Parenica, gorgonzola, brie. Ukažte, jak dobře se vyznáte v sýrech

Někdo má rád sýry s výraznou chutí a vůní, další si oblíbil ty jemnější. V obchodech máte každopádně na výběr řadu druhů, byť mezi ty nejčastější patří stále eidam nebo gouda. Kromě nich patří mezi ty nejpopulárnější na českém trhu ještě třeba brie, camembert nebo niva.

Každý Čech sní v průměru za rok přes 14 kilogramů sýrů. Spotřeba se postupně zvyšuje, v porovnání s ostatními zeměmi v EU jsme ale pořád pod průměrem. Největšími jedlíky sýrů jsou Řekové, kteří spořádají 28 kg sýra na osobu a rok.

O sýrech panuje řada mýtů, shrnuli jsme je do článku Pravda o sýrech: Tohle si kupujete, když do košíku vložíte eidam třicítku. Ten jsme nyní přetvořili do krátkého videodokumentu. Podívat se na něj můžete přímo zde:

