Jednu vanilkovou, nebo spíš kopeček slaného karamelu? Zmrzliny, co letí v roce 2024

Zatímco loni začala zmrzlinová sezóna s ohledem na chladný květen později, letos bylo vše podle tabulek. Hlavní sezóna točené, kopečkové nebo balené odstartovala v květnu a pokračovat bude minimálně do konce září.

Všechno ale záleží na počasí. Jakou zmrzlinu si dáváme nejčastěji v obchoďáku a jakou kupujeme v řemeslné zmrzlinárně? Rozdíly jsou překvapivě velké.

Přes čtvrt milionu kopečků

Pro Globus byla loňská letní sezóna rekordní hlavně díky prodloužené sezóně do října. „Během letních měsíců jsme v našich zmrzlinových stáncích prodali téměř 430 tisíc porcí naší točené zmrzliny a v Café Globus to bylo skoro 273 tisíc kopečků. Ve vaničkách o objemu 400 a 800 mililitrů se prodalo bezmála 92 tisíc kusů,“ řekl Pavel Meduna, vedoucí výroby a prodeje pekáren a cukráren Globus.





Sorbet, nebo smetanovou?

Na počasí záleží nejen, kolik se zmrzlin prodá, ale podle vedoucího výroby z Globusu i to, zda bude zájem víc o zmrzlinu na mléčném základu, nebo o sorbet. Kdysi to prý byl výrazný nepoměr ve prospěch mléčných. „Tak to ale už nyní není. Ve prospěch sorbetů hrají nejen vysoké venkovní teploty, ale také to, že mnoho lidí se mléčné vyhýbá kvůli laktóze ze zdravotních nebo z jiných stravovacích důvodů,“ vysvětluje Pavel Meduna.

Globus prodává svoji zmrzlinu ve vaničkách, v kopečcích i točenou Autor: Globus

Takhle to ale neplatí všude. Jak říká jeden ze zakladatelů Tomivo gelato z Lipůvky u Brna, Tomáš Mrkos, smetanová zmrzlina je podstatně oblíbenější, lidé si ji kupují dvakrát častěji. „Jak u sorbetů, tak u smetanových druhů zákazníci obecně oceňují kvalitní suroviny, tedy když zmrzlináři nepoužívají polotovary z prášku, ale například pravou vanilku, čerstvé ovoce nebo mléko z lokálních zdrojů.“

To ostatně, nezávisle na Tomášovi Mrkosovi, potvrzuje i Pavel Meduna: „Zákazníci kvalitu bezpečně poznají. Neocení a nevrátí se pro zmrzlinu, která není poctivá. Proto rok od roku zaznamenáváme neustálé nárůsty zájmu o zmrzliny naší vlastní výroby.“

Jakou zmrzlinu máte nejraději? Vanilkovou

Jahodovou

Čokoládovou

Nebráním se novinkám

Nejoblíbenější zmrzlina

Zatímco v Globusu už několik let za sebou vévodí prodejům klasika, a sice zmrzlina vanilková, následovaná jahodovou, čokoládovou a slaným karamelem a lískovým ořechem, na Moravě chystají hlavně netradiční příchutě, a to ve velkém, denně tu připraví stovky kilogramů zmrzliny.

Nejprodávanější zmrzliny v Globusu vanilková

jahodová

čokoládová Nejprodávanější zmrzliny Tomivo gelato (prodává i Rohlik.cz) kinder

slaný karamel

pistáciová

„Prvenství si posledních pět let drží příchuť kinder a stejný vývoj se od jarního spuštění prodeje rýsuje i letos. Po kombinaci čokolády, bílé čokolády a lískových oříšků navíc podle zmrzlinářů nesahají děti, ale především dospělí,“ zaznívá z Tomivo gelato. Druhé místo v prodeji letos patří pistáciové. Ta každoročně svádí souboj se slaným karamelem, který ji v posledních letech těsně porážel. Další oblíbená, ovšem až na čtvrtém místě mezi smetanovými zmrzlinami, je vanilková.

Top 5 příchutí v Tomivo gelato Autor: Tomivo gelato

Sorbetům kraluje sladkost

V Globusu si nejvíce pochvalují prodeje malinového sorbetu, který patří k nejprodávanějším. Hned za ním si nejčastěji zákazníci kupují černý rybíz, pak jahodu, hrušku a ananas.

Nejprodávanější sorbety v Globusu malina

černý rybíz

jahoda Nejprodávanější sorbety Tomivo gelato (prodává i Rohlik.cz) mango

jahoda

malina

To za Brnem, v Lipůvce, ve výrobně Tomivo gelato, hraje mezi sorbety jednoznačný prim mango. „Pro nás je to vlajkový sorbet, který nám vyhrál několik cen. Hned za ním se drží tradičnější jahoda a malina a oblíbené jsou také borůvky. V průběhu sezóny potom zařazujeme další suroviny, podle aktuální sklizně. Přes prázdniny je to například angrešt nebo rakytník. Lidé novinky rádi vyzkoušejí, ale nakonec se stejně vracejí k novodobým klasikám,“ popisuje chutě svých zákazníků zmrzlinář Tomáš Mrkos.

