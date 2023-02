Kuchyňský robot Thermomix. Proč má tolik fanoušků a je tak příšerně drahý?

Výrobek má za sebou už celkem desítky let svého vývoje, letos oslavil 60. výročí. Vše začalo roku 1961, když Vorwerk přišel na trh s VKM5, s univerzálním kuchyňským přístrojem. V Česku jsou na Facebooku skupiny, které mají tisíce nadšených majitelů, kteří se denně chlubí svými výtvory. To u žádného jiného kuchyňského pomocníka nevidíte. V čem tedy tkví úspěch tohoto robota?

Co je to ten Thermomix

Thermomix je v jednoduchém překladu kuchyňský robot. Jako i jiní pomocníci zvládne několik úkonů najednou. Umí sekat, mísit, mixovat, míchat, hnětat a šlehat. To jsou v porovnání s jinými roboty běžné úkony. K tomu však přidává vaření, ohřívání, vaření v páře, emulgování, a navíc obsahuje i integrovanou váhu. Thermomix přitom na první pohled vypadá jako obyčejný mixér. Jeho hlavní součástí je totiž základna a nerezová nádoba s víkem, která má v sobě umístěné mixovací nože. K tomu ještě přidává další příslušenství v podobě šlehací metličky a další díly pro tzv. varoma funkci, kterou si více rozebereme dále.

Cena Thermomixu TM6? Pořádná pálka za kuchyňský robot

Kolik nejnovější model od Vorwerku stojí? Bez pěti korun celkem 36 000 korun. Teď mnohým určitě spadla čelist. Jak někdo vůbec může zaplatit tolik peněz za jeden kuchyňský robot? Za tuto cenu můžete mít super výkonný počítač nebo i obrovskou 4K televizi.

Nemůže být pochyb o tom, že Thermomix je opravdu drahý, ale dokáže svoji základní cenu vykoupit svými funkcemi a kvalitou zpracování produktu? Ano i ne. Hlavní podmínkou při koupi tohoto robota je to, že to s vařením musíte myslet opravdu vážně a že půjdete ve vaření i pečení o krok dále. Pokud ho budete používat pouze jako obyčejný mixér nebo šlehač, stává se z něj předražený kus kuchyňského vybavení.

Proč jste o něm nikdy neslyšeli?

O Thermomixu jsem se dozvěděl skrze známého, který jednoho dne začal publikovat na svém facebookovém účtu jednu pochvalnou recenzi za druhou. Nechápal jsem, o co jde. Viděl jsem v přístroji pouze mixér, ale pořád jsem četl, že to umí „úplně všechno“. Jako nadšenec do domácí stravy jsem se o přístroj začal přirozeně zajímat, abych poté zjistil, že se z kamaráda stal i prodejce tohoto přístroje. To ve mně vyvolalo trochu nejistoty a podezření.

Společnost Vorwerk, výrobce Thermomixu, totiž stále sází na přímý marketing a Thermomix prodává výhradně přes své obchodní zástupce, kteří se většinou rekrutují z původně nadšených majitelů. Thermomix si prostě v obchodě ani na e-shopu nekoupíte, neuvidíte na něj ani žádnou reklamu v televizi ani v dalších médiích. Podmínkou pro nákup přístroje je jeho osobní představení obchodním zástupcem, jinak to prostě nejde.

Když si tyto pravěké marketingové praktiky člověk uvědomí, má automaticky k přístroji nedůvěru. Už jsme tady měli přímý prodej vysavačů, které stály rovněž desítky tisíc korun, jenže dnešní přístroje se jim svým výkonem hravě vyrovnají a stojí navíc jen desetinu. Nedůvěru budí i u lidí, kteří nevěří nabídkám typu teleshopping a považují to vše za předražené haraburdí. Proč ale Vorwerk podporuje pouze přímý marketing? Důvod je vlastně jednoduchý.

Pokud byste viděli podobný přístroj v nabídce jakéhokoli kamenného obchodu a u něj cenovku necelých 36 000 Kč, zasmáli byste se a šli dál. Vždyť obyčejný mixér můžete mít dnes i za necelých tisíc korun. A to je právě ten důvod. Thermomix na první pohled vypadá jako prostorově větší mixér, ale všechny jeho funkce si zákazník na první pohled neuvědomí. Jsou totiž skryty v tom, jak přístroj funguje. A Vorwerk dobře ví, že aby zákazník získal k Thermomixu důvěru, musí ho vidět v akci a to se bez přímého prodeje a ukázek prostě neobejde.





Mixér s integrovaným tabletem? Thermomix má speciální recepty

Jak již bylo uvedeno, Thermomix vypadá na první pohled jako mixér, který je však usazen v základně, na jehož čele je umístěna obrazovka ve formě malého tabletu. A tady to všechno začíná. Proč na mixéru obrazovka? Samozřejmě k ovládání přístroje, ale protože obrazovka je zároveň dotykovým tabletem, má v sobě i recepty. Ty má uživatel k dispozici pomocí aplikace i v telefonu.

Tyto recepty jsou však přizpůsobeny výhradně Thermomixu a navádějí při vaření krok za krokem. Vyberete si recept a robot pak uživatele provádí tím, jaké suroviny má přidávat a jak konkrétně přístroj při vaření používat. Už to zní lépe? Určitě, ale pořád to tu jeho vysokou základní cenu neomlouvá. Protože se však jedná o integrovaný tablet, robot se může připojit na místní Wi-Fi síť a recepty se tak pravidelně aktualizují a lze je propojit s aplikací pro mobilní přístroje tak, aby si uživatel mohl recepty na svém mobilu či tabletu vybrat předem a na Thermomixu se pak díky propojení rovnou pustil do vaření. Ostatně aplikace tohoto robota umí i z receptů vytvořit nákupní seznam všech potřebných ingrediencí, ale to v dnešní době také není nic převratného. To umí dnes většina aplikací na recepty. Fígl v tomto ohledu však je, že aplikace se páruje s robotem a ten už potom uživatele navádí, jak postupovat.

Připojení k Wi-Fi síti má i další výhodu, z robota se rázem stává smart produkt. Sám se totiž aktualizuje, a svoje jednotlivé procesy tak může i nadále zdokonalovat; a že ty aktualizace opravdu chodí často. Operační systém je založený na Androidu, což ale u některých IT expertů může vyvolat podezření, že by se robot dal hacknout. Zatím jsem o tom neslyšel a nevím, k čemu by to komu bylo, ale i to může někoho od koupě odradit.

Dobře, takže tady máme mixér, který se ovládá přes obrazovku a jsou na něj napojeny návodné recepty. A co dál? Ještě úplně neutíkejme od toho mixování. To je totiž v tomto přístroji velmi podstatné. Nože jsou totiž poměrně dost velké a dokážou se otáčet vysokou rychlostí. Mixovací nádoba je navíc umístěna v základně, přičemž přístroj si při jakékoli činnosti stabilitu pojistí tím, že ji v horní části aretuje pomocí aretačních pák, které se automatiky zavřou, jakmile se uživatel pustí do jakékoli činnosti s robotem. Mixovací nádoba se prostě ani nehne a robot si tak může dovolit mixování na opravdu vysoké, přímo až brutální rychlosti. Z kostek ledu během pár sekund vyrobí hladkou tříšť. Ze zrn umele hladkou mouku. Mezi prodejci se dokonce traduje to, že přístroj by zvládl udělat ze stavebního štěrku jemný prach. To ale nikomu samozřejmě nedoporučuji, protože by to bylo v rozporu se záručními podmínkami. Tyto příklady tak spíše demonstrují, jak extrémní výkon dokáže tento robot vyvinout. Hladké smoothie i z velkých kusů ovoce je tak sázkou na jistotu.

Ono to hněte? A kde to má metly?

Tolik k mixování, ale co to hnětení jako základní funkce? Nikde nejsou vidět hnětací metly jako u jiných robotů. To je pravda a u Thermomixu vůbec nejsou ani zapotřebí. Cože? To je nějaký vtip? Možná si teď říkáte, že mixér přeci udělá z přísad na těsto akorát tak kaši. Jenže v tomto ohledu je skrytý další fígl Thermomixu. Nože v mixovací nádobě jsou totiž ostré pouze z jedné strany, z druhé strany jsou čepele tupé. A díky tomu, že robot zvládá i opačný chod nožů, může noži střídavě otáčet sem a tam, čímž vyrobí hladké těsto opět v průběhu pár sekund. A mísení je tak vlastně také zajištěno, protože tupost jedné ze stran čepele nožů a zpětný chod nožů se tak automaticky postará i o jakékoli mísení a míchání, aniž by suroviny rozmixoval.

Toto už zní opět o kousek lépe, ale tu cenu to pořád neomlouvá. Jenže postoupíme o další stupeň výše. Mixovací nádoba v sobě totiž skrývá na první pohled další neviditelnou součástku. Na jejím spodku jsou totiž kovové háčky, které při nasazení zapadnou do základny a hned máme z mixovací nádoby i vařič. A to už možnosti robota mnohonásobně rozšiřuje. Ohřev je navíc i díky softwaru přesně regulován. Můžete si tedy nastavit, jakou teplotu chcete, aby přístroj vyvinul, a tu také konstantně držel.

Potřebujete těsto na kynutí? Kvásek si lze vyrobit přímo v robotu tím, že si ho zahřejete, přidáte potřebný poměr surovin podle návodu a na světě je těsto, které bylo teplotně přesně regulováno. Stačí ho dát potom už jenom kynout a upéct si tak domácí chleba, bagety, rohlíky nebo housky. Oproti domácím pekárnám si však pečivo musíte upéct v troubě.

Thermomix není stavěn na vysoké teploty, běžně lze dosáhnout maximálně 120 stupňů, a pečení i smažení tak probíhá klasicky v troubě a pánvi nebo fritovacím hrnci. A zde si člověk pokládá první pochybovačnou otázku, zda to tedy nešlo dotáhnout k dokonalosti i u těchto vysokých teplot? Důvodem může být i bezpečnost. Je totiž obecně známo, že při vaření s Thermomixem pomáhají i děti, i když se jejich účast při obsluze nedoporučuje. Mohlo by totiž dojít k jejich opaření nebo popálení. Proto i výrobek pomocí barevných diod na základně signalizuje, kdy je studený a kdy horký. Roli v tom může hrát i použitý materiál, o kterém se ještě rozepíšu.

Integrovaná váha, která je citlivá na šoupání s přístrojem

Takže už máme výkonný mixér, ve kterém si můžeme zadělat i těsto a vařit jakékoli jídlo, které nám nože pomocí zpětného chodu mohou i stále míchat, aniž by z něj udělaly kaši. Jenže když se vrátíme k tomu těstu, u něho je důležitý nejen výběr surovin, ale také jejich poměr. A zde přichází na řadu integrovaná váha, kterou v sobě robot také obsahuje. Při přidávání surovin si je totiž stačí přesně zvážit. Co však bude pro někoho překvapením, váha váží i tekutiny v gramech tak, aby byl poměr naprosto vyvážený a uživatel nemusel nestále přepínat mezi jednotkami. Gramy tekutin jsou ostatně uváděny i v receptech.

U integrované váhy je však důležité pamatovat na to, že uživatel nesmí s přístrojem po pracovní desce šoupat sem a tam, o váhu a jednu z nejužitečnějších funkcí by tak mohl lehce přijít. A na to právě také obchodní zástupci důrazně upozorňují, protože záruka toto neuznává. Thermomix musí mít buď stálé místo, nebo se musí přenášet pomocí rukojeti. Na Amazonu lze však ještě dokoupit neoriginální příslušenství ve formě posuvné desky, na kterou lze robot umístit a tím už lze i s Thermomixem bez problémů hýbat.

Nedílnou součástí Thermomixu je i tzv. varoma funkce. Není to nic jiného než funkce parního hrnce. Díky nástavcům lze tak vařit jídlo v páře, zatímco dole v mixovací nádobě se připravuje například omáčka. Tudíž při jednom jediném vaření je možné si uvařit chřest v páře, k tomu lososa v páře a v mixovací nádobě si vytvořit hladkou holandskou omáčku, jejíž konzistence při běžném vaření docílí jen profesionál.

A tím výčet funkcí Thermomixu nekončí. Díky přesně regulované teplotě umí robot emulgovat, můžete vyzkoušet i metodu sous-vide, tedy velmi pomalé vaření potravin ve vzduchotěsném umělohmotném obalu ve vodní lázni, s čímž se většinou setkáte pouze v restauracích.

Robot se sám umyje, i když se příšerně zapatlá

Neměli bychom zapomenout ani na běžné šlehání, které funguje tak, že na mixovací nože se umístí šlehací metlička, která vytvoří ze zmražený jahod, cukru a jednoho bílku nadýchanou ovocnou zmrzlinu. Tu ostatně obchodní zástupci rádi předvádějí, protože je to jeden z receptů, který je extrémně jednoduchý, rychlý a mezi zákazníky je to hit. Díky regulovaným teplotám se lze pustit i do karamelu, který se nepřipaluje, takže vytvořit smetanovou zmrzlinu s přelivem ze slaného karamelu není ani v tomto případě žádný problém. Recepty navíc navádějí krok pro kroku, co přesně dělat, tudíž do vaření i složitých receptů se může pustit i ten, kdo nikdy nevařil a neměl k vaření ani vztah. Kromě pečení a smažení jsou tak možnosti robota prakticky neomezené, je však nutné občas zapojit fantazii a nad vařením začít více přemýšlet.

Teprve až nyní jsme tedy došli na konec výčtu možností. Jenže stále nejsou všechny. Robot se umí dokonce sám umýt. Stačí do mixovací nádoby nalít litr vody, opravdu jen kapičku saponátu nebo trochu octa a spustit program předmytí. Zbytky jídla, těsta a připálenin se uvolní do vody, kterou pak stačí jenom vylít a mixovací nádobu vytřít suchým hadříkem nebo nechat přirozeně vyschnout. Pokud by to bylo málo, mixovací nádobu lze rozebrat, a to včetně nožů, a všechno umístit do myčky na nádobí. A pokud budete druhý den pospíchat do práce a budete mít chuť na vajíčka na hniličku, stačí vejce umístit do mixovací nádoby, zalít vodou a vybrat si daný program. Během čištění zubů se vajíčka uvaří přesně do požadované konzistence, a vy se pak už jen rovnou pustíte do během pár minut vytvořené snídaně. A nemusíte mít strach, při vaření vajec se nože v mixovací nádobě samozřejmě nepohybují.

Každé nadšení se musí krotit

Tak a teď jste se možná nadchnuli a říkáte si, toto strašně nutně potřebuji… Jenže toto není reklamní text na Thermomix, a proto rovnou doporučuji zatáhnout za ruční brzdu. Pokud se nevěnujete vaření minimálně 3× týdně, na Thermomix rovnou zapomeňte. Utratíte obrovské peníze, které se vám nikdy nevrátí zpět. Tento robot je určený především pro ty, co si s vařením neví vůbec rady a nechtějí utrácet další peníze za dodatečné kuchyňské pomůcky, jako je šlehač, hnětač, mixér, odšťavňovač a další, ale přesto by si rádi vařili sami.

Další skupinou jsou lidé, kteří nestíhají a chtějí si ušetřit čas tím, že jim robot uvaří jídlo sám, aniž by to museli stále kontrolovat. Do této skupiny můžeme zařadit i rodiče malých dětí, kteří si tak mohou vyrobit během pár minut domácí příkrmy, aniž by s tím strávili půl dne. Robot vše uvaří sám a zvukovou signalizací poté upozorní, že jídlo je hotové. A poslední skupinou jsou samozřejmě lidé, kteří se aktivně zajímají o svůj jídelníček a zakládají si na domácím jídle a základních surovinách. Není totiž problém si v Thermomixu udělat domácí vanilkový cukr, zeleninový a masový bujón a samozřejmě si zadělat těsto na domácí pečivo.

Nevýhody Thermomixu

Samozřejmě i tento, na první pohled dokonalý robot má své nevýhody. První a ta nesporná je jeho pořizovací cena. Bez pěti korun 36 000 je prostě přemrštěná suma. Ale je nutné si uvědomit, že do této částky se započítávají i náklady na obchodní zástupce, kteří za zákazníky přímo dojíždějí, jejich školení a marketingová podpora. V tomto případě také platíte za patent, značku i kvalitu použitých materiálů. K tomu je nutné připočíst smart funkce základny robota, tedy integrovaný tablet i připojení na Wi-Fi síť, a funkce vařiče. To vše se v ceně musí nějak odrazit.

Cenu navíc navyšuje i integrovaná kuchařka s recepty. Dříve se kuchařky dokupovaly, dnes Vorwerk sází na členství. Recepty jsou dostupné přes web a aplikaci Cookidoo, jenže ta je po zakoupení přístroje zdarma pouze na půl roku. Pak už je nutné si každý rok členství obnovovat. Měsíčně vyjdou recepty na 55 korun. Výrobce si tak zajišťuje, že i když si v dohledné době nový model nekoupíte, budete mu platit dál.

Dalším negativem je používání plastových částí, tedy hlavně u víka mixovací nádoby a odměrky, která se nasazuje prakticky stále, a také u varoma funkce. I když jsou vyrobeny ze zdravotně nezávadných materiálů, které se v potravinářství běžně používají, přesto zbavit se zápachu z aromatických jídel se dá jenom těžko. Při vaření například italského rizota vás Thermomix vyzve, abyste si v něm nejdříve nasekali cibulku a česnek, kterou si robot následně sám osmahne. Jenže při každé činnosti je nutné mít zavřené víko, případně i nasazenou odměrku. A zde nastává problém. Zrovna česnek se na plastových částech, co se týká zápachu, drží dlouhodobě. Bohužel nepomáhá ani vytírání octem, sodou či citrónovou šťávou. Zápach se stále držel i po umytí částí v myčce na nádobí. Když se po vaření podobných aromatických surovin chcete pustit do něčeho sladkého, může vás tento zápach odradit. Jediným řešením je pořídit si dvě víka a odměrky, které poté budete používat na různé druhy pokrmů; jenže to cenu opět navyšuje. Výrobce by se tak při dalším vývoji výrobku měl zaměřit na to, jak vnitřní části plastového víka a odměrky obalit do nerezu.

Nevýhodou přístroje je také jeho velikost a umístění. Protože se v něm dá vařit i v páře, je nutné, aby přístroj nebyl umístěn pod horními skříňkami, protože unikající pára by je mohla zničit. Nejlepší je ho tak mít přímo v těsné blízkosti digestoře, ale zase nesmí být přímo u sporáku. I toto je nutné zvážit.

Přístroj by také mohl dosahovat vyšších teplot, aby se v něm dalo například fritovat, to by však i ostatní jeho hlavní části musely být z nerezu, tedy vnitřní část krytu mixovací nádoby i odměrky. Nelíbí se mi také, kvůli bezpečnosti dětí, že i když je mixovací nádoba horká a přístroj vypnete, s vypnutím se automaticky ztratí také upozornění na to, že mixovací nádoba může být horká. Pokud máte doma varnou indukční desku, tak víte, že toto upozornění zůstává opravdu do doby, než deska vychladne, a i potom, co ji vypnete. Tuto chybu však může Vorwerk odstranit jednoduše pomocí aktualizace.

Má cenu Thermomix TM6 kupovat?

U Thermomixu je tak mnoho otazníků, které si musí zvážit každý sám. Je určitě dobré se podívat na instruktážní videa, která jsou běžně dostupná na YouTube, přečíst si recenze a připojit se i do skupiny například na Facebooku, kde se denně řeší recepty a tipy a triky, jak přístroj dále při vaření využívat.

Pokud však k domácímu vaření nemáte vztah a nebudete přístroj využívat pravidelně, pořiďte si raději novou televizi nebo počítač. V opačném případě to pro vás budou vyhozené peníze a zadlužovat se kvůli tomu nemá smysl, i když vám formu úvěru obchodní zástupce při předváděčce samozřejmě nabídne. Protože kdo dá jen tak na dřevo 36 000 korun za něco, v čem bude akorát připravovat jídlo?