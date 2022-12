Ženy na Bulovce v polovině případů rodí jen s asistentkami, ubylo i císařů

Počet porodů v porodnici na Bulovce za poslední tři roky stoupl o téměř 45 procent. Ženy sem láká i možnost přivést dítě na svět v Centru porodní asistence, kde porod vedou výhradně porodní asistentky.

Na Bulovce se loni rodilo zhruba 2 700 dětí, zhruba 400 z nich za pomoci Centra porodní asistence.

Hlavní myšlenka Centra porodní asistence spočívá v tom, že se o nízkorizikovou těhotnou a rodící ženu, jejíž průběh těhotenství nebyl v ničem nestandardní, stará výhradně porodní asistentka, což běžně nebývá zvykem. Jde o komplexní změnu přístupu k těhotné a rodící ženě, říká profesor Michal Zikán, přednosta tamní gynekologicko-porodnické kliniky.

Výsledky a zkušenosti z průběhu tříleté existence Centra porodní asistence zhodnotil Zikán na nedávném odborném semináři.

Z dat za rok 2021 vyplývá, že téměř polovinu – přesně 46 procent – všech porodů na Bulovce vedly pouze porodní asistentky bez nutnosti zásahu ze strany lékaře. Toho zde volají pouze k akutním případům nebo k porodům, kde s ohledem na anamnézu rodičky lze předpokládat porodní komplikace.





Mimochodem, podíl porodů vedených jen asistentkami by zřejmě mohl být ještě vyšší a to nejen na Bulovce, jak vyčísluje například velký průzkum českých porodnic, za nímž stojí sdružení Aperio.

Za žádoucí stav lze považovat poskytování péče během porodu porodními asistentkami. Dle doporučení Světové zdravotnické organizace mají být právě porodní asistentky primárním poskytovatelem zdravotní péče o ženu během normálního porodu, řekla k němu Eliška Kodyšová, ředitelka spolku Aperio. Porodní asistentky jsou dle jeho dat částečně zapojeny do vedení 85–90 procent porodů. V loňském roce vzrostl podíl porodů, kdy porodní asistentky samy vedly jak průběh, tak i závěr porodu, a to na 35,5 procenta, oproti 25,8 procent v roce 2017.

Nejčastějším scénářem v Česku, a to u 49,1 procent porodů v roce 2021, zůstává podle Kodyšové ten, kdy příjem vede lékař či lékařka, porod vede porodní asistentka a závěr porodu vede opět lékař či lékařka.

Sekce? Jen čtyři procenta

Mezi nejčastější situace, kdy v centru na Bulovce bývá podle zkušeností tamních zdravotníků nutné akutně přivolat lékaře patří nepostupující porod či možné ohrožení novorozence nedostatkem kyslíku, jde o stav nazývaný hypoxie. V takovém případě někdy padne rozhodnutí o akutním císařském řezu.

Jinak se ale na Bulovce daří počet sekcí snižovat. Loni jich tu měli necelých sedmnáct procent, ačkoli celorepublikový průměr se pohybuje kolem 24 procent. Ve skupině tzv. nízkorizikových rodiček je podíl císařských řezů ještě výrazně nižší – 4,1 procenta, což je výjimečná hodnota.

Ženy, které se rozhodnou rodit v centru na Bulovce, mohou i své plány a představy o průběhu porodu předem konzultovat s porodními asistentkami. A to i v případě, že z různých důvodů v centru rodit nemohou.

Nabízíme rozšířené konzultace těhotným, které nesplňují kritéria pro porod v rámci centra, vzděláváme se ve fyzioterapii nebo nabízíme laktační poradenství. Naše asistentky jsou schopny zašít porodní poranění, zajistit ženě plný bonding nebo plné ošetření novorozence přímo na porodním sále. Rovněž spolupracujeme s dulami, které si ženy s sebou k porodu mohou přivést, popsala Lucie Velíková, vedoucí týmu porodních asistentek z Centra.

Krom toho porodní asistentky z Bulovky hodlají usilovat o úpravu konceptu předporodní přípravy. Rády bychom vytvořily komunitní síť pro klientky naší porodnice a zajistily návštěvy a péči porodní asistentky či duly po porodu doma, řekla k situaci porodní asistentka Alžběta Samková. Tohle zatím v českém systému péče o rodičky citelně chybí.

Centrum porodní asistence na Bulovce disponuje dvěma porodními apartmány, jejich kapacita bývá zpravidla stoprocentně naplněna. Platí se 4 700 korun za každých započatých 24 hodin.

Součástí plánovaného rozvoje centra je výstavba dalších porodních pokojů, které budou stejně jako ty stávající disponovat vlastním sociálním zařízením, komfortním vybavením a domácí atmosférou. V plánu je také rekonstrukce výukového zázemí a vznik prostoru pro předporodní kurzy.

Nepřeji si časté vaginální vyšetřování

Zdravotníci z Bulovky na semináři zmínili i to, že budoucí matky sem občas přicházejí se zkreslenými představami o tom, co chtějí nebo nechtějí. I vlivem informací z internetu mají ženy mnohdy jiná očekávání, horší i lepší, než jaká je pak realita v porodnici, řekl porodník Jan Matěcha. Podle něj se například některé ženyobávají špatného zacházení v porodnici a snaží se proto svá přání dopředu podrobně definovat například v porodních plánech. Přitom vstřícný přístup s ohledem na přání rodičky by měl být na porodnických pracovištích normou, dodal lékař.

Jenže přesně tohle v českých porodnicích zdaleka všude normou není.

Přání, která ženy nejčastěji píší do porodních plánů

Pro představu, tady je bodový výčet přání z porodních plánů a představ, s nimiž ženy míří za porodními asistentkami na Bulovce.