Ještě dříve, než se začneme nějakému druhu cvičení věnovat pravidelně, musíme se sami sebe zeptat na to, co od cvičení chceme, co nás k pohybu motivuje, a také, zda je určité cvičení pro nás vhodné s ohledem na několik faktorů: např. věk, zdravotní stav, fyzická kondice nebo třeba určitá fáze těhotenství.