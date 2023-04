Kupujete si Ozempic na hubnutí? Dočasně jej neseženete

Ministerstvo zdravotnictví v pondělí informovalo, že společnost Novo Nordisk nedodala do Česka plánovanou várku léku Ozempic. Pro české pacienty to není dobrá zpráva, protože lék, výhradně vydávaný na předpis, je důležitý pro diabetiky i ty, kteří s jeho pomocí hubnou.

Výpadek má jeden ze tří druhů balení

„Do ČR nebyla dodána plánovaná dodávka léčivého přípravku pro diabetiky od společnosti Novo Nordisk, která se kvůli nedostatečné kapacitě výroby a zvýšené poptávce potýká s výpadky dodávek v různých zemích EU,“ uvádí Ministerstvo zdravotnictví v tiskové zprávě zveřejněné 3. dubna na webu.

Podle vědeckého sekretáře České diabetologické společnosti ČLS JEP Jana Šoupala jde o výpadek jedné ze tří sil Ozempiku. „Není žádný důvod k panice, jde pouze o krátkodobý výpadek a žádný diabetik se nemusí obávat, že by nedostal adekvátní léčbu,“ uvedl Jan Šoupal. Ozempic lze podle něj v klinické praxi nahradit alternativami.

Lék dostanou dočasně jen ti nepotřebnější

Ozempic ovšem v tuzemsku aktuálně užívá tolik pacientů, že pokud by jej nyní dostali všichni zájemci, brzy by kvůli výpadku došel a nebyl by pro nikoho. Vyplývá to z vyjádření ministerstva na základě dat Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).

„Ministerstvo bylo SÚKL upozorněno na rizika, která by nedostupnost tohoto léčiva pro diabetiky mohla přinést. Rozhodli jsme se proto rychle reagovat a umožnit preskripci Ozempiku jen pro schválené indikace a podmínky úhrady,“ cituje tisková zpráva náměstka ministra zdravotnictví Jakuba Dvořáčka. „V praxi tak po určitou dobu nebude možné předepsat toto léčivo pacientům, kteří si jej hradí sami, nebo lékařem bez stanovené specializace. Tento krok je klíčový pro to, aby se omezené dodávky dostávaly k těm pacientům, kteří léčbu nezbytně potřebují,“ dodává Jakub Dvořáček.

Noví pacienti Ozempic dostanou stěží

Rezort SÚKL nařídil, aby okamžitě pozměnil sytém eReceptu tak, aby jej bylo možné předepisovat dočasně jen těm pacientům, pro které je nezbytný. Jde o lidi s onemocněním cukrovkou 2. typu – Ozempic jim hradí zdravotní pojišťovny.

Navíc nově jej dočasně nebudou smět předepisovat praktičtí lékaři, ale lékaři s odborností vnitřní lékařství, endokrinologie a diabetologie.

Ministerstvo je také informovalo, aby lékaři zvážili předepisování tohoto léku u nových pacientů, a to i s diabetem. A recepty přestali dočasně vydávat těm, kterým lék pomáhá např. s redukcí váhy. Ozempic, s účinnou látkou semaglutid, totiž patří mezi stále oblíbenější pomocníky při hubnutí. I v takovém případě zájemci potřebují recept, například od svého praktického lékaře, na rozdíl od lidí s diabetem si ale Ozempic platí ze svého.

Výpadky potrvají celý letošní rok

Jak dlouho situace potrvá? Podle ministerstva by další dodávka mohla do ČR dorazit v druhé polovině dubna, konkrétně v týdnu od 17. dubna 2023. Nějakou dobu ovšem potrvá rozvoz do lékáren, takže k pacientům se léky z nové dodávky mohou dostat až na sklonku měsíce.

Výrobce ovšem varuje, že i po obnovení dodávek nebude schopen zajisti lék pro všechny, kteří ho chtějí užívat a lékař jim ho předepíše. „Vyšší než očekávaná poptávka vedla k nedostatku přípravku Ozempic. Očekává se, že nedostatek bude pokračovat po celý rok 2023. Přestože se budou dodávky nadále zvyšovat, není jisté, kdy budou dostatečné k plnému pokrytí současné poptávky,“ uvádí manažer Novo Nordisku Karel Rychna v dopise, který zveřejnil SÚKL.

O lék je velký zájem, výroba nestíhá

Za výpadkem v distribuci je podle výrobce velký zájem o léčivo. Potíže způsobila zvýšená globální poptávka. „Nedostatek dodávek nesouvisí s vadou kvality přípravku ani s bezpečnostním rizikem,“ ujišťuje v dopisu Karel Rychna.





Zvyšující se zájem potvrzuje v ČR také SÚKL. Ten sdělil, že data ze systému eRecept ukázala vzrůstající trend v předepisování tohoto léčivého přípravku v režimu, kdy si jej hradí sám pacient.

Trh s léčivy je v posledních měsících rozkolísaný. Výrobci léčiv v minulosti upozorňovali na to, že výroba je plánována až rok dopředu a je tak složitá, že firmy dokáží zareagovat na zvýšenou poptávku v řádech měsíců.

Ostatně i proto nyní na trhu chybí penicilinová antibiotika. Data podle rezortu ukazují, že v meziročním srovnání bylo letos od začátku roku v lékárnách vydáno o bezmála 300 tisíc balení antibiotik více než v roce 2022, což představuje meziroční nárůst o 54 procent.

Pokud nastane nedostatek kvůli celosvětovému či celoevropskému zvýšenému zájmu, je ČR mezi znevýhodněnými státy. ČR patří mezi země, kde jsou regulované ceny léčiv (týká se těch na předpis a těch používaných ve zdravotnických zařízeních) nízké, výrobci proto mohou upřednostňovat při zásobování státy, ve kterých léky prodají dráž.