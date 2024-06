Za zarostlé nehty si většinou můžeme sami. Vadí nošení těsné obuvi a stříhání dokulata

Co je to zarostlý nehet?

Zarostlý nehet, odborně nazývaný jako onychokryptóza, je velice nepříjemný stav, při kterém dochází k patologickému zarůstání okraje nehtové ploténky do měkkého kožního valu. Zpočátku se dostavují jen nepříjemné pocity, ale postupně se může postižená oblast i zanítit a naplnit hnisem. Situaci se nevyplácí podceňovat, jelikož kromě urputné bolesti hrozí i vážné zdravotní komplikace (například absces či zánět kosti).

Nejčastěji bývá postižen nehet na noze, konkrétně si pacienti stěžují na zarostlý nehet u palce. Souvisí to s nošením úzké obuvi a špatnou technikou stříhání. Výjimečně se může objevit i zarostlý nehet na ruce. [1, 2, 3, 4]

Jak vzniká zarostlý nehet?

Se zarostlými nehty se může během života setkat prakticky každý. Na rozvoji těchto problémů se většinou podílí hned několik faktorů naráz. Jedná se třeba o špatný způsob zastřihování nehtů, nošení těsných bot či závažné onemocnění, které způsobuje horší prokrvování končetin.

Některé skupiny osob postihují zarostlé nehty častěji, konkrétně třeba důchodce, pro které může být obtížné se k prstům na nohou ohnout. Nehty se navíc stávají během života silnějšími, a jejich stříhání je proto náročnější. Mezi ohrožené skupiny patří také diabetici, kteří trpí diabetickou neuropatií, mají velice křehké cévní stěny a špatně se jim hojí rány.





Hlavní příčiny zarostlých nehtů

Špatná technika stříhání nehtů : zejména u nehtů na nohou byste si měli dát pozor na to, abyste je nezastřihávali až moc. Nedoporučuje se stříhání do oblého tvaru, lepší je nehet zastřihnout rovně. K zarůstání může přispět také utrhávání nedostřiženého nehtu nebo radikální stříhání do kožních valů.

: zejména u nehtů na nohou byste si měli dát pozor na to, abyste je nezastřihávali až moc. Nedoporučuje se stříhání do oblého tvaru, lepší je nehet zastřihnout rovně. K zarůstání může přispět také utrhávání nedostřiženého nehtu nebo radikální stříhání do kožních valů. Nošení nevhodné obuvi : problematické jsou zejména uzavřené a hodně těsné boty, které svírají nohu a tlačí na prsty. Silný tlak může přispět k zarůstání nehtů. Uzavřená neprodyšná obuv podporuje nadměrné pocení nohou, což je další rizikový faktor.

: problematické jsou zejména uzavřené a hodně těsné boty, které svírají nohu a tlačí na prsty. Silný tlak může přispět k zarůstání nehtů. Uzavřená neprodyšná obuv podporuje nadměrné pocení nohou, což je další rizikový faktor. Genetické předpoklady : předpoklady k zarůstání nehtů je možné i zdědit. Jedním z příkladů jsou tzv. klešťovité nehty, což je vzácná deformita, při které se nehty ztlušťují a jejich okraje rostou směrem k sobě (vytváří trubičku).

: předpoklady k zarůstání nehtů je možné i zdědit. Jedním z příkladů jsou tzv. klešťovité nehty, což je vzácná deformita, při které se nehty ztlušťují a jejich okraje rostou směrem k sobě (vytváří trubičku). Traumata nehtů: k úrazům a poraněním prstů či nehtů dochází často při sportovních aktivitách. Rizikové jsou zejména ty sporty, při kterých se opakovaně běhá a kope – typickým příkladem je fotbal. [5, 6, 7, 8]

Jak se projevují zarostlé nehty?

V počátečních fázích nemusíte kromě nepohodlí pociťovat žádné závažnější příznaky onychokryptózy. Později začne zarostlý nehet způsobovat bolest, otok, přecitlivělost a zarudnutí okolní kůže. Oblast je velice citlivá i na dotyk a pokožka tvrdne. Lze pozorovat i změnu tvaru prstu, který se stává hranatým. Pokud je postižen palec u nohy, může být pro dotyčného prakticky nemožné chodit, aniž by pociťoval silnou bolest. Do zanícené oblasti může proniknout infekce, což poznáte podle hnisání. Dokonce zde může vzniknout absces, což je bolestivý váček naplněný hnisem.

U některých pacientů zarůstají nehty opakovaně. Kromě chronického zánětu u nich dochází k nadměrné granulaci, což je označení pro tvorbu křehké granulační tkáně. Ta se skládá především z vazivových vláken a nově vzniklých cév. Pokud je této tkáně moc, vyčnívá ven a způsobuje další problémy.

Nejsou-li zarostlé nehty správně a efektivně léčeny, může dojít k deformaci nehtových lůžek. Vzácnou a velice závažnou komplikací onychokryptózy je také osteomyelitida, kdy se infekce rozšíří až do kostí. [9, 10, 11, 12]

Zarostlý nehet: léčba

Jak na zarostlý nehet s domácí léčbou?

Pokud není zarůstání nehtů chronické a nezhoršuje se, měli byste si vystačit s domácí léčbou. Odborníci doporučují namáčet postižený prst několikrát denně do teplé lázně. Nemusí se jednat jen o čistou vodu, vhodný je i roztok hypermanganu nebo slaná lázeň, která zmírní bolest. Na změkčení ztvrdlé kůže můžete použít také odvar z řepíku a heřmánku.

Pokožka v okolí zarostlého nehtu bývá hodně tvrdá a podrážděná. Abyste zabránili vzniku infekce, můžete jako prevenci používat dezinfekční mastičky. Mezi vhodné přípravky patří třeba Betadine nebo Infadolan. Jestliže se začíná objevovat hnis, sáhněte po tzv. černé masti s ichtammolem (Ichtoxyl).

Šponování nehtů

Pokud domácí léčba nezabírá, měli byste se vydat k lékaři. Ideální je vyhledat odborníka z oblasti podiatrie. Lékař může navrhnout bezoperační léčbu, při které se používají tzv. špony. Šponování nehtu (ortonyxie) se provádí tak, že se pod nehet zavede kovový drátek.

Tento drátek slouží k narovnání nehtu a nehtového lůžka. Špona pak roste spolu s nehtem a pravidelně se posouvá zpět na střed nehtu. Díky tomu dochází k postupnému bezbolestnému rovnání nehtu, čímž se sníží riziko zarůstání do měkké tkáně.

Tamponáda

Pokud není na místě zarůstání přítomen zánět, měl by odborník vložit kousek čisté bavlny či obvaz pod volný okraj nehtu. Důležité je aplikovat do tamponády dezinfekci. Díky tamponádě se zabrání dalšímu zarůstání nehtu. [13, 14, 15]

Operace zarostlého nehtu

Další léčebnou metodou je částečná či úplná ablace (avulze) zarostlého nehtu. Jedná se o dost invazivní metodu, která se praktikuje jen u nejzávažnějších případů s vysokou míru recidivy. Často se kombinuje s fenolizací, čímž se snižuje riziko opětovného vzniku zarostlého nehtu. Přidání fenolu ale zvyšuje riziko vzniku pooperační infekce. Kromě fenolu se používají i jiná chemická činidla, jako jsou hydroxid sodný (NaOH) a kyselina trichloroctová (TCA).

Kromě použití chemických činidel je možné provést po avulzi nehtu ošetření CO 2 laserem. Laserová operace zarostlého nehtu umožňuje rychlé vyléčení a minimální pooperační bolest. Pacient se tak navrátí do běžného režimu velice rychle. Frakční CO 2 laser se postupně dostává do popředí i v léčbě nehtové psoriázy. [16, 17, 18, 19]





Prevence zarostlých nehtů

Zarůstání nehtů můžete do určité míry předcházet. Základem by mělo být správné stříhání nehtů do roviny. Pokud vám nevyhovuje stříhání nůžkami, pořiďte si speciální kleště na zarostlé nehty. Hrany můžete zahladit pilníkem. Další speciální pomůckou je tzv. korektor zarostlých nehtů.

Nezapomínejte také na nošení správně padnoucí obuvi, která nebude vytvářet nadměrný tlak na prsty. Boty by měly být zároveň prodyšné, aby se vám chodidla tolik nepotila. Na sport noste vždy dostatečně odolnou obuv, která ochrání prsty před nárazy a ukopnutím. Důležité je udržovat chodidla a prsty suché a čisté, což pomáhá předcházet infekcím. [20, 21, 22]