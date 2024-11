Žloutenka C je zcela vyléčitelná. Doma a bez nutnosti obávaného odběru vzorku jater

Není tomu zase tak dávno, kdy žloutenka typu C byla považována za nevyléčitelnou. Léčit se dala, bylo to ale složité, zdlouhavé, nepříjemné s nejasným konečným výsledkem.

Už několik let je ale situace nemocných i lékařů, kteří o ně pečují, odlišná. Současná léčba dramaticky změnila rizika onemocnění žloutenkou typu C. Dnes stačí 14 dnů a organismus je bez viru, za další dva až tři měsíce je pacient zcela vyléčený, popisuje Petr Urbánek, místopředseda České hepatologické společnosti a přednosta Interní kliniky Ústřední vojenské nemocnice.

Nejde přitom o banalitu. Neléčená žloutenka C může vést k řadě jaterních nemocí včetně rakoviny. Přispívá také ke vzniku diabetu nebo způsobuje krvácení do trávícího traktu. Tedy komplikace, které mohou pacienta připravit o život.





Jak se léčí žloutenka C

Pokud testy prokážou, že u pacienta probíhá infekce způsobená virem žloutenky C známým pod zkratkou HCV, specialisté v jednom z 25 center léčby mu předepíší antivirotika.

Léky fungují na bázi kombinace účinných látek. Mají podobu pilulí, jež se užívají jednou až třikrát denně, většinou po dobu dvou až tří měsíců. Léčba je plně hrazená a bez doplatku, probíhá ambulantně, hospitalizace na infekčním oddělení není nutná.

Tak jednoduché to ale pacienti vždycky neměli. Léčba je sice dostupná od začátku 90. let (samotný HCV byl objeven v roce 1989), řadu let ale byla podávána injekčně, a to až třikrát týdně. Navíc trvala půl roku i déle a provázely ji nežádoucí účinky jako ztráta vlasů, hubnutí, horečka, únava, bolesti a nevolnosti, otoky, ale třeba i nervozita nebo deprese. I přes tyto komplikace se nevyléčil každý.

Před zhruba deseti lety se ale pro nemocné žloutenkou C vše změnilo. Do praxe se dostaly léky požívané čistě ústy. Jsou velmi dobře snášené, prakticky bez nežádoucích účinků a s dvou-, maximálně tříměsíční délkou léčby. Její účinnost je 95 až 98 procent. To znamená, že téměř každého nemocného vyléčíme už první kúrou, říká Petr Urbánek.

Čím se léčí v ČR Při volbě léčby záleží na tom, jakým genotypem HCV se pacient nakazil. Lék Zepatier je k ombinací účinných látek grazoprevir a elbasvir. Užívá se jedna tableta jednou denně. Doba léčby je 12 týdnů. Nežádoucí účinky jsou mírné, nejčastěji opět únava a bolest hlavy. V ČR se používá k léčbě pacientů s tzv. genotypem 1.

ombinací účinných látek grazoprevir a elbasvir. Užívá se jedna tableta jednou denně. Doba léčby je 12 týdnů. Nežádoucí účinky jsou mírné, nejčastěji opět únava a bolest hlavy. Maviret je kombinací glekapreviru a pibrentasviru. Doba léčby je ve většině případů osm týdnů. Užívají se tři tablety v jedné dávce, obvykle ranní. Účinnost je i při osmitýdenní léčbě téměř 100% a nežádoucí účinky (únava a bolest hlavy) velmi mírné. Tuto kombinaci lze použít na všechny genotypy viru hepatitidy C.

Epclusa je kombinací sofosbuviru a velpatasviru. Doba léčby je 12 týdnů nezávisle na stupni jaterního poškození. Užívá se jedna tableta jednou denně. Účinnost je rovněž téměř 100%, nežádoucí účinky (únava a bolest hlavy) velmi mírné. Lék lze použít i u pacientů s pokročilou jaterní cirhózou, například u čekatelů transplantace jater. Tuto kombinaci lze rovněž použít na všechny genotypy viru hepatitidy C.

Vosevi je kombinací sofosbuviru, velpatasviru a voxilapreviru. Doba léčby je osm až 12 týdnů. Užívá se jedna tableta jednou denně. Lék se v ČR používá zejména u nemocných, u nichž jiné léčebné režimy selhaly, účinnost je i v tomto případě více než 95 %. Nežádoucí účinky jsou velmi mírné, nejčastěji opět únava a bolest hlavy . Tuto kombinaci lze použít na všechny genotypy viru hepatitidy C. Zdroj: IKEM/Hepatitida C

Léčba pro více nemocných

Výhodou aktuální léčby je i to, že se může podávat pacientům, u kterých to dříve kvůli přidruženým nemocem nešlo. Mezi ně patří i lidé s psychiatrickým onemocněním, nemocemi srdce, krvetvorby nebo pacienti již s cirhotickými játry.

„Léčit lze všechny pacienty bez ohledu na to, jak pokročilou chorobu jater mají. Každý člověk, který má HCV, je efektivně léčitelný, a to v relativně krátkém režimu,“ potvrzuje Petr Urbánek.

Platí ovšem, že žloutenka je vyléčitelná i ve stádiu, kdy játra prakticky zcela zničila, byť v takovém případě je účinnost antivirotik oslabená. Pokud játra selhávají, pak účinnost léčby je nižší. Někdy se z tohoto důvodu léčí žloutenka C až po samotné transplantaci, vysvětluje Jan Šperl, vědecký sekretář hepatologické společnosti a zástupce přednosty Kliniky hepatogastroenterologie IKEM.

Léčba po desítkách let od nakažení má smysl, protože vyléčený člověk žloutenku C nešíří dál. Navíc onemocnění pak nemá šanci dál škodit, což je důležité třeba pro transplantované pacienty, protože žloutenka by napadla i játra dárce.

Komu je léčba určena

I přesto, že léčba je široce rozkročena, existují podmínky, které musí pacient splnit, aby mu lékař antivirotika předepsal. Kritériem pro léčbu je schopnost pacienta spolupracovat a mít po ní takový režim, aby se znovu žloutenkou C nenakazil, vysvětluje Jan Šperl.

Vyšetření jater bez biopsie

Způsob léčby ale není jedinou změnou, která je pro potírání žloutenky C příznivá. Vyšetření jater již se neprovádí s pomocí biopsie. Tedy vyšetření, při kterém lékař odebral vzorek tkáně dutou jehlou, píchnutou do jater skrze pravé mezižebří.

Už zhruba 14 let je prvotní zjišťování případné tuhosti orgánu neinvazivní. K vyšetření nazvané elastografie stačí speciální ultrazvuk. Elastrografie je krátká, trvá zhruba deset minut. Na rozdíl od biopsie je bezbolestná.





Po pandemii méně kontrol

Další novinkou, kterou znají třeba v IKEM, je nižší počet kontrol při léčbě. Zatímco dříve si lékaři pacienty zvali při podávání antivirotik každý měsíc, v době covidu z tohoto ustoupili a intervaly kontrol zůstaly delší i po pandemii. Pokud je vše v pořádku, pro léčbu antivirotiky stačí tři návštěvy – prvotní k ověření nákazy, kontrola a pak už jen ověření, že krev je po léčbě bez viru.

Pacient léky dostane na osm či dvanáct týdnů. Pak se přijde ukázat po jejich dobrání a další kontrola je po třech měsících, kdy testujeme znovu výskyt HCV, popisuje Jan Šperl.

Za vyléčeného jej lékaři považují, pokud po třech až šesti měsících od dobrání antivirotik jsou testy negativní na HCV. Pro prokázání musí jít opět o test ze žilní krve. Pacient proto musí na její další odběr.

