Obvazováním si bércový vřed nevyléčíte. Je třeba řešit skutečnou příčinu

Léčba bércového vředu bývá zdlouhavá, vysilující a většinou bez valných výsledků. Častým důvodem je fakt, že člověk svou pozornost zaměřuje na léčbu kožního defektu, a nikoliv na ovlivnění příčiny, kterou je nedostatečné krevní zásobení.

Bércové vředy nikdy nevznikají zničehonic a samy od sebe. Přes devadesát procent kožních ran se objeví jako důsledek jiného onemocnění, a z toho je jasné, že zabrat na ně může pouze komplexní léčba.

Pravděpodobnost vzniku kožních vředů je vždy přímo úměrná stavu cév dolních končetin. Ať už jde o žilní, arteriální, smíšenou, nebo infekční příčinu, onemocnění vzniká téměř vždy plíživě. Řada pacientů se o něm dozví až v okamžiku, kdy se na bérci objeví kožní defekt, a návštěva lékaře je v tu chvíli nevyhnutelná, vysvětluje hlavní fyzioterapeutka pražské FYZIOkliniky Iva Bílková. Podle ní je naprosto zásadní, aby byla příčina vzniku vředu správně diagnostikována, protože každý typ bércového vředu vyžaduje specifické řešení.

Bércový vřed se vyskytuje typicky na nohách, nejčastěji mezi kolenem a nártem. Je pro něj příznačná ztráta kožní tkáně, která je způsobena špatným cévním prokrvením. V místech, kde chybí dostatečná výživa, kůže odumírá. Nejčastější příčinou bývá porucha mechanismu žilního návratu z dolních končetin směrem k srdci, takzvaná žilní nedostatečnost.

Ordinace, kde léčí bércové vředy

Lidé, které trápí tři a více měsíců nehojící se rány, typicky právě bércové vředy, mohou od září využít novou ambulanci zaměřenou na chronické rány, která se otevírá v pražské Nemocnici svaté Alžběty na Slupi.

Objednání je možné s žádankou od praktického lékaře, ale nějaký čas to půjde i bez ní. Objednání je možné na telefonním číslo recepce 221 969 338 v pracovní dny od 7 do 15 hodin. Provozní doba ambulance bude zpočátku každé úterý a čtvrtek od 16 do 18 hodin, časem se může prodloužit. Délka od objednání k ošetření by pro nového pacienta neměla přesáhnout 14 dnů, léčbu hradí zdravotní pojišťovny.