýmě byl Pinosol, který však nic škodlivého neobsahoval. Šlo pouze o éterické oleje s antiseptickými účinky, které měly uvolnit ucpaný nos a zabránit množení virů a bakterií. Pinosol krásně voněl a prodával se v kapkách obsahujících éterické oleje v nosném olejovém základu. 

Šlo především o mentol a silice z eukalyptu, borovice a tymiánu, ale obsahoval také modrý guajazulen, který se vyrábí z heřmánku a má hojivé účinky na nosní sliznici. Vyráběl se až do nedávné doby, zhruba před deseti lety se na trhu objevila jeho náhražka v podobě nosního spreje s názvem Pinio-Nasal, který má podobné složení.

Nejslavnější léky všech dob. Jakými dryáky se léčili naši předkové? Přečtěte si také:

Nejslavnější léky všech dob. Jakými dryáky se léčili naši předkové?

Acylpyrin versus Aspirin

Acylpyrin byl kdysi lék na všechno, podobně jako třeba dneska Ibuprofen, který se užívá na každou bolest snad každé části těla. Acylpyrin se ale běžně dával dětem na horečku, což dnes není v žádném případě doporučováno. 

Kyselina acetylsalicylová, kterou Acylpyrin obsahuje, má kromě analgetických (tlumících bolest), antipyretických (snižujících horečku) a protizánětlivých účinků rovněž i své nežádoucí účinky. Kromě podráždění žaludku mezi ně patří i závažný Reyeův syndrom, který postihuje děti a dospívající zotavující se z virózy. Mezi příznaky patří průjem, zvracení, dezorientace, zrychlené dýchání, letargie, záchvaty křečí, podrážděnost, halucinace až ztráta vědomí. Dochází k otoku jater a mozku a bezprostřednímu riziku smrti. Proto se dnes doporučuje každý lék obsahující kyselinu acetylsalicylovou dávat až dětem starším 16 let.

Salicyláty se původně nacházely ve vrbové kůře, která kdysi sloužila jako vynikající lék proti horečce a zánětu. Později se kyselina acetylsalicylová začala vyrábět synteticky a v roce 1897 dostala svůj název i upravenou chemickou strukturu v rámci snížení kyselosti a četných nežádoucích účinků díky německému chemikovi Felixi Hoffmannovi (1968–1946). Látka byla poprvé uvedena na trh jako Aspirin v roce 1899 pod firmou Bayer, český název Acylpyrin přišel později, a to v roce 1924. Rozdíl mezi nimi však není, úspěšně se prodávají dodnes a nelze opomenout ani pozitivní účinky Acylpyrinu na ředění krve.

Galerie: Jak dříve vypadaly léky

Návykové léky pro každého

Ale pak jsou tu léky, které byly sice na předpis, ale předepisovaly se naprosto běžně každému, a to dokonce i dětem. Jedním z velmi populárních léků byl Dinyl obsahující takové látky, které dneska považujeme za návykové a nebezpečné. 

Šlo o kombinaci analgetik a barbiturátů, ve složení bychom našli butobarbital, allobarbital, aminofenazon, karcinogenní fenacetin a slušnou dávku kofeinu. Dinyl byl velmi populární u pacientů s chronickými bolestmi, ale běžně se používal například na bolest zubů či hlavy. O jeho škodlivosti neměl nikdo ani páru. Vyráběl se v závodu Slovakofarma Hlohovec od 60. let, později jej převzala budoucí Zentiva. V roce 1980 stál pouhé 3, 20 Kčs, což byla cena dostupná a lidová i na tehdejší dobu. Tento lék se prodával v malé plastové vysouvací krabičce, která připomínala dnešní krabičku na bonbóny či žvýkačky. Dnes už ho pro jehozávažné nežádoucí účinky a vysoké riziko závislosti nekoupíte. 

Dalším lékem, který se pod původním názvem už nevyrábí, byl Spasmoveralgin, který obsahoval fenobarbital, efedrin, kodein, papaverin, atropin a propyfenazon, to vše jsou drogy, návykové látky ovlivňující psychiku. Samozřejmě tento lék působil na bolest a křeče hladkého svalstva, předepisoval se proto například po operacích, ale bohužel také na běžné menstruační bolesti velmi mladých dívek. Netřeba zdůrazňovat, že to nebylo vhodné. V současné době se tento lék už nevyrábí, nahrazuje jej například Algifen, který má daleko přijatelnější složení.

Video: Filmový zpravodaj z roku 1984 o nemocnicích

Zdroj: Youtube.com

Poslední nechvalně proslulý lék, který si představíme je Bellaspon. Ten se používal na uklidnění a při zvýšené nervové dráždivosti. Měl sedativní účinky a obsahoval opět návykové látky jako fenobarbital, ergotamin obsažený v námelu a belladonnové alkaloidy. 

Nic, co byste chtěli dobrovolně užívat, anebo to dávat dětem. Bohužel Bellaspon se používal i v pediatrické praxi, a to u dětí již od šesti let. Lék je toxický, návykový a má spoustu nežádoucích účinků. Tento lék se k dnešní době už asi dvacet let nevyrábí a neprodává.

Zdroje: lekarna.cz, medcz.com, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, remedia.cz, bezpecnostpotravin.cz 

Vstoupit do diskuse (1 názor)

Autor článku

Taťána Kročková

Taťána Kročková

Externí redaktorka a copywriterka píšící pro webové i tištěné magazíny. Zaměřuje se na oblast zdraví, historie medicíny, psychologie, filozofie, etikoterapie a alternativní medicíny.

Témata:

Související články

Děkuji, že jste mi připomněli "léky" mého dětství. :-) Jinak, aspirin beru už přes 10 let po PE na ředění krve.
MonikaSh

Anketa

Pečete si domácí chleba?

Zobraz výsledek

Mohlo by vás zajímat

Kvíz týdne

Ukažte, jak se vyznáte v jedovatých houbách. Poznejte je podle fotek
1/12 otázek
Spustit kvíz

Nejčtenější články

Domácí lékař

Všechny nemoci

Z našich webů

Dále u nás najdete

Kolik Češi utrácí za mobilní příslušenství, jak dlouho jim vydrží?

LinkedIn jako novodobé Zlaté stránky. Jak získávat klienty?

Vyrábějí nejrůznější dobroty. Připomeňte si jejich příběhy

Může vás věřitel exekucí znovu uhánět o ten samý dluh?

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

V českých počítačích dál řádí zákeřný infostealer Formbook

Otestovali jsme paměti DDR5 vyrobené u Ostravy

Potravinovou intoleranci lékaři zjistí i z dechu, stojí to tisícovku

Kolik budou stát energie? Měli byste ceny teď fixovat?

Daňový rozdíl mezi krátkodobým a dlouhodobým nájmem

Od hobby ke stovkám zákazníků: Jak se z včelaření stalo podnikání

Návrat do práce po rodičovské: O čem musíte vědět?

Eset odhalil první ransomware poháněný umělou inteligencí

Komu se od příštího roku nevyplatí paušální daň?

Piráti: Zdaníme ruské nerezidenty a snížíme DPH na základní potraviny

Při vyšetření na magnetické rezonanci může vadit tetování

Microsoft sílu nových AI modelů MAI-Voice-1 a MAI-1 Preview

STAN: Chceme základní slevu na dani převádět do bonusu

Úniky dat v roce 2025: výrazný pokles, přesto miliony účtů

Vibe coding: AI převrací vývoj software, firmy loví specialisty

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Zahoďte všechny cigarety. Nezkoušejte jen snížit počet
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).