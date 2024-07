Zvýšenou teplotu není nutné srážet. Počkejte až na horečku, kdy naměříte více než 38 °C

Zvýšená teplota vs. horečka

Tělo si udržuje stálou teplotu, při které fungují enzymy a další látky podílející se na chodu metabolismu. U každého živočicha se může konkrétní hodnota trochu lišit, nicméně u lidí jsou za fyziologické považovány hodnoty do 37,0 °C. Pokud se pohybuje v rozmezí 37,1–38,0 °C, jedná se už o tzv. zvýšenou teplotu. Teploty nad 38,1 °C označujeme jako horečku.

Někdy se může stát, že náš organismus bojuje s nemocí či infekcí. V takovém případě jsou aktivovány pyrogeny, které působí na centrum termoregulace v mozku. Mozek tím získává informaci, že je nutné zvýšit tělesnou teplotu, protože v těle probíhá infekce. Při vyšších teplotách totiž efektivněji fungují bílé krvinky, které tak mají vyšší šanci zlikvidovat nežádoucí patogeny. Mikroorganismy se přestávají při vyšších teplotách množit. Zrychluje se také metabolismus a odvod škodlivých látek z těla. Do jisté míry je tedy zvýšená teplota až horečka při nemoci prospěšná.

Na druhou stranu ale vysoká horečka organismus vyčerpává a negativa začínají převažovat nad pozitivy, pokud trvá příliš dlouho. Názory na to, od jaké hodnoty by se měla horečka uměle srážet, se mohou mezi odborníky mírně lišit. Většina se však shoduje na tom, že léky na snížení teploty by se měly užívat až ve chvíli, kdy tělesná teplota překročí 38,5 °C. Trochu jiná situace je u malých dětí a miminek, kdy může být i zvýšená teplota nebezpečná. [1, 2, 3, 4, 5]

Jak srazit teplotu u dospělých?

U dospělých pacientů se tradičně doporučuje klid na lůžku a zvýšený příjem tekutin. Tělo se při zvýšené teplotě a horečce více potí, takže se z těla ztrácí cenná voda a minerály. Pokud teplota sama od sebe neklesá, lze ji snižovat několika způsoby.





Léky na snížení teploty

Léky na horečku (antipyretika) by se měly používat opravdu jen ke srážení horečky, nikoliv při zvýšené teplotě. Patří mezi ně:

Paracetamol : nejvyužívanější lék na srážení teploty, je vhodný i pro nejmenší miminka a ženy ve druhém a třetím trimestru těhotenství. Tuto účinnou látku obsahují léky s názvy Paralen či Panadol.

: nejvyužívanější lék na srážení teploty, je vhodný i pro nejmenší miminka a ženy ve druhém a třetím trimestru těhotenství. Tuto účinnou látku obsahují léky s názvy Paralen či Panadol. Kyselina acetylsalicová : léky s touto účinnou látkou, jako je třeba Aspirin, nesmí užívat děti mladší 15 let a těhotné ženy.

: léky s touto účinnou látkou, jako je třeba Aspirin, nesmí užívat děti mladší 15 let a těhotné ženy. Ibuprofen: patří mezi nesteroidní antiflogistika, což znamená, že potlačuje zánět. Pomáhá i proti bolestem, které mohou provázet horečnatá onemocnění a infekce. Ibuprofen můžete podávat i starším dětem, není však vhodný pro těhotné ženy.

Málokdo ví, že horečku může vyvolat i špatný psychický stav související s chronickým stresem. V tomto případě se jedná o tzv. psychogenní horečku, která trvá měsíc i déle. Tímto problémem trpí častěji ženy než muži. S ohledem na to, že v dnešní době trpí stresem velká část populace, jde ale o poměrně vzácný jev. U horeček vyvolaných chronickým stresem antipyretika příliš nezabírají. Spíše je nutné řešit psychický stav a podávat antidepresiva či anxiolytika.

Co dáváte dětem starším šesti let na horečku? Sirup s paracetamolem nebo ibuprofenem

Tabletky s paracetamolem nebo ibuprofenem

Čípky s paracetamolem nebo ibuprofenem

Cucací tabletky s ibuprofenem

Jiné léky

Fyzikální metody na srážení teploty

Cílené ochlazování celého těla : na snížení tělesné teploty mohou pomáhat vlažné sprchy nebo studené zábaly. Pacient by si měl zabalit pouze trup a končetiny nechat volně.

: na snížení tělesné teploty mohou pomáhat vlažné sprchy nebo studené zábaly. Pacient by si měl zabalit pouze trup a končetiny nechat volně. Zábaly na periferní části těla: další možností je aplikace studených zábalů na čelo a zápěstí. [6, 7, 8, 9, 10]

Jak srazit teplotu u dětí?

U dětí se může zvýšená teplota objevovat častěji než u dospělých. Kromě toho, že se potýkají s nejrůznějšími virózami, chřipkami a infekcemi, nemají ještě dokonale vyvinuté centrum termoregulace. Tělesná teplota u dětí mladších 5 let je proto o něco vyšší než u starších dětí. Náhlé zvýšení tělesné teploty může u dětí vyvolat třeba i silný stres, jakým je návštěva pediatra nebo zubaře. Rodiče by měli tento fakt vzít na vědomí. Pokud dítěti vyskočí teplota, nemusí to hned nutně znamenat, že má chřipku nebo angínu.

Pokud je ale dítě skutečně nemocné a trpí vysokými horečkami, bude nutné teplotu srážet. U dětí je bezpečné používat přípravky s paracetamolem a ibuprofenem. Podávejte vždy přípravky určené speciálně pro děti a uzpůsobte dávkování věku a tělesné hmotnosti. Vyhněte se ovšem kyselině salicylové, která může způsobit život ohrožující Reyův syndrom.

Mezi nemoci provázené vysokou horečkou patří třeba spálová angína

Zdroj: YouTube.com

Dítěti pomůžete pomoct i fyzikálními metodami. První metodou je tzv. sponging (omývání houbou). Dejte si pozor na to, aby při ochlazování bylo v místnosti teplo, ideálně kolem 24 °C. Dítě položte do vaničky s napuštěnou vodou. Voda nesmí být studená, ale spíše mírně teplá. Omývejte dítě houbou několik minut. Další možností je vlažný zábal, kdy se dítě zabalí do vlhké osušky. Zabalen by měl být pouze trup a bříško. Nohy a ruce nechce volné. Zábaly neprovádějte v případě, že má dítě studené končetiny. Toto pravidlo platí i pro dospělé. [11, 12, 13, 14]

Jak srazit teplotu u miminek?

Pro kojence a malá miminka může být i zvýšená teplota nebezpečná. K dětskému lékaři byste se měli vydat v každém případě, pokud se zvýšená teplota objeví u dítěte mladšího 3 měsíců. Kontaktujte lékaře i v případě, že má dítě horečku, a to i u starších miminek a batolat. U nejmenších dětí se místo tabletek a jiných lékových forem doporučují čípky s obsahem paracetamolu. Kojenci totiž mohou sirupy či suspenze vyzvracet.

U miminek lze místo ochlazovacích zábalů provádět techniku tělo na tělo, kdy si nahé děťátko položíte na vlastní holou hruď. Přikryjte se pouze lehčí dekou. [15, 16, 17, 18]