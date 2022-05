Vyhodit, nebo použít? Co ve skutečnosti znamená datum spotřeby u jídla, kosmetiky a léků

Většina produktů udává datum expirace, po které se obecně považují za nevhodné ke spotřebě. Znamená to však, že by je lidé měli vyhodit okamžitě, jakmile uplyne uvedené datum? Jak kdy a jak u čeho. Kontrola data expirace u různých produktů je v konečném důsledku klíčová, ale stejně tak je důležité, aby spotřebitelé věděli, kdy je mají dodržovat nebo kdy je ignorovat, aby se minimalizovalo plýtvání, kterému lze předejít.

Potraviny s prošlou dobou trvanlivosti mohou být stále bezpečné

U mnoha výrobků není datum na obalu datem expirace, ale datem minimální trvanlivosti. „Obecně platí, že data trvanlivosti na potravinách, kromě kojenecké a dětské výživy, jsou stanovena spíše z důvodu kvality než bezpečnosti,“ uvádí Londa Nwadikeová, docentka bezpečnosti potravin na Kansas State University a University of Missouri.

Značení potravin Platné podle současné legislativy, v roce 2022 se bude jednat o změnách, zejména pokud jde o označování minimální trvanlivosti. Datum použitelnosti – spotřebujte do… Uvádí se slovy „spotřebujte do…“ a následuje buď datum, nebo odkaz na místo, kde je datum uvedeno na etiketě nebo obalu.

Datum je v předepsaném pořadí – den, měsíc a rok.

Používá se pro potraviny, které podléhají rychle zkáze, a musí být proto rychle spotřebovány, např. jogurty a jiné mléčné výrobky, ryby, chlazená drůbež, výrobky studené kuchyně atp.

Potraviny s prošlou dobou použitelnosti se nepovažují za bezpečné a nesmí se uvádět do oběhu. Datum minimální trvanlivosti – minimální trvanlivost do… Uvádí se slovy „minimální trvanlivost do…“ nebo „minimální trvanlivost do konce…“.

Připojeno je buď datum, nebo odkaz na místo, kde je datum uvedeno na etiketě nebo obalu.

Používá se pro „trvanlivé“ potraviny, které se rychle nekazí. Příkladem mohou být konzervy, sušenky, čokoláda, nápoje, těstoviny atp.

Potraviny s prošlou dobou minimální trvanlivosti lze uvádět do oběhu, ovšem pouze pokud jsou zdravotně nezávadné a pokud jsou zřetelně označeny jako prošlé a umístěny odděleně od běžného zboží. Více v článku Potraviny se dají jíst mnohem déle, než uvádí datum.

Ačkoliv potraviny s prošlou dobou trvanlivosti nemusí být na nejvyšším stupni své lahodnosti, měly by být stále bezpečné ke konzumaci. Neexistuje žádné pevné pravidlo a je důležitější věnovat pozornost tomu, jak dlouhá doba od nákupu uplynula a zda bylo jídlo uchováváno v odpovídajících podmínkách.

Pokud je výrobek nevhodně zbarvený, abnormálně měkký, plesnivý nebo celkově vypadá podezřele, či dokonce zapáchá, je třeba jej okamžitě vyhodit, a to bez ohledu na to, jak pečlivě byl skladován. Uložení je pro zachování kvality a zvýšení trvanlivosti potravin klíčovou záležitostí. Potraviny podléhající zkáze by měly být uchovávány v chladničce nebo v mrazničce.

Produkty, které nevyžadují chlazení, mají nižší riziko ztráty kvality a obecně je lze považovat za vhodné ke konzumaci i déle po době uplynutí minimální doby trvanlivosti. „Například suché těstoviny lze jíst ještě rok po jejich otevření, pokud jsou uloženy ve spíži v uzavřené nádobě,“ uvádí Londa Nwadikeová. Orientační informace ke skladování a lhůtám spotřeby potravinářských produktů lze najít zde. Mezi jednotlivými produkty přitom existují významné rozdíly.





Léky po datu expirace rozhodně zahoďte

Datum expirace léku se vztahuje k poslednímu dni, kdy může výrobce zaručit jeho bezpečnost, účinnost a stabilitu. „Užívání léků s prošlou dobou použitelnosti může mít menší přínos pro zdraví pacienta, protože nemusejí mít požadovaný a očekávaný efekt, takže nemusí dojít k ovlivnění symptomů, pro které byly předepsány, a ty se tak mohou zhoršit,“ uvádí americká specialistka na farmacii Anneliesa Hensleeová.

Některé léky se také po datu expirace rozkládají na škodlivé sloučeniny, což by při požití mohlo vést k vážným vedlejším účinkům. Například užívání prošlého perorálního antibiotika tetracyklinu bylo spojeno s poruchou ledvin, zvanou Fanconiho syndrom. Symptomy jako nevolnost a zvracení se objevily dva až osm dní po užití léku, kterému vypršela doba použitelnosti.

Obecně platí, že užívání antibiotik s prošlou dobou použitelnosti může vést k rezistenci na antibiotika. Kromě toho mohou být některé léky po lhůtě expirace, jako jsou třeba různé tekuté suspenze, ohroženy růstem bakterií. I když některé léčivé produkty mohou zůstat stabilní ještě rok po jejich expiraci, toto období je velmi variabilní, a tak je vhodnější se těchto léků zbavit úplně. Nejlepší je takové léky odevzdat v lékárně.

Dezinfekční prostředky s prošlou dobou použitelnosti vyměňte za nové

Čistící prostředky, které jsou určeny k odstranění povrchových nečistot, budou často schopny rozpustit a odstranit nečistoty i po vypršení jejich oficiální životnosti. Produkty, jako jsou čističe na dlaždice a koberce či víceúčelové čisticí spreje, nemusí po uplynutí doby použitelnosti čistit tak efektivně, ale je nepravděpodobné, že by byly škodlivé. Lze je tak používat až do úplného spotřebování, je však třeba počítat s tím, že nebudou tolik účinné.

Jinak je tomu u dezinfekčních prostředků. Ty jsou určeny k ničení škodlivých patogenů a není vhodné je používat po uplynutí uvedeného data spotřeby. Účinnost chemických látek v průběhu času pomalu klesá, a tak je nejlepší produkt s prošlou dobou použitelnosti zlikvidovat a použít výrobek nový. Zejména tehdy, pokud je třeba zajistit dokonalou dezinfekci, například v domácnosti, kde má někdo nakažlivou infekci, kterou je třeba mít pod kontrolou.

U kosmetiky záleží na druhu výrobku

A co kosmetika, která už má po datu spotřeby? „Použijte svůj vlastní úsudek, protože víte, jak byly tyto prostředky skladovány, používány i jak na ně vaše pokožka reaguje,“ doporučuje Elisabeth Andersonová, ředitelka vědecké komunikace v Center for Research on Ingredient Safety (Centru pro výzkum bezpečnosti přísad) na Michigan State University. Dodává, že používání prošlého make-upu, pleťového mléka nebo pudru nemusí být nutně škodlivé, ale můžete si povšimnout poklesu kvality produktu, což může některým citlivějším osobám způsobit zarudnutí pokožky nebo jiné podráždění.

Datum spotřeby u kosmetiky Kosmetika s trvanlivostí kratší než 30 měsíců Datum spotřeby je uvedeno spolu se symbolem přesýpacích hodin nebo slovy „spotřebujte do“. Kosmetika s trvanlivostí nad 30 měsíců Datum spotřeby se neuvádí, pouze doba, během které je produkt po otevření bezpečný. Znázorňuje se symbolem otevřeného kelímku s číslicí, ta uvádí počet měsíců, který máme na vypotřebování. Více v článku Datum spotřeby na kosmetice mnohdy chybí. Kdy už je zkažená?

Autoři studie z roku 2019 analyzovali více než 450 použitých kosmetických produktů včetně rtěnek, očních linek anebo řasenek. Zjistili, že 70 až 90 procent vzorků bylo kontaminováno bakteriemi, jako je Staphylococcus aureus a Escherichia coli. „Produktem, který bychom měli okamžitě po uplynutí expirace vyhodit, jsou řasenky a tekuté oční linky. A jakýkoliv další tekutý produkt, který by se mohl snadno dostat do očí,“ upozorňuje Elisabeth Andersonová. Doporučuje ženám, aby po zakoupení používaly řasenku maximálně dva až čtyři měsíce, protože jsou jinak vystaveny bakteriím a plísním při každé aplikaci. Podle expertky je obecně vhodné kupovat pouze takové kosmetické produkty, které jejich uživatelé zvládnou spotřebovat do uvedeného data spotřeby.