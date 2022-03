Rizikové bambusové nádobí

Bambusové produkty se často prezentují jako ekologické, což má naznačovat již název, obal či design daných výrobků. Jak se ovšem už dříve ukázalo, tento materiál může být problematický, zejména při použití na teplé pokrmy a nápoje. Na serveru Vitalia.cz jsme již před časem informovali o zjištěních rozsáhlého průzkumu, který realizovali na Slovensku. Autoři zjistili, že v řadě případů se z bambusového nádobí uvolňují rizikové látky formaldehyd a melamin.

Přitom obliba bambusu coby materiálu k výrobě obalů na potraviny stoupá. Proto se na tyto výrobky zaměřily i české dozorové orgány.

„Eko“ nádobí nebezpečné zdraví

Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje na základě šetření na několik výrobků, které nesplňují požadavky na bezpečnost obalů potravin.

Jedná se o následující produkty:

Nebezpečné hrnky na kávu Bambusový termohrnek Ecoffee Země původu: Čína

Bambusový termohrnek s různobarevným dekorem, o různém objemu (např. 400 ml, 350 ml, 240 ml), s barevným silikonovým víčkem s otvorem pro pití. Pandoo, bambusový kelímek na kávu a čaj Země původu: neuvedeno

Opakovaně použitelný bambusový kelímek v různých barvách (např. bílý, zelený, černý, červený, modrý), o objemu 450 ml, s barevným silikonovým víčkem s otvorem pro pití. Xavax To Go, bambusový tepelně izolační hrnek Země původu: neuvedeno

Bambusový termohrnek s různobarevným dekorem (např. bílé barvy s obrázkem zeměkoule v bílo-zelené barvě a s červenou beruškou), o objemu 350 ml, s bílým silikonovým víčkem s otvorem pro pití. Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR – Nebezpečné výrobky

Produkty se prezentují coby „ekologické“, například označením „eco“ v názvu, obrázky planety či nápisy Our planet – our future.

Nevyhovují pro styk s potravinami

Přestože jsou označeny symboly pro výrobky pro styk s potravinami (pohárek s vidličkou), nesplňují bezpečnostní požadavky. Jak specifikuje ministerstvo: „Materiály určené pro styk s potravinami mohou být vyrobeny pouze z látek náležitě posouzených a autorizovaných v souladu s nařízením Evropské komise o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami.“ Což v případě uvedeného nádobí neplatí.

„Používání bambusových a jiných neautorizovaných rostlinných přísad v plastových materiálech přicházejících do kontaktu s potravinami může představovat riziko pro lidské zdraví, ke kterému může dojít při akcelerující degradaci některých těchto plastů. To může vést k migraci některých látek do potravin (formaldehyd, melamin) v množstvích, která překračují povolené limity a mohou představovat riziko pro lidské zdraví,“ odůvodňuje ministerstvo zařazení výše jmenovaných hrnků na seznam nebezpečných předmětů.

V čem škodí melamin a formaldehyd Melamin Nebezpečí melaminu spočívá v tom, že může v močovém systému tvořit kameny, to může vést až k akutnímu selhání ledvin a smrti. Také způsobuje chronický zánět ledvin a karcinom močového měchýře. Formaldehyd Akutní expozice malým dávkám formaldehydu vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice, dráždí oči a vyvolává slzení. Vyšší koncentrace způsobuje respirační potíže, zánět nosní sliznice, zánět průdušek a otok nebo zánět plic, příznaky astmatu, zákal rohovky až ztrátu zraku, podráždění a záněty kůže, kontaktní ekzémy, při požití poleptání až perforace sliznic, poškození centrálního nervového systému, ledvin, jater. Při teplotách vyšších než 70 °C se mohou melamin a formaldehyd začít uvolňovat a následně migrovat do potravin. Více v článku Průzkum: Z bambusového nádobí se uvolňuje formaldehyd a melamin.