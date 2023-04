Jak budou mít obchody otevřeno na Velikonoce. V pátek si nakoupíte, v pondělí ne

Dá se to říci jednoduše – ze čtyř volných dnů budou mít obchody, alespoň co se třeba supermarketů s prodejní plochou přes dvě stě metrů čtverečních týče, tři dny otevřeno a jeden zavřeno. Zatímco v pátek si budete moci nakoupit stejně jako o víkendu, v pondělí bude zavřeno. Platí to jak pro supermarkety, tak třeba pro velké obchody s elektronikou, nábytkem či sportovními potřebami.

Tak to nařizuje zákon o prodejní době v maloobchodě, kdy platí následující:

Velký pátek – smí být otevřeno

Velikonoční pondělí – prodej je zakázán

Na Velikonoční pondělí 10. dubna zůstanou prodejny Albert zavřené. Velikonoce tak budou pro naše zaměstnance zaslouženým časem odpočinku. V našich prodejnách mohou zákazníci nakoupit v běžné otevírací době v pátek i během víkendu. Následně otevřeme prodejny v úterý ráno opět podle běžné otevírací doby, uvedl ve své zprávě například řetězec Albert. Výjimku na Velikonoční pondělí má prodejna v Českých Budějovicích, která je v dopravně obchodním centru Mercury, a zůstane tak i v tento svátek otevřená, a to od osmi ráno do šesti večer.

Podobně se vyjádřila Martina Vladyková za síť Globus. Vyjma Velikonočního pondělí (10. 4. 2023), kdy budou všechny hypermarkety Globus zavřeny, bude platit na všech hypermarketech standardní otevírací doba od 7 do 21 hodin (včetně Velkého pátku 7. 4. 2023), výjimkou je Globus Černý Most, který má otevírací dobu od 7,30 do 22 hodin (včetně Velkého pátku 7. 4. 2023), popsala.

Běžnou otvírací dobu potvrdil – krom Velikonočního pondělí, zůstane všech 410 prodejen po celé republice uzavřeno – i řetězec Penny. V ostatní dny před i po Velikonocích budou mít všechny naše prodejny běžnou otevírací dobu, uvedl mluvčí společnosti Tomáš Kubík. Obchody Penny navíc až do neděle 9. dubna nabízejí oblíbené velikonoční produkty s výraznými slevami. Podle Kubíka v tomto období roste počet velkých, takzvaných rodinných, nákupů a klesá počet těch běžných každodenních .

Také všechny prodejny Billa budou zákazníkům dostupné na Velký pátek i o sobotě a neděli podle své běžné otevírací doby. Na Velikonoční pondělí budou naše prodejny zavřené, aby si i naši zaměstnanci mohli užít tento svátek se svými nejbližšími, informuje Dana Bratánková, manažerka korporátní komunikace a tisková mluvčí Billa ČR.





Na letišti, nádraží a online nakoupíte

Výjimkou jsou prodejny na Letišti Václava Havla a na hlavních vlakových nádražích v Praze a v Brně. Prodejny na Letišti Václava Havla a na hlavním nádraží v Praze zůstanou v den státního svátku 10. dubna otevřené pro zákazníky podle své běžné otevírací doby. Prodejna na hlavním nádraží v Brně bude v tento den otevřena od 7 do 21 hodin. Zákazníkům budou k dispozici také všechny obchody Billa Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.

Velikonoční svátky se naopak moc nepromítnou do provozu online obchodů s potravinami a drogerií. Co se týče našeho provozu, jsme připraveni vozit objednávky i přes svátek, a to v Praze a středních Čechách vždy od 6 do 23 hodin na Velký pátek i Velikonoční pondělí, ve zbytku republiky pak od 6 do 21 hodin pouze na Velký pátek. Ostatně předpokládáme, že právě přes Velký pátek a Velikonoční pondělí u nás budou nákupní špičky, uvedl za společnost Košík mluvčí František Brož. Slíbil zároveň, že kurýři nákup přivezou už tři hodiny od objednání. Košík je navíc letos připraven přivézt nákup i na chatu nebo chalupu – od jara má dvojnásobně velké rozvozové území v regionech, kromě krajských měst je možné objednávat si i v desítkách nových okresních, od Karlovarska po Zlín a Ostravu.

V obchodě Rohlík nebude provozní doba Velikonočními svátky vůbec ovlivněna a tak například v Praze si zákazníci budou moci svůj nákup objednat od šesti ráno do jedenácti večer, jak jsou zvyklí. Co se týká sortimentu a novinek, na které se mohou zákazníci na Velikonoce těšit, připravili jsme například širokou škálu tematických cukrovinek nebo pivní speciály od pivovaru Zichovec. Myslíme však i na naše zákazníky stravující se stylem plant based, pro které máme veganská čokoládová vajíčka. Dále také doplňujeme zásoby masa, konkrétně králičího, drůbežího, steaků a jehněčího. Pro zákazníky máme také připraveno například máslo ve tvaru zajíce či komplet připravené velikonoční menu. Novinkou budou letos i čerstvě upletené pomlázky z mladých proutků, uvedla za Rohlík mluvčí Denisa Ladka Morgensteinová.

Pokud jde o obchodní centra, ta mohou mít otevřeno i v pondělí, ale netýká se to velkých obchodů v nich. Kromě Velikonočního pondělí, které připadá na 10. dubna, máme otevřeno bez omezení. V pondělí nenakoupíte v prodejnách s plochou větší než 200 metrů čtverečních, informuje například pražské OC Letňany. Pro představu, jak to může vypadat i jinde, v Letňanech tento ten neotevřou následující obchody: Bambule, Baťa, Blažek, Buzz, C&A, Cropp, Datart, Deichmann, DM Drogerie, Douglas, Gate, Hannah, H&M, House, Humanic, Intersport, Knihy Dobrovský, Lindex, Luggi, Mohito, New Yorker, Reserved, Sinsay, Soccx, Camp David, Oresi, Orion, Orsay, Pepco, Rock Point, Baumax, Bonami, Decathlon, Koberce Breno, Prospánek, Super Zoo.

Podobné to bude i jinde, například v dalším pražském OC Nový Smíchov. Jiné to je v brněnské Olympii. Tam normálně otvírají v deset, ale na Velký pátek už v devět, ovšem na Velikonoční pondělí zůstane zavřené celé centrum.