Slzící oči, pálící nos. Alergikům teď způsobí potíže ambrózie, dříve tu nerostla

Ambrózie peřenolistá neboli Ambrosia artemisiifolia pochází ze severní Ameriky, odkud se s přeprabovaným zbožím dostala i na jiné kontinenty. V důsledku klimatických změn se v posledních dekádách rychle šíří z jižní Evropy, kde se na tomto kontinentě uchytila nejdříve, také do Evropy střední. Běžně roste už i v České republice.
Sezóna ambrózie trvá od srpna do října a právě nyní koncem srpna a začátkem září začne být nejintenzivnější. Jedna rostlina dokáže během období květu vyprodukovat až miliardu pylových zrn, která jsou lehoučká a vítr je tak snadno zanese až několik kilometrů daleko. Pylová zrna jsou menší než obvykle, za příznivých povětrnostních podmínek se dokáží šířit velmi daleko a způsobují tak potíže i tam, kde sama rostlina neroste. Patří přitom k velmi silným alergenům.
Ambrózie je větrosnubná rostlina, což znamená, že se opyluje pomocí větru.
Produkuje velké množství lehkého pylu, který se může šířit na desítky kilometrů daleko. Hovoříme pak o takzvaném ambroziovém mikroprachu, který proniká hluboko do dýchacích cest a potíže může vyvolat i u lidí, kteří se s rostlinou fyzicky nikdy nesetkali, vysvětluje lékařka Radka Šedivá z alergologické ambulance Synlab.
Rostlina se nejčastěji vyskytuje na méně udržovaných místech – tedy na okrajích silnic, železnic, stavebních plochách, opuštěných pozemcích a podél polí. Vyhledává suché, výhřevné a narušené půdy, které jí umožňují rychlé šíření. V posledních letech ji lze stále častěji nalézt i v městském prostředí, třeba na skládkách nebo náspech. Vzhledem k síle a lehkosti jejího pylu, který doletí daleko, se však nestačí pouze vyhýbat místům výskytu tohoto alergenu.
Alergik citlivý na ambrózii by měl během její sezóny omezit pobyt venku během suchého a větrného počasí, nosit brýle, po návratu domů se převléknout a osprchovat, sušit prádlo v interiéru, větrat přes pylové sítě a pro případ potíží mít vždy po ruce antihistaminika a kortikosteroidy, upřesňuje alergoložka Šedivá.
Pyl ulpívá i v domácnostech
Vhodný je také častější úklid v interiéru, jelikož v něm drobná pylová zrna dokáží velmi snadno ulpět a není výjimkou, že v něm přetrvají i po sezóně. Alergie na ambrózii je podle alergoložky v posledních letech stále častější a v praxi se s ní setkává u významného počtu pacientů.
Pokud vás v aktuálních týdnech trápí alergické projevy, jako je kýchání, svědění a slzení očí, rýma nebo dušnost, může za nimi stát právě ambrózie. Moderní laboratorní diagnostika dnes umožňuje přesné stanovení senzibility až na 300 alergenů z jediného odběru krve.
Pokud máte potíže svědčící o nějaké alergii, objednejte se na alergologii, kde vám mohou udělat příslušné testy – je však třeba počítat s tím, že objednací doba většinou činí několik měsíců. Pokud tak dlouho čekat nechcete, můžete se obrátit na některou z odběrových laboratoří a testy si nechat udělat na vlastní náklady, často jde objednávku a výběr termínu provést online. Testy na alergii jsou poměrně drahé, vyjdou obvykle na několik tisíc korun. Pokud alergii potvrdí, stejně byste měli s výsledky za lékařem.