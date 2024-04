Nevyspalost, bolest hlavy, pomočování, svědění konečníku? Dítě může mít roupy

Kdo se s ním ještě nesetkal, může být otřesen až zhnusen. Je to však, stejně jako veš, častý člen dětských kolektivů. Zvláště těch, kde se pohybují nejmenší děti, které ještě nemají zautomatizované hygienické návyky. Vzhledem k tomu, jak lehce se šíří jeho vajíčka, se však může nakazit prakticky kdokoliv. Vyskytuje se po celém světě bez ohledu na vyspělost dané země. Seznamte se s roupem.

Je to asi centimetr velký, bílý červ. Něco jako hubené zrnko rýže. Jeho domovem je výsostně lidské střevo. Za jeho přítomnost u dětí tak nemohou domácí mazlíčci, popsala dětská lékařka Martina Milkovičová, autorka blogu Pediatrie s úsměvem.

Šíří se vzduchem i na rukou

Do lidského těla se roupi dostanou tak, že člověk spolkne jejich vajíčka. Z nich se ve střevech vylíhnou dospělí červi, kteří se páří. Samičky následně putují až ke konečníku, kterým lezou ven. Do jeho okolí, nejčastěji v noci, kladou vajíčka. Každá samička jich má kolem 11 tisíc.

Po několika hodinách uzrají a uvolňují se do okolí, kde čekají na příležitost znovu se dostat do trávicího ústrojí. Jsou velice odolná, mimo tělo vydrží i několik dní.





Vajíčka bývají přítomna v prachu místnosti a mohou být vdechnuta a pak polknuta, uvedla mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.

Velmi častým zdrojem nákazy jsou také neumyté ruce. Pokud nakažený nedodržuje základní hygienu, zůstávají vajíčka na všech předmětech, kterých se dotkl. Přenášet se mohou rovněž nepřímo, například prostřednictvím kontaminované potravy nebo kontaminovaných předmětů, jako jsou dětské hračky, potvrdila Čechová.

Měli jste doma někdy roupy? Ano

Ne

Jak poznat nákazu roupy?

Prvním vodítkem je svědění v oblasti konečníku. Je tak úporné, že dítě je po pár nocích nevyspalé, unavené a často ho může trápit bolest hlavy, vyjmenovala lékařka Milkovičová. Roupi se také objevují ve stolici. Léky předepíše dětský, případně praktický lékař. Bez receptu se sehnat nedají. „A na případný pocit studu, že máte ty parazity, můžete zapomenout. Na světě má roupy cca 1,2 miliardy lidí,“ ujistila Milkovičová.

Opakování po pár týdnech

Léčba probíhá v několika cyklech. První pilulku si pacient bere hned, další s odstupem několika týdnů. Zabírá totiž pouze na živé červy, nikoliv na vajíčka. V doporučeních určitě uslyšíte, že je vhodné přeléčit všechny děti v domácnosti. Udělejte to prosím, žádá lékařka Milkovičová. Předejdete tak tomu, že se nevítaní hosté znovu vrátí.

Ze stejného důvodu je namístě informovat také mateřskou, případně základní školu, aby si dali pozor i rodiče ostatních dětí.

Léčbu můžete podpořit tím, že omezíte množství cukru ve stravě. Právě cukr roupi milují. Často se traduje, že jim naopak velmi vadí česnek. Není to sice odborně podložené, ale pokud ho dítě toleruje, proč to nezkusit.





Do školky po první pilulce

O tom, kdy smí dítě zpět do kolektivu, rozhodne lékař. Už po první dávce se sníží jeho infekčnost, ale teprve několik dní po druhé dávce není nemocný infekční. Takže pokud bychom chtěli mít jistotu, muselo by dítě být izolováno několik týdnů, což by vzhledem k nízké nebezpečnosti onemocnění bylo přehnané. V praxi se děti po první dávce léku pouští do kolektivu, informovala před časem Alena Tatarová ze Středočeské hygienické stanice.

Pračka, sušička, vysavač, mop

Aby byla léčba úspěšná, je potřeba pár zásahů v domácnosti. Vyměňte ložní prádlo. Pyžamko a spoďárky každý den v čase léčby vyperte na vyšší teplotu, vysušte v sušičce nebo vyžehlete, do pračky hoďte i partu spacích plyšáků, doporučila Milkovičová. Podlahy je třeba vysát a ideálně i vytřít.

Dále je nutné ostříhat dítěti nehty. Vajíčka za nimi totiž často ulpívají. Hlídejte také, aby si dítě nehty neokusovalo a mylo si ruce před každým jídlem.

Infekce roupy je sice otravná, ovšem pokud se podchytí včas, není nijak nebezpečná. Když se ale delší dobu neléčí, může způsobovat nechutenství, průjmy, vleklé bolesti břicha, infekce močových cest, noční pomočování a také zánět slepého střeva.