Děti trápí vyrážky a teploty. Pátá nemoc je na nebývalém vzestupu

Lékaři uklidňují, že nejde o nic neobvyklého. Pátá dětská nemoc se vrací v podobných cyklech. Způsobuje zvýšenou teplotu a vyrážku, většinou se přežene bez větších komplikací. Výjimkou mohou být těhotné ženy.

Pátou nemoc způsobují viry. Řadí se do stejné kategorie jako třeba spalničky nebo zarděnky. Některé z těchto nemocí mají jméno, jiné jenom číslo. Pětka naštěstí patří mezi ty, které dětem obvykle žádné vážnější problémy nezpůsobují. Může dokonce proběhnout i zcela bez příznaků.

Vzestup výskytu páté dětské nemoci evidují lékaři, hygienici i zdravotničtí statistici. Opravdu v letošním roce sledujeme nárůst počtu případů, potvrdila informaci Hana Pavlasová, ředitelka protiepidemického odboru hygienické stanice kraje Vysočina.

Když srovnáme data za leden až duben předchozích let, letos je nakažených v celé republice téměř šest tisíc, v letech 2021 až 2023 to byly desítky případů, za roky 2018 až 2020 pár stovek. A to ve statistikách nejsou děti, jejichž rodiče nemoc neřešili s lékaři, a ti ji tak nediagnostikovali – ničemu to nevadí, většinou má lehký průběh.





Opakující se epidemie

Příčin může být více. Podle Ctirada Kozderky, místopředsedy Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost, se však nemoc pravidelně objevuje v několikaletých cyklech. Hledat souvislost se zavedením protiepidemických opatření během covidu-19 a současnou epidemií erythema infectiosum (odborný název páté nemoci, pozn. red.) je spekulací, protože epidemie páté nemoci se přirozeně objevují v několikaletých vlnách zejména u ročníků dětí, které nezažily předchozí epidemii a nemají vytvořenu specifickou imunitu, vysvětlil Kozderka.

Protilátky má polovina dospělých

Doplnil, že kdo nemoc jednou prodělá, znovu se už nenakazí. Protilátky má podle něho polovina dospělé populace. Opakování onemocnění nelze zcela vyloučit, ale spíše se bude jednat o osoby, které mají poruchu imunity, doplnil Kozderka. Nicméně i v okruhu rodičů kolem redakce Vitalia.cz se objevilo několik případů, kdy rodiče soudili, že dítě už mělo pátou dětskou nemoc jako malé a po letech ji chytilo znovu. Případně se nakazili rodiče.

O možnosti, že by virus nějaký způsobem zmutoval a byl nyní více infekční, Kozderka pochybuje. O případné mutaci lidského parvoviru B19 (původce choroby, pozn. red.) nemám informace, předpokládám, že k mutaci a eventuálně vyšší infekčnosti nedochází, dodal místopředseda pediatrického sdružení.

Hygienici očekávají, že počet nemocných ještě nějakou dobu poroste. Předpokládáme, vzhledem k tomu, že jde o relativně snadno přenosné infekční onemocnění, že případů bude v nejbližším období spíše přibývat, sdělila ředitelka Pavlasová.

Nemoc roznášejí na pohled zdravé děti

Nejčastějšími pacienty jsou batolata a předškoláci. Nemoc se mezi nimi šíří velice lehce – kapénkami. Inkubační doba se pohybuje od 4 do 20 dnů. Nakažlivost nemocného je nejvyšší několik dnů před objevením vyrážky, a proto se člověk nakazí nejčastěji od dítěte, které vypadá úplně zdravě, popsala Eliška Schütznerová, dětská lékařka a spoluautorka podcastu Pediatrie na vlastní kůži.





Nemoc se obvykle projeví vyrážkou v obličeji a tvarem připomíná motýlí křídla. Kolem pusy zůstává bledá část bez vyrážky. Někdy se tomu říká příznak zfackované tváře a velice výstižně je tak popsáno, jak dítě vypadá, zmínila Schütznerová. Vyrážka se pak stěhuje na ruce, trup a případně nohy. Zhruba třetina dětí má i teplotu.

Jakmile se vyrážka objeví, přestává být člověk pro své okolí infekční. Fleky na kůži zmizí během několika dnů. Občas se ale stane, že se ještě po dobu jednoho až dvou týdnů znovu vrací.

Virus umí projít přes placentu

Nakazit se ale mohou i starší děti nebo dospělí. Ti už vyrážku nemívají, mohou ale cítit bolesti kloubů. Ohroženou skupinou dospělých jsou osoby s oslabenou imunitou, například onkologičtí pacienti, a těhotné ženy, upozornila Pavlasová.

Virus dokáže projít placentou a v některých případech způsobit i potrat. Náchylnější k těmto komplikacím jsou ženy ve druhém trimestru těhotenství. Důležité ale je, že většina dospělých se již s tímto virem během života setkala, a mají tak protilátky, které je před tímto scénářem chrání, připomněla Schütznerová.





V případě, že se těhotná žena pátou nemocí nakazí, lze pomocí odběru krve zjistit, zda už má z minulosti protilátky.

Lék přímo na pátou nemoc neexistuje. Pokud mají děti horečku nad 38 stupňů, podávají se jim běžné léky na její sražení. Antibiotika by nijak nepomohla. Nemocným se doporučuje především klidový režim.

Způsobů, jak šíření nemoci v dětských kolektivech předejít, příliš mnoho není. Přenáší se totiž kýcháním, kašláním, mluvením i zpíváním. Důležité je dodržovat základní pravidla hygieny, etiketu při kýchání, časté větrání. Doporučujeme dávat děti do školy či školky zdravé, shrnula zásady Pavlasová.

Sedm dětských nemocí

Do stejné kategorie jako pátá nemoc patří šest dalších onemocnění. Všechny se projevují vyrážkou. Patří sem spalničky, spála, zarděnky, pseudospála. Šesté nemoci se přezdívá třídenní horečka. Postihuje hlavně děti do dvou let a projevuje se tři dny trvající horečkou, již následuje vyrážka. Sedmá nemoc je známější jako ruka-noha-ústa. Vyrážka se objevuje na chodidlech, dlaních a ústech. Vznikají puchýřky až bolestivé vřídky. Často ji doprovází horečka.