Slzící oči, pálící nos. Alergikům teď způsobí potíže ambrózie, dříve tu nerostla

Redakce
Včera
Ambrózie peřenolistá
Autor: Shutterstock
S měnícím se klimatem se mění i podoba sezóny, po níž citlivé jedince trápí pylové alergie. Příkladem budiž ambrozie, která se tu historicky nevyskytovala, ale nyní už se tato invazivní rostlina stala součástí zdejší flóry. Nejhůře zatápí alergikům právě teď, ale pokvete až do října.

Ambrózie peřenolistá neboli Ambrosia artemisiifolia pochází ze severní Ameriky, odkud se s přeprabovaným zbožím dostala i na jiné kontinenty. důsledku klimatických změn se v posledních dekádách rychle šíří z jižní Evropy, kde se na tomto kontinentě uchytila nejdříve, také do Evropy střední. Běžně roste už i v České republice. 

Sezóna ambrózie trvá od srpna do října a právě nyní koncem srpna a začátkem září začne být nejintenzivnější. Jedna rostlina dokáže během období květu vyprodukovat až miliardu pylových zrn, která jsou lehoučká a vítr je tak snadno zanese až několik kilometrů dalekoPylová zrna jsou menší než obvykle, za příznivých povětrnostních podmínek se dokáží šířit velmi daleko a způsobují tak potíže i tam, kde sama rostlina neroste. Patří přitom k velmi silným alergenům. 

Ambrózie je větrosnubná rostlina, což znamená, že se opyluje pomocí větru. Produkuje velké množství lehkého pylu, který se může šířit na desítky kilometrů daleko. Hovoříme pak o takzvaném ambroziovém mikroprachu, který proniká hluboko do dýchacích cest a potíže může vyvolat i u lidí, kteří se s rostlinou fyzicky nikdy nesetkali, vysvětluje lékařka Radka Šedivá z alergologické ambulance Synlab. 

Rostlina se nejčastěji vyskytuje na méně udržovaných místech – tedy na okrajích silnic, železnic, stavebních plochách, opuštěných pozemcích a podél polí. Vyhledává suché, výhřevné a narušené půdy, které jí umožňují rychlé šíření. V posledních letech ji lze stále častěji nalézt i v městském prostředí, třeba na skládkách nebo náspech. Vzhledem k síle a lehkosti jejího pylu, který doletí daleko, se však nestačí pouze vyhýbat místům výskytu tohoto alergenu. Alergik citlivý na ambrózii by měl během její sezóny omezit pobyt venku během suchého a větrného počasí, nosit brýle, po návratu domů se převléknout a osprchovat, sušit prádlo v interiéru, větrat přes pylové sítě a pro případ potíží mít vždy po ruce antihistaminika a kortikosteroidy, upřesňuje alergoložka Šedivá. 

Mladá lékařka drží v ruce stetoskop, ilustrace srdce

Snižte si riziko, že vás postihne infarkt. Tohle potřebujete vědět

Na srdce a jeho zdraví má vliv mnoho věcí. Krom toho, co jíme a pijeme či jak se hýbeme, hraje roli také počasí. Mnozí z nás však nemají jasno v tom, jak se třeba horko nebo zima na jeho kondici projevují. Zjistěte více díky našemu kvízu.
Spustit kvíz

Pyl ulpívá i v domácnostech

Vhodný je také častější úklid v interiéru, jelikož v něm drobná pylová zrna dokáží velmi snadno ulpět a není výjimkou, že v něm přetrvají i po sezóně. Alergie na ambrózii je podle alergoložky v posledních letech stále častější a v praxi se s ní setkává u významného počtu pacientů. 

Pokud vás v aktuálních týdnech trápí alergické projevy, jako je kýchání, svědění a slzení očí, rýma nebo dušnost, může za nimi stát právě ambrózie. Moderní laboratorní diagnostika dnes umožňuje přesné stanovení senzibility až na 300 alergenů z jediného odběru krve. 

Pokud máte potíže svědčící o nějaké alergii, objednejte se na alergologii, kde vám mohou udělat příslušné testy – je však třeba počítat s tím, že objednací doba většinou činí několik měsíců. Pokud tak dlouho čekat nechcete, můžete se obrátit na některou z odběrových laboratoří a testy si nechat udělat na vlastní náklady, často jde objednávku a výběr termínu provést online. Testy na alergii jsou poměrně drahé, vyjdou obvykle na několik tisíc korun. Pokud alergii potvrdí, stejně byste měli s výsledky za lékařem. 

