Zápal plic začal skrytě, mladý muž zkolaboval a bojoval o život

Lékaři z Fakultní nemocnice Olomouc loni v listopadu zachránili život sedmatřicetiletému muži, který se na jednotce intenzivní péče ocitli kvůli zápalu plic a sepsi celého organismu. Zdravotní potíže jej přitom zasáhly nečekaně.
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„V jeden moment jsem vstal z postele a nemohl jsem skoro mluvit a chodit. Doma mi zavolali sanitku a pak už nic nevím,“ popisuje Petr Marvan okamžik, kdy upadl do bezvědomí. Až do svého kolapsu přitom žádné vážnější či dlouhodobé zdravotní problémy neměl. „Týden před tím, než se mi to stalo, jsem spal na zahradě a poté jsem docela kašlal, ale to bylo vše,“ zmiňuje živnostník z Lipníka nad Bečvou.
Selhávalo dýchání i oběh
Záchranáři jej převezli do nejbližší okresní nemocnice. Kvůli rychle se zhoršující dušnosti jej ale za pár hodin museli lékaři nechat přeložit do olomoucké fakultky, kde jej hospitalizovali na jednotce intenzivní péče Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a diagnostikovali mu těžký zápal plic a otravu. Pacientovi šlo o život.
Jeho zdravotní stav se během několika dní dramaticky zhoršil, vyšetření ukázala rozsáhlé poškození plic a přes veškerou intenzivní léčbu se jejich funkce dále zhoršovala. Přidalo se závažné selhávání krevního oběhu v důsledku těžké infekce, která postihla celý organismus, popisuje Olga Klementová, přednostka Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Olomouc.
Mladý muž proto nejprve skončil na umělé plicní ventilaci a po pár hodinách od hospitalizace došlo i na ECMO, tedy mimotělní membránovou oxygenaci, jež dočasně převzala funkci jeho plic (o tom, komu a jak ECMO dokáže pomoci, jsme psali zde).
Poprvé ECMO i srdeční pumpa
Komplikace se kupily. V průběhu léčby nastala zástava oběhu, proto lékaři museli změnit typ mimotělní membránové oxygenace tak, aby podporovala nejen plíce, ale i srdce. I jej zasáhla sepse, jež způsobila tzv. kardiomyopatii. Životně důležitý orgán začal pracovat chybně. Kardiolog proto do srdce zavedl miniaturní pumpu podporující srdeční činností čerpáním krve z levé komory do aorty. Kombinace obou terapií umožnila nejen dočasně nahradit funkci srdce a plic, ale i výrazně navýšit dodávku kyslíku tkáním.
Ve FN Olomouc měla tato péče premiéru. „Jednalo se o první kombinované použití veno-venozního ECMO a mikroaxiální srdeční podpory u pacienta v refrakterním septickém šoku v naší nemocnici,“ potvrzuje v tiskové zprávě Martin Šimek, přednosta Kliniky kardiovaskulární a transplantační chirurgie FN Olomouc.
I po půl roce rehabilituje
Přestože byl stav Petra Marvana od počátku mimořádně kritický, přežil a postupně se zotavuje.
Hospitalizace nakonec trvala dva měsíce, z toho polovinu pacient ležel ve spádové nemocnici, tedy i blíže domovu.
V Přerově jsem byl nejprve na umělém dýchání a dialýze, ale postupně mi přístroje odpojovali a pak přišly silné emoce v podobě prvního posazení se na lůžku, vrací se Petr Marvan vzpomínkami do těžkých dní.
I po půl roce stále ještě dochází do FN Olomouc. Ve specializované ambulanci pro pacienty po kritickém onemocnění sledují jeho zotavování a pomáhají mu s návratem do běžného života. Petr Marvan také stále ještě rehabilituje a navštěvuje psychologa, aby se vyrovnal s tím, čím si prošel. „Snad už bude vše dobré. Někdy se cítím lépe, někdy hůř, na občasné bolesti jsem si zvykl, ale to jsou po tom všem opravdu malé věci,“ uzavírá s optimismem pacient.