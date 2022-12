Má jen jednu ledvinu a ta začala kolabovat. Zachránil ho lék pro diabetiky

Lidí s jednou ledvinou je v populaci víc, než by se mohlo zdát. A mnoho z nich o tom nemá ani tušení. Zjistí to, teprve když se objeví první problémy, nebo také úplnou náhodou. Právě to byl případ Svena Behringa z Plzně, který se o tom, že má jen jednu ledvinu, dozvěděl až v 18 letech.