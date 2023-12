Před pár lety by nepřežili. Chlapec, který byl 200 minut pod ledem, ECMO u novorozenců

Za posledních dvacet let se kardiochirurgie posunula tak razantně, že lékaři zachraňují i pacienty, kteří by dříve zemřeli. Nebyla by pro ně adekvátní léčba. Příklad? Dítě, které tonulo v ledové vodě a podařilo se ho z ní vytáhnout až po 200 minutách. Mladík, kterému srdce nějaký čas fungovalo jen z 15 procent, přesto se dokázal vyhnout transplantaci.