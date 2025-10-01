Vitalia.cz  »  Rodina  »  Nakupujeme  »  Na octomilky platí vysavač a návnada ze tří běžných ingrediencí

Na octomilky platí vysavač a návnada ze tří běžných ingrediencí

Kateřina Čepelíková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Octomilka, ovocná muška
Autor: Shutterstock.com
Octomilky
Letos trápí snad úplně každou domácnost, octomilky. Malé mušky, které si sednou na ovoce, chleba, klidně i k omáčce, kterou necháváte na sporáku vychladnout. Jak se jich levně a efektivně zbavit?

Září a říjen, to jejich čas. Objeví se nezvané a množí se rychleji, než se jich stíháme zbavit. Nepohrdnou žádným jídlem, uctíme je jak banánem, mandarinkou, tak chlebem v chlebníku, v igelitovém sáčku schovanými rohlíky, nebo zbytky jídla na talíři ve dřezu. Rad, jak se jich zbavit, je hodně, přípravků, které můžete nakoupit v obchodech taktéž, ale osvědčené rady, které fungují, jsou nejspíš jen dvě.

Kde se vzala octomilka

Vinná nebo ovocná muška, ale častěji jí říkáme octomilka. Řadí se mezi dvoukřídlé. Jak praví Wikipedie, je to malý hmyz, typicky zbarvený od světle žluté přes načervenale hnědou až po černou. Má červené oči. Mnohé druhy mají zřetelný vzor na křídlech.

Jak se zbavujete octomilek?

Zobraz výsledek

A otravují nám život zejména na jaře a na podzim, kdy k nám přilétají na zimní byt a pro něco k snědku. Venku je zima a ony mají hlad. A když jí „nabídneme“ něco k snědku, rychle se množí a my už nevíme kudy kam.

Nejrychlejší a skutečně účinná rada je využít sílu vysavače, ne ručního, je slabý, ale klasického sáčkového, bezsáčkového nebo víceúčelového. Jednoduše takového, který má vyšší výkon. A povysávejte je. Na zbytek ovocných mušek, který nepobral vysavač, umíchejte lákavou past.

Fruitisimo. voda, PET lahev

Mix ze tří ingrediencí. Za hodinu byla sklenička plná octomilek

Autor: Vitalia.cz

Musí to být sladké a voňavé

Do misky nebo skleničky nalijte cca půl decilitru octu, výrazně lépe než ocet lihový funguje ocet jablečný, přilijte přípravek na mytí nádobí, stačí lžíce (lhostejno, zda využijete jar, nebo Pur, či mycí prostředek privátní značky) a jako další lákadlo přidejte lžičku či dvě cukru. Zamíchejte, odložte na kuchyňskou linku a sledujte, jak se „vosy slétají na med“. V roztoku se potom utopí, stačí ho vylít a máte hotovo. 

Széchenyiho termální lázně v Budapešti

Baden-Baden, Spa nebo Bath. Poznáte slavná lázeňská města?

Lázně patří mezi oblíbené turistické cíle už několik století. Ty nejslavnější známe snad všichni. Minimálně podle názvu. Víte ale, jak vypadají, a troufnete si poznat alespoň některé z nich podle fotografií?
Spustit kvíz
Vstoupit do diskuse

Autor článku

Kateřina Čepelíková

Kateřina Čepelíková

Redaktorka serveru Vitalia.cz se zaměřuje zejména na kvalitu potravin a kvalitu jejich prodeje. Věnuje se také zdravotní problematice.

Témata:

Související články

Anketa

Pečete si domácí chleba?

Zobraz výsledek

Mohlo by vás zajímat

Kvíz týdne

Pravák, poddubák, kovář, hořčák. Poznejte hřiby podle fotek
1/10 otázek
Spustit kvíz

Nejčtenější články

Domácí lékař

Všechny nemoci

Z našich webů

Dále u nás najdete

Úspěch bez reklamy: Společnost Vorwerk sází na osobní přístup

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Jak Prima digitálně podporuje Zrádce

Hravě na digitální dovednosti s dotací 50 000 Kč

AWS a SAP posilují digitální suverenitu v Evropě

Společnost Geis zvládá i nestandardní a kuriózní přepravy

10+1 zaručených tipů, jak vytěžit maximum ze slevových akcí

Trackball Logitech MX Ergo: když myš stojí a kurzor běhá

Politické strany plánují snížení odvodů, ale i znovuzavedení EET

Americké společnosti chtějí uvést na trh vozy s integrovanými soláry

Když čůráte krev, musíte zpozornět. U mě to byla rakovina

Kouřová aromata sýrů, masa či třeba chipsů končí

Phishing zalézá do PDF souborů, bez nástrah nejsou ani QR kódy

Pojišťovny zaplatí psychoterapii v mobilu, podobá se Duolingu

Stát připravuje vlastního „operátora“ s názvem Bivoj

Jehla, bavlnka a hodiny práce. Nikola tvoří originální šperky

O kolik nám zdraží energie emisní povolenky pro domácnosti?

Levné zimní gumy nekupujte. ADAC otestoval 31 pneumatik

V datových schránkách je nepříliš bezpečná novinka

Buffett prodal akcie čínského výrobce elektromobilů a vydělal

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Nutriční terapeutka vysvětluje, kolik jíst příloh
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).