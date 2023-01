Prvním pacientům s alopecií znovu rostou vlasy. Díky léku na revma

„Lék Olumiant je schválený pro léčbu alopecia areata v Evropě od května 2022. Jedná se o cílenou léčbu tzv. malými molekulami a lék se užívá v tabletách. V ČR zatím nemá v této indikaci úhradu, to znamená, že ho zdravotní pojišťovny běžně z prostředků veřejného zdravotního pojištění nehradí. Je tedy třeba zažádat o tzv. zvýšenou úhradu,“ přiblížila dermatoložka Monika Arenbergerová.

V praxi to znamená, že lékař musí nejprve pro svého pacienta na zdravotní pojišťovně zažádat o výjimku předepsat Olumiant pro diagnózu alopecie.

Drahoňovský: Progres je znát každý den

Jedním z těch, kteří lék Olumiant užívají, je bývalý moderátor Tomáš Drahoňovský. O možnosti léčby se sám aktivně zajímal hned poté, co o vlasy přišel. „Když se člověk nebojí číst v angličtině, informace k němu doputují de facto samy. Kromě tohoto jsem však měl štěstí i na kolegu, který byl v testovací skupině během klinických zkoušek tohoto léku, takže jsem dostával informace i osobně,“ uvedl pro Vitalii.cz.

„Lék užívám měsíc a před pár dny se začaly projevovat první výsledky. Na tvářích mám světlé chloupky a na místě, kde jsem míval vlasy, se objevují první černé kořínky. Progres je znát každý den,“ řekl.

Po deseti letech se žena dočkala účesu

Zkušenosti s preparátem má skrze své pacienty i Monika Arenbergerová. Efekt léčby se podle ní hodnotí po šesti měsících užívání přípravku. „První pozitivní odpovědi, ve smyslu zahájení růstu vlasů, u někoho i řas a obočí, už můžu prozradit. Moje mladá pacientka, která ke mně docházela již před 4 roky, neměla ani jeden vlas déle než deset let. Nosila paruku v zimě, v létě a obočí i linky měla dotetované. Už ani nedoufala, že by moderní léčba mohla tento stav zvrátit. Po osmi měsících jí na hlavě narostly krátké vlasy a dnes už má krásný dámský účes v plné síle. I přesto, že se čas od času místo bez vlasů objeví, daří se nám to překonat místní léčbou,“ popsala lékařka.





Právě místní léčba je také to jediné, co mohli lékaři pacientům s alopeciím dosud nabídnout. „Ekvivalent k této léčbě neexistuje. Ostatní léky, které jsme využívali, jsou silnými imunosupresivy, tedy prostředky, které potlačují neselektivně imunitní systém a většinou zabírají až ve vysokých dávkách. Zkoušíme např. kortikosteroidní krémy či opichy plešatých míst kortikosteroidy, ale u rozsáhlých forem – alopecia totalis (výpadek vlasů na hlavě) nebo alopecia universalis (výpadek všeho ochlupení) – nepřinášejí uspokojivé výsledky,“ uzavřela Arenbergerová.

Lék mohou provázet nepříjemné vedlejší účinky

Jako první lék Olumiant pro diagnózu alopecia areata schválil americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv. Lék je na trhu zhruba čtyři roky. Dosud ho ale užívali pacienti se závažnou formou revmatoidní artritidy.

Jeho užívání mohou doprovázet závažné nežádoucí účinky. Mezi ty nejčastější, které mohou postihnout více než 1 osobu ze 100, jsou zvýšené hladiny cholesterolu v krvi, nosní a krční infekce, bolest hlavy, herpetické infekce a infekce močových cest.

„Aktuálně mám naplánovaný první rozbor krve po startu medikace, který by měl odhalit například možné zvýšení hladiny cholesterolu. Dost možná jsem i přibral na váze. Nicméně odhadovat příčinu tohoto stavu je především v období Vánoc dosti ošemetné,“ pousmál se Drahoňovský.

Státní ústav pro kontrolu léčiv obdržel až dosud celkem 14 hlášení podezření na nežádoucí účinek léčivého přípravku Olumiant. „Ve všech těchto případech byl Olumiant podán k léčbě revmatoidní artritidy. Při léčbě alopecie léčivým přípravkem Olumiant nebylo dosud na SÚKL nahlášeno žádné podezření na nežádoucí účinek,“ uvedla mluvčí SÚKL Klára Brunclíková s tím, že Olumiant obsahuje látku baricitinib, která patří do skupiny inhibitorů Janus kináz.

„Pro všechny tyto látky proběhlo celoevropské přehodnocení kvůli riziku závažných nežádoucích účinků, jako jsou kardiovaskulární komplikace, krevní sraženiny, riziko rakoviny a závažné infekce. Přehodnocení bylo ukončeno v listopadu 2022 a doporučilo omezení používání u pacientů s určitými rizikovými faktory.“

Konkrétně to znamená, že lék by neměli dostávat pacienti starší 65 let se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních problémů nebo rakoviny, současní nebo dřívější dlouhodobí kuřáci.

Léčba může pomoci i navždy

Alopecie je onemocnění, které způsobuje vypadávání vlasů a ochlupení. Rozlišuje se několik typů, podle toho, kolik vlasů pacientovi vypadne. Někomu se vytvoří jen lysina, někomu vypadají vlasy všechny, někdo ztratí i řasy a obočí, muži i vousy. U někoho jde o ztrátu trvalou, u někoho jen dočasnou.

Jde o autoimunitní chorobu, při které imunitní systém napadá vlasové folikuly. Ty pak přestávají vyživovat vlasy, jež následně vypadnou.

Ztráta vlasů ale může doprovázet i hormonální změny či některé nemoci, jako třeba cukrovku I. typu, endokrinní onemocnění nebo revmatoidní artritidu. Vliv má podle odborníků pravděpodobně i genetika, stres či životní styl a prostředí pacienta.

Alopecie se nedá vyléčit, ale lék je pro tyto pacienty velkým příslibem změny k lepšímu. „Předpokládáme, že se u většiny pacientů jedná o chronické onemocnění. Léčba bude tedy dlouhodobá. V některých vědeckých sděleních už se ale podařilo přes snížení dávky léčbu pomalu vysadit a efekt se udržel. Pokud by měly vlasy opět začít vypadávat, je možné léčbu zopakovat,“ uvádí doktorka Arenbergerová.