Na octomilky platí vysavač a návnada ze tří běžných ingrediencí

Září a říjen, to jejich čas. Objeví se nezvané a množí se rychleji, než se jich stíháme zbavit. Nepohrdnou žádným jídlem, uctíme je jak banánem, mandarinkou, tak chlebem v chlebníku, v igelitovém sáčku schovanými rohlíky, nebo zbytky jídla na talíři ve dřezu. Rad, jak se jich zbavit, je hodně, přípravků, které můžete nakoupit v obchodech taktéž, ale osvědčené rady, které fungují, jsou nejspíš jen dvě.
Kde se vzala octomilka
Vinná nebo ovocná muška, ale častěji jí říkáme octomilka. Řadí se mezi dvoukřídlé. Jak praví Wikipedie, je to malý hmyz, typicky zbarvený od světle žluté přes načervenale hnědou až po černou. Má červené oči. Mnohé druhy mají zřetelný vzor na křídlech.
Jak se zbavujete octomilek?
A otravují nám život zejména na jaře a na podzim, kdy k nám přilétají na zimní byt a pro něco k snědku. Venku je zima a ony mají hlad. A když jí „nabídneme“ něco k snědku, rychle se množí a my už nevíme kudy kam.
Nejrychlejší a skutečně účinná rada je využít sílu vysavače, ne ručního, je slabý, ale klasického sáčkového, bezsáčkového nebo víceúčelového. Jednoduše takového, který má vyšší výkon. A povysávejte je. Na zbytek ovocných mušek, který nepobral vysavač, umíchejte lákavou past.
Musí to být sladké a voňavé
Do misky nebo skleničky nalijte cca půl decilitru octu, výrazně lépe než ocet lihový funguje ocet jablečný, přilijte přípravek na mytí nádobí, stačí lžíce (lhostejno, zda využijete jar, nebo Pur, či mycí prostředek privátní značky) a jako další lákadlo přidejte lžičku či dvě cukru. Zamíchejte, odložte na kuchyňskou linku a sledujte, jak se „vosy slétají na med“. V roztoku se potom utopí, stačí ho vylít a máte hotovo.