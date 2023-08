Testovací papírky z lékárny i doma ukážou, jestli je vaginální infekce kvasinková, nebo bakteriální

„Normální vaginální pH je kyselé, udává se rozmezí 3,8–4,5. Je udržováno díky vyvážené vaginální mikroflóře, ve které převládají tzv. laktobacily,“ vysvětlil Vitalii.cz primář Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1. LF UK Andrej Černý. Právě kyselost chrání pochvu před infekcemi a záněty, protože neposkytuje dobré podmínky pro růst bakterií a kvasinek.

Co ničí vaginální mikrobiom?

Kyselost pomáhají zachovat mikroorganismy, jako jsou bakterie, kvasinky a viry, známé jako vaginální mikrobiom. Mikrobiom je ale velmi citlivý a mohou ho narušit různé vlivy. Škodí mu stres, nezdravá strava, především cukr, mouka, potraviny s dlouhou trvanlivostí a alkohol. Dále antibiotika a hormonální změny během menstruace, těhotenství a menopauzy. Proto jsou ženy právě v těchto obdobích více ohrožené záněty močových cest a pochvy.

Kyselost ve vagíně může narušit používání sprchových gelů a výplachů pochvy i sexuální aktivita. Sperma má zásadité pH a po sexu může dočasně snížit kyselost vagíny a oslabit mikrobiom. „Nedílnou součástí prožitého sexu by proto měla být návštěva toalety a sprchy, aby se snížilo riziko infekce. Pokud má žena nového partnera, tak může navíc užít vaginální probiotika,“ říká doktor Daniel Leško z Porodnické a gynekologické kliniky FN a LF Hradec Králové.

Co dalšího má vliv na vaginální mikrobiom?





Diabetes,

gynekologické operace,

zapaření,

oblečení z neprodyšných materiálů,

koupání v chlorované vodě,

vysoká psychická zátěž a chronický stres.

pH lze otestovat papírkem

V případě narušení této rovnováhy se naruší i mechanismy, které toto pH udržují, a pH se změní, obvykle podle Černého k zásaditějším (vyšším) hodnotám. To, jak moc a jakým směrem se pH změnilo, se pak dá otestovat pH papírkem, který se dá pořídit v lékárně i pro domácí použití.

„Hodnoty nám mohou napovědět, která bakterie či mikroorganismus jsou přemnožené. Například trichomoniáza nebo bakteriální vaginóza pH zvyšuje, laktobacilóza může pH ještě více snížit, kvasinky pH mohou narušit jen velmi mírně,“ popsal Černý.

Kvasinky prozradí svědění

„Pokud hodnota pH překročí 4,5, může to znamenat bakteriální infekci, kterou obvykle doprovází šedý výtok s rybím zápachem. Při hodnotách vyšších než 5 může jít o streptokoka skupiny B, stafylokoka anebo E. coli, pro které je typický nažloutlý nebo nazelenalý výtok s hnilobným odérem. Naopak kvasinková infekce pH nezvyšuje, ale obvykle při ní žena cítí svědění a pálení pochvy,“ doplnila Petra Tymešová, marketingová manažerka značky Gynella.

Pokud má žena zvýšené pH, může jako první volbu použít volně prodejné přípravky s antimikrobiálním stříbrem, které funguje na všechny druhy zánětů (bakteriální, kvasinkové, virové). Pokud obtíže přetrvávají déle než tři dny, měla by už vyhledat gynekologa.





Pozor na vlhčené ubrousky

A jak zmiňovaným nepříjemným problémům předcházet? Základem je řádná péče o intimní partie. Vulvu stačí omývat pouze jemným mýdlem a prsty. Mýdlo by ideálně mělo mít pH podobné pochvě. Mezi malé stydké pysky ale mýdlo již nepatří, jelikož je zevnitř pokrývá stejná tkáň jako pochvu.

Máte zkušenosti s vaginální mykózou? Ano, zažila jsem ji jedenkrát. Ano, trpím jí často. Ne, nikdy jsem ji neměla. Zobraz výsledek

Ženy by se měly vyhýbat také vlhčeným ubrouskům, které zbytečně dráždí vulvu i její okolí. „Zvýšená opatrnost je nutná také při holení intimních partií. Ideální je používat zvláštní žiletku pouze pro tuto oblast. Existují také speciální pěny na holení, které nenarušují pH, a navíc mohou obsahem panthenolu zklidnit podráždění po holení,“ popsala Barbora Fialová z neziskové organizace Loono, která v rámci své kampaně Dole dobrý radí, jak správně na intimní hygienu.

„Důležitý je rovněž výběr spodního prádla, které by mělo být co nejvíce prodyšné, nejlépe bavlněné. Umělá vlákna totiž zadržují vlhkost, která může podporovat množení bakterií i kvasinek,“ dodala.

Na toaletě je pak důležité utírat se zepředu dozadu, aby se zabránilo přenosu bakterií z konečníku do vulvy, vagíny nebo močové trubice. Ženy by si pak měly dávat pozor také na menstruační pomůcky. Tampony, kalíšky a vložky je zapotřebí pravidelně měnit, a to vždy umytýma rukama. Tampon by se měl měnit alespoň každé 4 hodiny, menstruační vložka každých 8 hodin a menstruační kalíšek omývat nejpozději každých 12 hodin.