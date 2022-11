10 adventních kalendářů, které chcete, i když vám už není „náct“

Zatímco advent je období, které každý rok začíná v jiný čas (jde o svátky s klouzavým začátkem mezi 27. listopadem a 3. prosincem), adventní kalendář začne plnit svou úlohu vždy 1. prosince. A pokud jste si dodnes mysleli, že radost přinášejí jen dětem, na dalších řádcích zjistíte, že i dospělí mohou co nevidět otevírat okénka plná překvapení. A nemusí jít nutně o sladkosti.

Sladce-slaný adventní kalendář

Každoročně svůj propracovaný kalendář nabízí společnost Mixit. Jde o půl metru velký box s očíslovanými zásuvkami. A není jich standardních 24, ale rovnou 26. Na Mikuláše a Vánoce totiž otevíráte hned dva šuplíčky.

A jaká je náplň? Jde o průřez tím nejlepším, co Mixit nabízí – müsli, Mixitky, oříšky, kaše, preclíky, mandle v čokoládě a také dárečky a novinky – Créme boule s krémem z italských lískových oříšků nebo nové čokolády bohatě posypané oříšky.

I Janova pec, první výrobce pečeného müsli u nás, se letos opět může pyšnit výjimečným kalendářem, který obsahuje 24 papírových krabiček. Z nich si postavíte vánoční vesničku. Náplň tvoří pečené müsli, nová granola, lyo ovoce, ořechy, sušenky, ořechové krémy a čokoládky Jordi's. Máte-li z loňska krabičky, můžete si do nich dokoupit jen náplň.

Galerie: Netradiční adventní kalendáře

Trochu sladký a trochu slaný kalendář nabízí i společnost Semix. S teplými snídaněmi můžete začít každý prosincový den až do Vánoc. Jednotlivé kaše nejsou očíslované, takže si můžete na každý den vybrat takovou, na jakou máte zrovna chuť. V balení jsou kaše ovesné s čokoládou a banánem, třízrnné, pohankové, proteinové i rýžové.





Adventní kalendář může být pěkně horký

Těm, kteří šetří kalorie, přijde vhod kalendář plný čajů od Lerosu. Má kompaktní velikost, ale po rozbalení se změní ve velký nástěnný bylinný kalendář, který provoní i ozdobí kuchyň. V každém výřezu je zasunutý jeden sáček s léčivým, funkčním, či harmonizujícím bylinným čajem.

Ani jihomoravská bylinková biospolečnost Sonnentor nezůstává stranou a nabízí adventní kalendář v podobě rozkládací krabičky s milými ilustracemi zvířátek. Uvnitř se skrývají čaje hlavně s vánoční příchutí a náladou, jako je Adventní ovocný čaj bio, Zázvor citron bio nebo Ježíškův nebeský čaj bio.

Adventní kalendář, který se dá hned vypít

Libo-li něco ostřejšího k pití? Pak se poohlédněte po kalendáři, který je tvořen výběrem těch nejlepších rumů, likérů nebo whiskey. Nezahálejí ani česká vinařství a na trh přinášejí vinné adventní kalendáře. Například vinařství Aurora nabízí už potřetí vinný kalendář: malý a velký.

Malý obsahuje 24 lahviček, každou o objemu 187 ml, které budou zabaleny v papírové dárkové krabičce. Velký pak obsahuje 24 lahví, klasických sedmiček. Dodány budou v bedně, u lahví nebude chybět ani průvodní dopis, ve kterém se dozvíte další informace k jednotlivým vínům.

Adventní kalendář do lednice

Pro milovníky suchých salámů je k dostání téměř půlkilová „štangle“ Adventního salámu od společnosti Pejskar. Co den do Vánoc, to jedno odkrojené kolečko salámu uherského typu. Když nebudete švindlovat, na Vánoce vás čeká odměna v podobě cirka stogramové špičky.

Se salámem s identickým principem „otevírání okének“ přišla i společnost Rancherské speciality z Jetřebic. Ta již nabízí Jestřebický Advenťák, který mimochodem získal Regionální potravinu Středočeského kraje v kategorii masné výrobky trvanlivé. Jde o fermentovaný salám.

Adventní kalendář do mrazáku

Každý den trochu ochlazení? Pořiďte si v pražské rodinné zmrzlinárně La zmrzka zmrzlinové adventní kalendáře. V dárkové krabici najdete dvacet čtyři hranatých kornoutových misek plných řemeslných zmrzlin. Od manga, slaného karamelu až po pistácii, pečené kaštany v karamelu, hrušku s kardamomem či vanilkový rohlíček.