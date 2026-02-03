Hemoroidy zhoršuje vysedávání s mobilem na záchodě. Mastička stačí jen na začátku

Hemoroidy jsou vlastně cévní pletence v oblasti konečníku. Když se v nich krev městná, začnou se rozšiřovat a působí potíže. Mezi hlavní příznaky patří:
- krev ve stolici – červená krev na stolici nebo na toaletním papíru je jedním z nejčastějších příznaků hemoroidů. I kdyby však nešlo o ně, měl by vás lékař vyšetřit a zjistit příčinu krvácení.
- nepříjemné pocity v oblasti konečníku – svědění, tlak nebo i pocity vlhka také mohou naznačovat hemoroidy
- inkontinence stolice – může se objevit i špinění a mírná inkontinence stolice
Rizikové vysedávání na toaletě
Vzniku hemoroidů se dá do jisté míry předcházet. Mezi hlavní příčiny jejich vzniku patří chronická zácpa, sedavý způsob života, ale také moderní návyky, které mnozí nepovažují za problematické.
„Problematika vzniku hemoroidů je komplexní. Jednou z nejzásadnějších příčin je chronická zácpa a s ní spojené nadměrné tlačení při defekaci, což vede k dlouhodobému zvýšení nitrobřišního tlaku a následně k přetížení cévního plexu v oblasti análního kanálu,“ uvedl gastroenterolog Nemocnice Agel Valašské Meziříčí Tomáš Musil.
Podobně negativní vliv podle něj má i dlouhodobé sezení, zejména na toaletě, kdy mnozí lidé tráví při vyprazdňování nadměrně dlouhou dobu. Na záchodě si totiž čtou nebo koukají do mobilu. Tím se ale prodlužuje čas, kdy je na konečník vyvíjený tlak.
Potřebný pohyb i pitný režim
Jak se tedy potížím vyhnout? „Zásadní je dostatečný příjem tekutin – ideálně 2 až 2,5 litru denně. Strava by měla být bohatá na vlákninu, tedy obsahovat dostatek ovoce, zeleniny a celozrnných potravin. Důležitý je také pravidelný pohyb, který podporuje správnou funkci střev,“ dodal pro Vitalia.cz doktor Musil.
Při nedostatečné fyzické aktivitě se totiž zpomaluje střevní peristaltika. Strava chudá na vlákninu, tekutiny a přírodní potraviny a naopak bohatá na červené maso, tučná jídla, zpracované potraviny a cukry, pak významně přispívá k rozvoji zácpy a k dalšímu zhoršování hemoroidálních potíží.
Jakmile se potíže objeví, měl by pacient překonat stud a strach a vydat se k lékaři. Pacienti s hemoroidy v prvním nebo druhém stádiu mají podle lékaře dobré vyhlídky na úspěch konzervativní léčby. „Mohou dosáhnout významného zlepšení stavu pomocí změny životního stylu, úpravy stravy, aplikace lokálních preparátů," doplnil lékař s tím, že jde asi o 70 procent pacientů.
Trápí vás hemoroidy? A tajíte to?
Třetina pacientů potřebuje operaci
Zbývající třetina pacientů však chirurgický zákrok potřebuje. Zpravidla se skutečně jedná o případy, kdy lidé příliš dlouho váhali s návštěvou odborníka. „Asi 30 procent pacientů vyžaduje operační řešení. Tito pacienti přichází do ambulance většinou již s pokročilým onemocněním ve třetím nebo čtvrtém stádiu, kdy konzervativní léčba již nemůže přinést dostatečný efekt," upozornil gastroenterolog Musil.
„Je naprosto zásadní, aby lidé, kteří zaznamenají jakékoliv příznaky potenciálně svědčící pro hemoroidy, nevyčkávali a neodkládali návštěvu lékaře, protože včasná diagnostika a zahájení adekvátní léčby může výrazně zlepšit prognózu onemocnění a zabránit progresi do pokročilých stádií vyžadujících operační řešení," apeluje lékař.
Jak se liší stadia hemoroidů
Hemoroidální onemocnění rozdělujeme do čtyř stadií podle závažnosti obtíží a rozsahu postižení.
- I. stadium představuje nejlehčí formu onemocnění. Hemoroidální uzly jsou mírně zvětšené, nacházejí se pouze uvnitř konečníku a navenek se neprojevují výhřezem. Typickým příznakem bývá občasné krvácení při stolici. V této fázi obvykle postačí konzervativní léčba – tedy úprava životosprávy, dostatečný příjem tekutin a vlákniny, lokální léky (čípky, masti) a například sedací koupele.
- II. stadium se vyznačuje tím, že hemoroidy při stolici vyhřeznou ven, ale samy se spontánně vrátí zpět. Pacienti si často stěžují na svědění, pálení nebo krvácení. Kromě režimových opatření už zde přicházejí v úvahu i ambulantní zákroky, například podvaz hemoroidů pomocí gumových kroužků (ligatura).
- III. stadium znamená pokročilejší stav – hemoroidy po stolici zůstávají vyhřezlé a pacient je musí zatlačit zpět rukou. Objevuje se výraznější svědění, pocit vlhkosti, špinění prádla nebo diskomfort při sezení. V této fázi se častěji přistupuje k chirurgickému řešení. Může jít o ligaci, miniinvazivní metody (například laser, radiofrekvenční techniku RFITT, metodu DGHAL) nebo staplerovou resekci.
- IV. stadium je nejtěžší. Hemoroidální uzly jsou trvale vyhřezlé a nelze je vrátit zpět. Mohou se objevit komplikace, například bolestivé záněty, trombózy nebo poruchy kontinence. Léčba je v těchto případech chirurgická, nejčastěji formou staplerové resekce.
Zdroj: MUDr. Tomáš Musil, Nemocnice Agel Valašské Meziříčí
Hemoroidy trápí i mladé
Hemoroidy mohou trápit všechny bez rozdílu. U žen je rizikové například těhotenství, protože mnoho žen v tomto období trápí zácpa a i porod samotný je velká zátěž. Nevyhýbají se ale i mladým mužům. „Měl jsem ve své praxi mladého pacienta, 20 let, který si stěžoval na téměř rok krvácení z konečníku při stolici, při vyšetření měl velké hemoroidy 3–4. stupně. Následovala nezbytná operace, která pro mladého muže dopadla na výbornou a po 14 dnech rekonvalescence byl zpět ve své práci. Dodnes je bez potíží," uvedl Tomáš Musil.
Potíž je, že hemoroidy jsou do velké míry celoživotní záležitost. „I po úspěšné léčbě existuje riziko návratu obtíží. Recidiva se podle typu výkonu udává přibližně kolem 50 procent. Výsledek však výrazně ovlivňuje životní styl pacienta a dodržování preventivních opatření,“ uzavřel lékař.