Pára nebo sauna: v čem je vlastně rozdíl?

V sauně je horko, sucho a můžete v ní cítit dřevěné obložení. Pohodlně se položíte na některou z lavic a oddáváte se pocení, které většinou nastupuje až po několika minutách.

Naopak při vstupu do páry pocítíte ihned na vlastní kůži vlhko. Není to pot, ale pára, přítomná všude v místnosti. Při každém nádechu se vám dostává do dutin. Máte trochu pocit, jako byste pluli v horkých oblacích. Parní místnosti proto bývají nejčastěji z porézních materiálů, například z větších či menších kachlů.

Kromě vlhkosti, která v páře dosahuje až 80 až 100 procent, je rozdíl také v teplotě. Horko se mnohem lépe snáší v suchém prostředí, takže tak vysoké teploty, s nimiž se setkáváme v saunách, v páře čekat nemůžeme. Teploty v parní lázni se pohybují „pouze“ od 35 do 50 °C, zatímco v saunách se mohou vyšplhat až ke 120 °C.

„V řadě wellness center mají rozdělené sekce a třeba římské lázně obsahují několik typů parních procedur. Někdy najdeme v prostorné parní místnosti také relaxační bazének. Zážitek je to parádní a můžeme se cítit jako v pravých lázních z doby Římanů. Prohřívání v parní lázni tedy může být i velkým zážitkem,“ říká Pavel Hofrichter.

Zdravotní přínos

Obě metody mají spoustu pozitivních účinků pro náš organismus. Díky prohřátí dochází k prokrvení svalů a jejich regeneraci. Zejména pravidelné saunování má pak velmi dobrý preventivní účinek proti infekcím horních cest dýchacích, proti alergiím a je skvělou relaxací.

„Saunování je úplně jiné než návštěva parní místnosti. Efekt sauny, a to jak pocitový, tak zdravotní, je zcela jiný. Pára rozhodně nenahradí pravidelné saunování,“ tvrdí zakladatel a předseda České asociace saunérů a dodává, že: „Návštěvu parní místnosti doporučujeme třeba při kombinaci s plaváním. Zahřátí po studenější vodě v bazénu pěkně zapadá do nabídky sportovních areálů.“

Parní lázně jsou naopak vhodné pro ty, kteří ze zdravotních důvodů do klasické sauny nemohou a některým lidem se v páře také lépe dýchá. Parní kabina je vhodná například pro alergiky, astmatiky nebo lidi s dýchacími potížemi, vysokým tlakem, ale i pro malé děti.

Délka pobytu je individuální, ale doporučuje se od deseti do dvaceti minut.

Sauna vs. pára Sauna sucho

horko, teploty až ke 120 °C

obvykle ze dřeva

významnější zdravotní i pocitový efekt Pára vlhko (vlhkost 80–100 %)

teplo, teploty 35–50 °C

obvykle z porézních materiálů, například z kachlů

vhodnější např. pro alergiky, astmatiky nebo lidi s dýchacími potížemi, vysokým tlakem, pro děti

Dodržování hygienických zásad

Ať už vstupujete do sauny nebo parní místnosti, měli byste dodržovat hygienické zásady. Zejména být čistí, tedy osprchovaní a umytí mýdlem; stejně tak je třeba osprchovat se předtím, než po saunování nebo prohřívání v páře vstoupíte do studeného bazénu nebo do vířivky.

„V parních lázních, které jsou součástí wellness, platí, že by se do nich mělo vstupovat zcela bez oděvu, nejsou vhodné ani plavky, a kvůli vysoké vlhkosti ani prostěradla,“ upozorňuje Pavel Hofrichter.

Každá parní místnost je vybavena hadicí a návštěvník by si tak měl lavici před usednutím nejprve osprchovat. Stejně tak ji opláchnout i na konci pobytu před odchodem.

Sauna i pára jsou skvělé ve spojení s dalšími procedurami

Největším přínosem pro naše zdraví je, pokud se saunování věnujeme pravidelně, a to nejen v zimě, ale i v parných letních měsících. Některá wellness centra nabízejí také zážitkové saunování, tzv. ceremoniály, a pro lepší účinky a relaxaci používají přímo v místnosti éterické oleje.

„Také parní lázně mohou být velmi příjemným zpestřením pobytu ve wellness/saunovém světě. Ideální je, pokud centrum nabízí procedury peelingu. Mnohdy je parní lázeň kombinovaná s tradiční procedurou HAMMAM (masáž na horkém kameni po pořádném prohřátí organismu), a to je pak pro návštěvníky skvělým zážitkem,“ vysvětluje Pavel Hofrichter s tím, že se v těchto procedurách v parní lázni dokonce soutěží: „Připravené peelingy jsou velmi propracované, mnohasložkové a na pohled i dotek příjemné,“ dodává.