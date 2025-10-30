Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Lékárna  »  Do lázní se může jezdit i jen na víkend či týden. Dá se v nich i na dálku pracovat

Do lázní se může jezdit i jen na víkend či týden. Dá se v nich i na dálku pracovat

Redakce
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Pavilon s pramenem ve Františkových Lázních
Autor: Shutterstock
Když se řekne lázně, mnoha lidem se vybaví obrázek seniorů procházejících se po kolonádě, zatímco z typických pohárků ochutnávají vodu z pramenů. Současné lázeňství je ale jiné. A mnohdy cílí na úplně jinou klientelu.

Dnešní lázně nabízejí kombinaci tradičních léčebných metod a moderního wellness, ale zároveň také podmínky pro práci na dálku nebo zajímavé kulturní akce, o dobrém jídle nemluvě. 

Lázně touhle svou nabídkou cílí na hosty, kteří do nich přijedou na vlastní náklady a pro které se pobyt zde stane součástí zdravého životního stylu stejně jako třeba jóga nebo pravidelné návštěvy fitness. Přijet se sem dá na prodloužený vákend, stejně jako na týden či dva.

Co všechno už dneska o lázních neplatí? 

Mýtus 1: Jen pro seniory a nemocné

Jak to je: Současné lázeňství cílí na všechny věkové skupiny. V lázních stále častěji potkáte mladé profesionály, manažery nebo aktivní třicátníky či čtyřicátníky. Důvod? Prevence vyhoření, aktivní odpočinek a reset organismu. Moderní wellness programy kombinují tradiční léčebné procedury s fitness aktivitami, relaxačními technikami a antistresovými programy.

Mýtus 2: Pobyt musí trvat tři nebo čtyři týdny

Jak to je: Vedle klasických třítýdenních pobytů dnes lázně nabízejí i prodloužené víkendy nebo týdenní pobyty. I krátká návštěva může nastartovat pozitivní změny – ať už jde o detoxikaci organismu, zlepšení spánku nebo snížení stresu. Mnoho hostů začíná právě víkendovými pobyty a postupně objevuje kouzlo delších pobytů.

Lázně: Kdo má na pojišťovnu jen procedury a kdo i hotel a jídlo? Přečtěte si také:

Lázně: Kdo má na pojišťovnu jen procedury a kdo i hotel a jídlo?

Mýtus 3: V lázních se nedá pracovat

Jak to je: Moderní lázeňská zařízení se přizpůsobila potřebám doby a nabízejí prostory pro práci na dálku, vysokorychlostní internet a možnost skloubit pracovní povinnosti s léčebnými procedurami. Kombinace práce a relaxace může některým lidem maximálně vyhovovat. 

Mýtus 4: Lázeňské procedury jsou zastaralé

Jak to je: Tradiční léčebné metody se často doplňují s nejmodernějšími wellness trendy. Pro představu, například společnost Františkovy Lázně Aquaforum ve svých sedmi lázeňských resortech poskytuje přes půl milionu procedur ročně. 

Vedle osvědčených procedur využívajících místní přírodní zdroje najdete v lázních špičková fitness centra, kryoterapii, specializované fyzioterapeutické programy nebo mindfulness workshopy.  

Mýtus 5: Lázně jsou nuda

Jak to je: Dnešní lázně nabízejí bohatý program pro aktivní život. Nordic walking, cyklovýlety, tenisové kurty, golfová hřiště, kulturní programy, koncerty, přednášky o zdravém životním stylu – to vše je součástí moderního lázeňského života. Mnohé lázně navíc leží v regionu plném přírodních i historických památek.

Mýtus 6: Lázeňský pobyt je drahý luxus

Jak to je: Investice do zdraví se podle odborníků vyplatí. I když někdo jede do lázní jako samplátce, může využít například různé zaměstnancké benefity. nebo jet mimo sezónu, kdy jsou napříkld víkendové balíčky relativně levné. Cena se odvíjí i od množství procedur. 

Poznejte slavné české a slovenské lázně podle fotografií

Možná jste už v nějakých byli na léčebném pobytu, možná jste se tam vydali na wellness víkend, nebo aspoň na jednodenní výlet. Řeč je o lázních. Ty mají mnoho společného. Velice často jde o půvabná a klidná místa, kde se dá skutečně odpočinout.
Spustit kvíz

Mýtus 7: V lázních je třeba vzdát se běžného života

Jak to je: Moderní lázeňská města jsou plně vybavena pro komfortní život. Najdete zde kavárny, restaurace, obchody i sportovní zařízení. Lázeňské pobyty mohou vyhovovat i párům všech věkových kategorií.

Mýtus 8: Procedury jsou jen pro nemocné

Jak to je:Preventivní účinky lázeňské péče jsou neocenitelné. Přírodní léčivé zdroje, jako jsou minerální prameny či slatina ve Františkových Lázních, pomáhají posilovat imunitu, zlepšují kvalitu pokožky, podporují detoxikaci organismu a pomáhají předcházet civilizačním chorobám.

Mýtus 9: V lázních je dodržovat přísný režim

Jak to je:Dnešní lázně nabízejí flexibilní programy šité na míru potřebám klienta. Můžete si vybrat intenzitu procedur, sestavit vlastní program a kombinovat léčbu s pracovními či volnočasovými aktivitami. Důraz je kladen na individuální přístup a osobní preference.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Redakce

Všeobecné dotazy, připomínky a tipy směřujte na adresu redakce@vitalia.cz.

Tiskové zprávy zasílejte na e-mail press@vitalia.cz.

Témata:

Anketa

Máte rádi jídlo z IKEA?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Badyán, hřebíček nebo skořice: Poznejte podle fotek koření z celého světa
1/15 otázek
Spustit kvíz

Nejčtenější články

Domácí lékař

Všechny nemoci

Dále u nás najdete

Plodnost řešte ve třiceti, radí lékaři. Testy ukážou, kolik zbývá vajíček

AI není krátkodobý výstřelek

TEST: gigabit přes elektrickou zásuvku

O nemocné příbuzné se stará až 800 tisíc lidí. Stát je často přehlíží

Česká Sazka mizí v propadlišti dějin, Allwyn a OPAP se spojují

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Tři čtvrtiny rodičů by ocenily, kdyby svačiny chystala pro děti škola

KFC mlčí, veřejnost křičí. Pomůže jen otevřená kuchyně, tvrdí experti

Nové registry pro účely Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů

Nový model ochrany dat: odpovídá na poptávku po odolnosti

Jsme digitálně zdraví? Jsme čím dál víc nemocní, trpí hlavně dívky

Švarcsystém 2.0: Na co si dát pozor a co se chystá?

OZP stopla příspěvek na dentální hygienu kvůli velkému zájmu

AI už není hudbou budoucnosti – zásadně mění fungování firem

Badyán, hřebíček nebo skořice: Poznejte koření podle fotek

Open hardware v 3D tisku je mrtvý, říká Průša

Soda na odkyselení nefunguje. Je to nebezpečný nesmysl

Konec zlatých časů. Růst mezd se zastavil, ale nároky rostou

Zásilkovna ztrácí body: lidé hlásí zpožděné zásilky a další problémy

Uchazeč o IT práci? Často podvodník z „farem“ z Asie

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Nutriční terapeutka vysvětluje, kolik jíst příloh
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).