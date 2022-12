Koktání u malých dětí většinou přejde. Je ale dobré vědět, kdy to musíte řešit

Neplynulost řeči se často objevuje okolo tří let věku dítěte. I to, které do té mluvilo celý den, zvládlo tvořit věty a mělo velikou slovní zásobu, může najednou začít zadrhávat a mít problémy se vyjádřit.

„Pokud se v rodině koktavost vyskytuje, je větší pravděpodobnost, že se projeví i u některého dalšího člena rodiny. Často se první příznaky projeví v etapě vývojových obtíží řeči. Ta probíhá kolem 3 let věku dítěte, kdy myšlení dítěte přechází z konkrétních vjemů, tzv. I. signální soustavy, do myšlení v symbolech, II. signální soustavy. Tento proces je pro mozek dítěte velmi náročný a může se projevit neplynulostí v řeči,“ vysvětluje klinická logopedka Alena Merunková s tím, že ale v tomto případě nejde o rozvinutou koktavost, a při správném přístupu často projevy neplynulosti samy odeznívají.