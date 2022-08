Abyste se po alkoholové zmrzlině opili, museli byste jí sníst třicet kilo, říká zmrzlinář

Na 17. července připadl Mezinárodní den zmrzliny, a tak ve Vršovické kavárně v Praze servírovali zmrzlinové speciály a na Dáme jídlo zas nabízeli výrazné slevy na zmrzliny. Největší zálibu ve zmrzlině mají přitom dle statistik Dáme jídlo lidé v Praze, v těsném závěsu je Středočeský a Moravskoslezský kraj.

Nejoblíbenější je točená, a to nejen vanilková, jak jsme nedávno psali, ale na své si přijdou i milovníci alkoholu. Právě zmrzliny s alkoholem jsou totiž už pár let v kurzu a tam, kde zmrzlinu sami vyrábějí, musí být součástí letní nabídky. A to i přesto, že vyrobit zmrzlinu obsahující nějaké to promile je vcelku oříšek. Proč? To jsme se ptali ve vyhlášených zmrzlinárnách Crème de la Crème a ve Zmrzlinárně Braník.

Do zmrzlin lze využít prakticky jakýkoliv alkohol

Brněnská výrobna řemeslných nanuků Brnuk má ve svém portfoliu chladivou nabídku s bílým rumem Bacardi nebo Havana, s Aperolem a bílým vínem nebo s ginem Beefeater. Síť vegetariánských zmrzlináren Tutti Frutti sázela na samostatný Aperol a například Zmrzlinář využíval i slivovici od Žufánka.

To v Crème de la Crème zpracují do zmrzliny téměř veškerý alkohol. „Především Aperol, Bacardi nebo Maraschino, tyto druhy alkoholu Italové vždy moc rádi do zmrzlin používali. Vedle celkem netradičního piva nebo vína jde ale hlavně o Bacardi nebo aperitivy typu Campari,“ řekl nám majitel zmrzlináren Crème de la Crème Honza Hochsteiger.

To ale není všechno, například broskvový sorbet tu povýšili na úplně jinou úroveň, když jej smíchali s šumivým vínem, které pochází z italského rodinného vinařství Nicoletta Ceschina. Tak vznikla unikátní příchuť Broskev Prosecco. Zajímavé jsou v nabídce i zmrzliny, které odráží chuť oblíbených letních koktejlů: kubánský koktejl mojito, sicilský krvavý pomeranč s campari nebo švestkovou slivovici. Ve zmrzlinovém salonu na Národní je možné ochutnat až osm alkoholových příchutí.





Vyrobit zmrzlinu s alkoholem je oříšek

Možná si říkáte, že vyrobit zmrzlinu s alkoholem není nic, co by stálo za řeč, prostě do základu přidáte alkohol, zamrazíte, prodáváte. Omyl. Od samého počátku je výroba takových zmrzlin naprosto odlišná. A to z jednoho prostého důvodu, alkohol má silné protimrazicí účinky a boří strukturu receptury. I proto je ve zmrzlinách alkoholu opravdu poskrovnu. A platí čím méně, tím lépe. „Malé množství alkoholu totiž zlepšuje texturu zmrzliny a dodává jí požadovanou chuť,“ vysvětluje Kateřina Willmann, která zmrzliny vyrábí ve Zmrzlinárně Braník.

Aby v Crème de la Crème trochu zamezili tání, použijí vlákninu. „Ve všech našich alkoholových zmrzlinách používáme vlákninu čekankovou,“ říká Honza Hochsteiger.

Dal jsem si kopeček, mohu řídit auto?

Běžné dávkování alkoholu do zmrzlin je kolem 1–2 % na 1 kilogram zmrzliny, i tak se ale zákazníci v Braníku často ptají, zda mohou řídit auto po snědení kopečku zmrzliny. „Na což se jich ptáme my, jestli je napadlo o tom také uvažovat, když si po obědě dali pralinku nebo punčový dortík. I když kamarádka policistka nám potvrdila, že po pralince se prý nadýchat dá,“ říká s úsměvem Kateřina Willmann.

Možná vás napadá, zda takovou zmrzlinu koupit dětem, i to je otázka do pranice. „To je věc názoru. Alkoholu je zde tak málo, že kdyby se chtěl někdo naší alkoholickou zmrzlinou opít, musel by sníst alespoň třicet kilo najednou, to by pak měl ale asi úplně jiné problémy než ten alkohol,“ nechává rozhodnutí na rodičích Honza Hochsteiger.

A kterou si dáte vy?

Dostali jste chuť na zmrzlinu s alkoholem? Ne všude je nabízejí i mimo letní sezonu, tak je potřeba vyrazit do vybrané řemeslné zmrzlinárny co nejdříve. Ve Zmrzlinárně Braník začali vyrábět nejdříve okurkový sorbet s kapkou ginu, po vzoru zmrzlinářky Katky Kočičkové dnes ale prodejům alkoholových zmrzlin vévodí dvě klasiky. „Jahody prosecco. A výborná a velmi oblíbená je zimní variace datle v rumu s vlašskými ořechy,“ říká Kateřina Willmann. V Crème de la Crème je na vrcholu žebříčku oblíbenosti mojito a červený pomeranč s Campari.