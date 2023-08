Sedm procent žen nikdy nezažije orgasmus, některým v tom brání zdraví nebo fyzický handicap

Mezinárodní den ženského orgasmu původně vznikl v brazilském městě Esperantina, v němž se jistý radní rozhodl věnovat tento den ženskému orgasmu jako kompenzaci za sexuální dluh vlastní manželce. Ať už to znamenalo cokoli, svátek se postupně ujal nejen v Brazílii, Argentině, Peruč i Mexiku, ale přes Španělsko a také Norsko se dostal i do Evropy, kde se stal možností, jak zvýšit povědomí o ženské sexualitě, která byla dlouho opomíjena nebo tabuizována.

Dosud o ní panují různé mýty, například ten, že jen dosažení orgasmu je znakem dokonalého sexu. Přitom uspokojivý a naplňující sexuální život lze vést i bez orgasmu. A to především u žen, které ho všeobecně dosahují hůře či vůbec než muži. Dle on line průzkumu, který pro společnost Růžový slov provedla agnetura Instant Research agentury Ipsos, nemá sedm procent Češek orgasmus vůbec. Zhruba 40 procentům ženám se pak často stává, že nedosahují orgasmu, nebo jim trvá dosáhnout orgasmus příliš dlouho, komentoval výsledky průzkumu Adam Durčák ze společnosti Růžový slon. Ta se zabývá otázkami sexuality i prodejem erotických pomůcek.

Jana Mašková Zimolová, lektorka v oblasti sexuality, je každopádně přesvědčená, že s vyvrcholení přikládá moc velká důležitost, na úkor celkového prožitku. Orgasmus je dnes přeceňovaný. Ráda jej nazývám stavem. Tento stav má mnoho podob. Vlny, rozkoše slasti, ve kterých můžeme pobývat velmi dlouho, třeba i hodiny. Mozek je náš nejvíc sexuální orgán a tyto zvýšené hladiny rozkoše můžeme zažívat opravdu dlouho, uvedla.

Problémy s orgasmem se mohou, spolu s příliš vysokými očekováními odrazit i na kvalitě vztahů. Mnohé ženy přitom ani netuší, kam se obrátit, pokud by svůj sexuální život chtěly řešit s odborníkem – gynekolog totiž není ten pravý. Z pohledu gynekologa orgasmus v podstatě neexistuje. V odborných učebnicích se k tomuto tématu nic nedočtete. V ambulancích je často krajní i otázka, zda žena zažívá pohlavní styk, natož aby probírala například poruchy orgasmu či jejich velký problém, vysvělila gynekoložka Kamila Žižková na konferenci o orgasmu, která se nedávno konala v Praze. I s ní nicméně ženy svou sexualitu řeší, zejména zttáru libida, například po porodu. Nejčastěji za ní podle lékařky jsou vztahové problémy, dále vaginismus či nedostatečné prokrvení.





Pokud by žena chtěla řešit přímo problémy s orgasmem, měla by zamířit spíše do sexuologické ordinace.

Existují ženy, které mají problémy v tomto směru častěji než jiné – jsou to například ty s nějakým zdravotním problémem nebo handicapem způsobeným třeba poškozením míchy.

Právě jejich sexuální život má svá specifika. Nejde pouze o ztrátu pohybu, poruchu či ztrátu citlivosti těla, ale i bolesti. Z psychologického hlediska se tyto ženy potýkají se sníženou sebeúctou a sebedůvěrou z přijetí „nového“ těla, únavou z běžných denních aktivit, které jsou najednou mnohem náročnější a tak dále.

Část žen proto na sexuální život po poranění míchy zanevře. Z našeho dotazníkového šetření z roku 2020/2021 vyplynulo, že 28 procent žen nemá chuť a sílu na sexuální aktivitu, 22 procent žen trpí snížením libida, uvedla Iva Hradilová, ergoterapeutka a specialistka na oblast sexuality v Centru Paraple, dlouhodobě se zaměřujícím na pomoc lidem ochrnutým po poškození míchy. Na druhou stranu přibližně 45 procent žen je schopno dosáhnout orgasmu, z toho 14 procent pomocí vibrační stimulace klitorisu, dodala Hradilová s tím, že orgasmus nemusí být hlavní ukazatel toho, zda vedou spokojený aktivní sexuální život.





U žen se zdravotním znevýhodněním také často záleží na kompenzačních pomůckách, které jim pomáhají sexuální aktivitu realizovat. Jde například o úchopové pomůcky pro udržení vibrátoru nebo polohovací klíny, polštáře, vak ze stropního závěsného systému pro správné zapolohování těla při sexuálním styku, popsala Petra Hamerníková z organizace Freya, která se zabývá vzděláváním a poradenstvím v oblasti sexuality lidí se zdravotním znevýhodněním, seniorů a seniorek.

Orgasmus není povinný

Potřeba intimity se přitom nevztahuje pouze k sexuálním aktivitám. Podle odborníků lze vlastní sexualitu naplnit i jinak než jen stimulací k dosažení orgasmu. Klitoris není hlavním orgánem k dosažení sexuálního uspokojení. Tím hlavním orgánem je naše hlava. Zásadním aspektem je vzrušení a touha a té dosahují ženy i bez dosažení orgasmu. Naplnění sexuálního prožitku pomocí touhy, vzrušení či imaginace může být stimulováno různými smysly a je možné k němu využít pestrou škálu erotických pomůcek, vysvětlila Iva Hradilová z Centra Paraple. Důležitou roli hraje podle ní také partner a podpora z jeho strany.

V tom že jde do velké míry o záležitost psychiky jí rozhodně dáva za pravdu sexuolog Ondřej Trojan. Psychika je zásadní. Problém mí pacienti nemají “mezi nohama”, ale “mezi ušima”. Pokud je na tom muž špatně (má například nadváhu, hypertenzi), tak má častěji poruchu erekce než muž sebevědomý, uvedl ze své odborné zkušenosti.

Odborníci se shodují, že obecně je důležité nalézání alternativních cest k sexuálnímu uspokojení, například i skrze citlivé erotogenní zóny, které ženy s hendikepem mají. U žen, u kterých díky poranění míchy došlo ke ztrátě citlivost v intimních partiích je pravděpodobné, že budou mít eroticky citlivější jiné části těla než dříve, která společně mohou objevovat s partnerem a stimulovat je.