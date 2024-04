Kosik.cz mění barvu i strategii. Chceme být jednička na velké nákupy, říká online prodejce potravin

Přestože Češi patřili historicky k vyznavačům velkých nákupů, poslední roky jim nepřejí, zazvívá z Košíku. Důvod, proč tomu tak je, se nalézá překvapivě jinde, než by zákazník čekal: to, co je výhodné pro domácnost, totiž není výhodné pro většinu obchodníků. Zejména kamenné prodejny vsadily v době nižších útrat na snahu dostat zákazníka do obchodu co nejčastěji. V součtu tak totiž utratí více peněz, než kdyby nákup pečlivě naplánoval.

Velký „racionální“ nákup do zásoby podle průzkumu Skála a Šulc loni nedělalo nebo téměř nedělalo 21 % Čechů. To je meziroční pokles takových nákupů o 4 procentní body. Na druhou stranu ti, kteří mu zůstali věrní, za něj utrácí výrazně více než v minulosti.

Akce už začínají zákazníky flustrovat

Košík se ale snaží jít cestou opačnou: Nakupujte méně častěji, ale dělejte větší nákupy a neomezujte se „Z rozhovorů s našimi zákazníky jasně vyplývá, že je nekonečný koloběh akčních cen začíná frustrovat. Zejména v regionech a menších městech domácnostem chybí férový přístup a pocit, že se jim obchodníci snaží vycházet vstříc a respektovat jejich skutečné potřeby. Všímají si, že do obchodů jezdí častěji než dřív, a nakupování začínají brát spíše jako nepříjemnou povinnost. A chtějí to změnit,“ říká Ivan Utěšil, šéf online supermarketu Košík.





Lidé podle něj nechtějí nakupovat jen tam, kde je aktuálně dobrá cena podle letáku, ale mít výhodnou cenu dlouhodobě a to u sortimentu, který vyhledávají rádi a ne takový, který obchodník zrovna vybral do akce.

Košík chce nabídnout trvale výhodné ceny pro nákupy ve velkém

Recept, pomocí kterého chce Košík změnu přinést, se jmenuje „Multikup“. Tedy možnost nakupovat potraviny i další produkty s výraznou množstevní slevou. Takových položek má nově 3500 a podle prodejce pokryjí kompletní sortiment často kupovaného zboží a zahrnují každou třetí potravinu. Průměrná sleva při jeho využití dosahuje 30 % z běžné ceny produktů.

Produkty v „Multikupu“ jsou tvořeny především dlouhodobou stálou nabídkou. Pokud se budou obměňovat, tak v řádech měsíců – tedy výrazně pomaleji, než je tomu u běžné akční nabídky.





Velký nákup, nízká cena

„Řekli jsme to už několikrát, ale rád to zopakuji. Naším cílem je být jednička na velké nákupy. Chceme, aby velká objednávka, kterou běžná domácnost dělá zhruba jednou za týden až dva, znamenala vždy nízkou cenu. A to opakovaně, i když bude zákazník kupovat po celý rok stejné zboží,“ vysvětluje Ivan Utěšil. „A myslím, že jsme našli cestu, která dokázala zaujmout domácnosti napříč republikou. Není to jen můj pocit, jasně to ukazují i naše data.“

Z dat Košíku vyplývá, že před rokem využívalo množstevní slevy 75 % metropolitních zákazníků, dnes je to 92 % ze všech. V regionech jejich obliba stoupla během jediného roku o dvě třetiny, takže je využívá 84 % ze všech zákazníků. Košík chce s největšími nákupy od 2 000 korun jít ještě dál a být v blízké budoucnosti prokazatelně nejvýhodnější na trhu.

Kdo je fialový? Krom Milky i Košík

Aby Košík podtrhl změny, které přináší, bude se nově v celém Česku prezentovat jako expert na „velkovýhodné velkonákupy“. Slogan „Velkonákupy. Velkovýhodně.“ zároveň doplní upravené logo a také nová barevná paleta. Do ní se přebarví nejen stránky online supermarketu, ale postupně také celý vozový park nebo uniformy kurýrů. Volba hlavního odstínu padla po měsících intenzivního hledání na fialovou.

Košík se oblékl do nových barev Autor: Kosik.cz

„Vybrali jsme si odstíny, které jsou nezaměnitelné,“ komentuje Ivan Utěšil. „Prezentovat se budeme nově ve fialové, kterou doplní bílá, broskvová, zelená a růžová. Snažili jsme se najít takové barvy, se kterými si Češi dokáží brzy spojit pohodlí, skvělou cenu, kvalitu i široký sortiment. Zkrátka všechny výhody online nakupování. A v našem případě také dlouhodobě výhodnou nabídku díky ‚Multikupu‘.“