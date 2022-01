Jak jsem zhubnul ze 110 kg na 80. (Přesněji: jak jsem musel zhubnout)

Krátký exkurz do minulosti. Červenec 2019. Je mi fajn, cítím se skvěle. Jsem naprosto zdravý člověk. Žiji naplno, tedy jím, co chci, chodím spát, kdy chci, jezdím autem, kam chci. Když je stres, padne sklenička Nutelly nebo Nugety, musím se přece nějak odměnit. Kofola denně, bo kofein.

110 kg se drží plus minus stále stejně, na funění do schodů jsem si už zvykl, preferuji proto výtah. Ve svém okolí znám více lidí, kteří jsou na tom s váhou ještě hůř, takže žádný stres. Svoji postavu zakrývám volným oblečením. Však co je komu do toho, jak vypadám.



Hubnu? Výborně!

Divné je to časté močení. Ale to způsobují asi ty Kofoly, holt 3 litry denně někudy vytéct musí. Koncem srpna jdu po pár měsících odvážně na váhu, jen tak, aby se neřeklo, protože jestli se mi interval močení ještě více zkrátí, budu muset zvážit pleny pro dospělé.

99 kg. Sladké nápoje a čokolády vedou k samohubnutí, skvělé!

Manželka má na to jiný názor, takže mě doslova dokope k doktorovi. Pátek, odběry. Víkend byl skvělý, konec velkých prázdnin, jdeme do McDonald's, nadlábneme se, až mě bolí břicho. Jen ten pitomý záchod, kde je…?

V pondělí odpoledne mi volá obvoďák, že mám okamžitě přijít. Diabetes mellitus 2 v pokročilém stadiu, hodnoty naprosto šílené, diví se, že žiji, je nutná hospitalizace, jinak to se mnou švihne. Tak určitě…

Ze dne na den vysazuji vše sladké a začínám jíst zdravě. Okamžitě nasazuji pohyb. To znamená, že jdu k autu pěšky a nejedu z 1. patra výtahem.

První dva dny jsou v pohodě. Pak přichází první překvapení: cukrový absťák. Tělo nemá svůj energetický příjem sacharidů a začíná stávkovat. Nervozita, podrážděnost, bolesti hlavy, únava. To dám a sem tam si něco „zobnu“.

Jenže přichází druhý level. Ze dne na den se mi zhoršuje zrak, a to tak, že večerní osvětlení je pro mne tlustá oranžová čára a na cestě nepřečtu registrační značku auta přede mnou. O dva dny později vidím zřetelně už jen ve dne, a ještě jen na dálku 100 a více metrů. Jízdní řád nepřečtu, značky na autě taky ne. V noci vše rozmazané. Na počítači používám největší písmo, abych vůbec mohl něco napsat. Telefon mi říká, co mám zmáčknout, děkuji výrobci za hlasové asistenty. Auto jsem odstavil, nejsem bezpečný pro druhé. Pro mne jako profesionálního řidiče se hroutí svět.

A teprve to byl pro mne jasný impuls. Začni se sebou něco dělat, nebo skončíš na vozíku s diabetickou nohou a v postupném rozkladu.

Měl jsem štěstí

V polovině září 2019 jsem najel na tvrdou životosprávu a pohyb. Ale nezvládl bych to bez dvou pomocníků. Prvním byl diabetolog Miroslav Koliba, který mě medicínsky nahodil do nouzového režimu, abych vůbec mohl fungovat, a byl mým průvodcem. Druhým pomocníkem byla aplikace Vitadio. Díky ní jsem pochopil, že se může vše podařit vrátit do přijatelného stavu, ale musím změnit myšlení v hlavě. A pokud tu mám být ještě pár let, tak ihned. Pomohla mi projít zvláště prvním rokem, kdy jsem měl často chuť se na všechno vykašlat a vzdát to.

Zkrátím to. Inzulin jsem nedostával, ale měl jsem „koňskou dávku“ léků na bázi metforminu. Plus léky na cholesterol. Po půl roce mi lékař léky snížil na polovinu. 85 kg.



Fotka autora z 26. 11. 2019. 88 kg (−22 kg)

V červnu 2020 mi je vysadil. Po kontrole v září 2020 mi poblahopřál slovy: Gratuluji vám, zkrotil jste cukrovku. 78 kg.

Nyní mám hodnoty zdravého člověka. Zrak jako ostříž, cukr jako po narození. Měl jsem štěstí, byla to pořádná lekce. A teď je potřeba napsat to B).

Příjem, výdej, pohyb

Není problém v jídle, ale v jeho množství. Za vším stojí to kouzelné spojení příjem + výdej. Musel jsem naprosto překopat své myšlení v hlavě ve věci životosprávy a pohybu. To bylo vlastně to nejtěžší, ne samotné hubnutí. Příjem, výdej, pohyb. Toto si nyní hlídám a dodržuji. Abych to dokázal, musel jsem si sám projít zdravotní krizí. A nyní vím, co se mi stane, když polevím, proto v tom hodlám pokračovat napořád.

Jím téměř všechno, ale dávám si pozor na množství. Dám si bábovku, sním vynikající dort, neodmítnu svíčkovou. Ale také vím, že následující den budu muset zvýšit svůj energetický výdej, anebo o to více ubrat na energetickém příjmu. Úplně jsem přestal pít slazené nápoje a tvrdý alkohol. Svátečně si dám pivo a týdně deci vína.

Pořídil jsem si chytrý fitness náramek, aby mi k cíli pomáhal (a hlavně má NFC platby). Do práce chodím často pěšky, to je 10 km tam a 10 km zpět, zcela jsem propadl severské chůzi (zkuste ji, změní vám život). Nebo si vezmu koloběžku. Normální koloběžku.



Fotka autora z 22. 7. 2020. 79 kg (−31 kg)

Nyní jsem už ve stavu, že moje tělo potřebuje více pohybu, takže jsem „musel“ začít běhat a přidat mírně posilovnu. Nepřeháním to, ale prostě jsem se musel posunout dál, začalo mě to bavit, a to jsem měl z tělocviku čtyřku. Jde o to udržet pohyb, dokud to zdraví umožňuje.

Současný stav: 80 kg. Cílový stav: Někde okolo 75 kg. Někdy, možná.

Cukrovka zmizela. Mohu dobíhat autobusy a vlaky bez zadýchání. Mohu běhat s dětmi. Nevadí mi nefunkční výtah. Intimní život má vyšší kvalitu. Začalo mě bavit znovu žít, ale musel jsem si přeprogramovat hlavu. Nebojte se toho, má smysl investovat do svého zdraví.