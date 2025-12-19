Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy  »  Teplý čaj i kulich. Kardiolog radí, jak připravit srdce na chlad

Teplý čaj i kulich. Kardiolog radí, jak připravit srdce na chlad

Hana Válková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Mladá žena zabalená do šály a čepice pije horký nápoj
Autor: Shutterstock
Počty infarktů rostou hlavně v mrazivém počasí. Chlad totiž zužuje cévy a nahrává krevním sraženinám. Existuje ale pár zásad, kterými lze riziku předejít, byť vyhnout se mu zcela nejde.

Na tuhý mráz je letošní zima zatím skoupá. Až se to změní, mohou si být záchranáři jistí, že budou častěji vyjíždět k infarktu. Nejvíce jich totiž přichází v zimě, konkrétně v lednu. Platí to pro mladší i starší pacienty a rozdíly nejsou ani v pohlaví. 

Nízké teploty zvyšují riziko krevních sraženin a vedou ke zužování cév, což způsobuje vzestup krevního tlaku, vysvětluje Petr Ošťádal, předseda České kardiologické společnosti a přednosta kardiologie ve FN Motol. V chladných podmínkách musí navíc srdce pracovat usilovněji tak, aby pomáhalo zajistit a udržovat dostatečnou tělesnou teplotu, což je spojené se zvýšenou srdeční frekvencí a zvýšenou spotřebou kyslíku srdečním svalem, dodává.

Právě to jsou důvody, proč jsou tepny náchylnější k uzávěře a srdce ke kolapsu. Riziko infarktu v zimě nejde vynulovat, lze ho ale snížit. A jak jinak než teplým oblečením, vynecháním v mrazivých dnech náročné aktivity venku nebo dlouhého pobytu v mrazu. Udržet tělesnou teplotu ale lze i horkým jídlem a nápoji. Ideálně ne alkoholickými, protože ty roztahují cévy, což v důsledku místo zahřátí organismu vede naopak ke ztrátě tepla. 

Tipy od kardiologa do mrazivého počasí

  • Vhodně se oblékat ve více vrstvách a nosit teplou čepici.
  • Vyhýbat se dlouhodobému vystavení chladu a větru.
  • Dělat pravidelné přestávky a vyhnout se nadměrné námaze při venkovních aktivitách.
  • Konzumovat teplá jídla a nápoje pro udržení tělesné teploty.
  • Nechat se očkovat proti chřipce.

Pozor na přecházení příznaků infarktu

Kardiologové také zdůrazňují, aby lidé neodkládali kvůli svátkům přivolání záchranky, pokud je jim zle. Tedy pálí je na hrudi, pociťují v ní bolest a tlak nebo je jim na omdlení a špatně se jim dýchá. 

Vánoce a Nový rok jsou totiž tradičně obdobími, kdy je nebezpečné přecházení infarktu nejčastější. Lidé nevolají záchranku, aby sobě a blízkým nekazily sváteční chvíle.

Nechci obtěžovat, když jsou ty Vánoce. Lidé kvůli svátkům přecházejí infarkt Přečtěte si také:

Nechci obtěžovat, když jsou ty Vánoce. Lidé kvůli svátkům přecházejí infarkt

Infarkt vzniká tak, že v tepně zásobující srdeční sval krví dojde k prasknutí aterosklerotického plátu směrem dovnitř cévy. Následně se v místě utvoří krevní sraženina, která cévu ucpe. Tím zamezí zásobení krví a buňky srdečního svalu začnou v důsledku toho odumírat. 

Jak je to letos s očkováním

Cestou prevence je také očkování proti chřipce. Epidemie letos dorazila o měsíc dříve (o zvláštnostech letošní chřipkové sezóny píšeme zde). Očkovat by šlo i nyní, protože největší nápor nemocných lékaři čekají v lednu a únoru, ale už je obtížné sehnat ordinaci, kde vakcíny ještě jsou. Navíc jejich účinek nastupuje až za zhruba dva týdny po aplikaci a letos může být snížený kvůli šíření méně obvyklé varianty chřipky. 

Odhady účinnosti se pohybují kolem 35 až 50 procent proti symptomatickému průběhu, ale ochrana proti těžkému průběhu a hospitalizaci zůstává vyšší – odhad se pohybuje se mezi 60 až 80 procenty, vysvětlila už dříve viroložka Helena Jiřincová ze Státního zdravotního ústavu.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Hana Válková

Hana Válková

Redaktorka Vitalia.cz. Vystudovala žurnalistiku a češtinu na Univerzitě Palackého v Olomouci, pracovala v Deníku, na webu TV Nova a iDNES.cz. Píše o zdravotnictví. Je držitelkou novinářských cen Psychiatrické společností ČLS JEP za rok 2021 a 2022. 

Témata:

Anketa

Uvažujete o tom, že byste zkusili léky na hubnutí v injekcích?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Pravda vs. lež: Ukažte, jak se vyznáte v mýtech o potravinách
1/12 otázek
Spustit kvíz

Související články

Dále u nás najdete

Y Soft hledá vývojáře na počítačové vidění a AI

Google vylepšil živé překlady, už nejsou třeba Pixel Buds

Algoritmus místo krejčovského metru: AI přepisuje módní průmysl

Jolla připravuje vlastní evropský telefon se Sailfish OS

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Těžba dat versus strojové učení

Změny ve zdravotním pojištění pro rok 2026 v oblasti zaměstnávání

Nový osvobozený benefit: Zaměstnanecké opce od roku 2026

Kde nakoupíte potraviny i na Štědrý den a kde zavřou?

U jmelí či sirek otrava nehrozí, pozor na prskavky a gelové svíčky

Prodává kilo cukroví za více než tři tisíce. Cukrárna vysvětluje proč

Odhalte zákulisí výběru barvy roku, která ovlivňuje design a marketing

Novinky pro řidiče: Pohodlí při vyřizování a dražší poplatky

Změny u pojištění vkladů: Delší ochrana a jistota u velkých částek

Takto vypadá největší čip na světě

Matka a dcera lásku k přírodě proměnily v kvetoucí byznys

Pokuty pro Albert za „slevy“, které byly ve skutečnosti zdražením

Další změny v pracovnělékař­ských prohlídkách od 1. ledna 2026

Zaměstnanecké benefity 2026: Co byste měli vědět

Podnikatelé ve víru AI: (ne)pohádky o tom, jak ušetřit stovky hodin

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Na oční bychom měli jít nejpozději ve čtyřiceti
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).