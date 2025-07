Bez reklamy na léky a detailů o pacientech, radí etický kodex influencerům

Etický kodex České lékařské komory (ČLK) vydaný 28. července je stručný, nezávazný a nijak vymahatelný. Jde spíše o rady, jak být na internetu, který je plný balastu, transparentní a zodpovědný. Může jít také o drobné vodítko, jak poznat toho, komu se dá alespoň na první pohled věřit.

Na vydání kodexu upozornil web iRozhlas.cz. Jeho plné znění je k dispozici na webu ČLK (najdete jej zde).

Etika na internetu i pro lékaře

ČLK uvádí, že jde o soupis pravidel pro influencery, kteří zveřejňují medicínské rady a doporučení. Cílem je poskytnout uživatelům standardizované, bezpečné prostředí, vysvětluje komora v dokumentu.





Influencery jsou z pohledu vzdělání laici, ale i někteří lékaři nebo jiní zdravotníci. V minulosti jsme upozorňovali, že část z nich zveřejňuje na sociálních sítích situace z ordinací a oddělení nemocnic, jež jsou na hraně přinejmenším lékařského tajemství nebo za ní. Jen neuvedení jména totiž k anonymizaci nestačí (text o tom, co může lékař na internetu dělat špatně, najdete zde).

Kritiku schytal lékař Antonín Pařízek z pražské porodnice u Apolináře za zveřejnění fotografií téměř nahých žen. Fotografiemi upozorňoval na problémy spojené s těhotenstvím a porodem při obezitě.

Nelečte a nezveřejňuje bez souhlasu

Jedním ze sdělení kodexu je, že influenceři, byť lékařští, by se neměli pokoušet skrze sociální sítě určovat diagnózu, radit nebo léčit. Online komunikace nenahrazuje řádné lékařské vyšetření. Pokud někdo projeví zájem o osobní konzultaci či má zdravotní potíže, vždy doporučím návštěvu lékaře ve zdravotnickém zařízení. Tím lékařem samozřejmě mohu být i já, pokud mám potřebnou kvalifikaci, uvádí kodex.

Ke zveřejňování toho, co se odehrává v ordinacích nebo na nemocničních klinikách, by zdravotník (a nejen on) měl přistupovat zodpovědně. Nebudu zveřejňovat žádné osobní údaje, citlivé zdravotní informace ani fotografie/videa, podle nichž by bylo možné identifikovat konkrétní osoby, bez jejich výslovného souhlasu, píše se v kodexu.

Zvyšování čtenosti bez senzací

Komora také uvádí, že odkazovat by se měli influenceři na důvěryhodné zdroje a klinické studie. V příspěvcích by neměli strašit, někoho urážet či jít po senzaci. Také by měli být schopni obsah, který vytvářejí, zpětně pozměnit. Pokud objevím ve svých dříve publikovaných informacích chybu nebo pokud se objeví nové poznatky, opravím či aktualizuji své příspěvky, uvádí kodex.

Za lékaře by se pak měli označovat jen ti, kteří jimi skutečně jsou. A ti by také měli vystupovat z hlediska medicínských rad jen v oboru, pro který mají kvalifikaci.

U příspěvků, které někdo sponzoruje, je samozřejmostí upozornit na to sledující. V příspěvcích by se neměla objevovat žádná skrytá propagace. Kodex označuje za neetické vychvalování vlastní lékařské praxe a připomíná, že reklama na léky na recept je rovněž zapovězená.