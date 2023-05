Lidem s vyšším cholesterolem pojišťovny hradí nový lék. Stačí jedna injekce za půl roku

Statiny jsou jednou z nejčastěji předepisovaných skupin léků snižujících hladinu cholesterolu. Používají se už přes třicet let. V Česku je lékaři předepisují asi 1,3 milionu pacientů. Působí tak, že blokují enzym zodpovědný za tvorbu cholesterolu v játrech.

Nicméně výzkum v oblasti snižování cholesterolu se nezastavil. Už několik let mohou být pacienti v České republice léčeni také vysoce účinnými monoklonálními protilátkami proti enzymu PCSK9, které se aplikují podkožními pery jednou za 14 dnů nebo jednou za měsíc.

Tyto léky jsou řešením pro pacienty, kteří mají vysoké nebo velmi vysoké riziko kardiovaskulárního onemocnění a pro dosažení cílových hodnot LDL cholesterolu jim nestačí standardní hypolipidemická léčba v maximálně tolerovaných dávkách. Tyto léky již také ve studiích nasbíraly důkazy o tom, že snižují riziko vzniku kardiovaskulárních příhod a úmrtnost na ně.

Nový lék od 1. dubna

Od loňského roku je pak v zemích EU včetně Česka schválený lék z nové lékové skupiny, které lze říkat sirany. Od 1. dubna 2023 také lék Leqvio s inovativním mechanismem proplácejí zdravotní pojišťovny.

Leqvio snižuje hladiny LDL cholesterolu podobně jako monoklonální protilátky a je stejně tak určený rizikovým pacientům. „Jedná se o zcela nový typ léčby, jejímž výsledkem je útlum syntézy enzymu PCSK9 v játrech a následné snížení hladin LDL cholesterolu v krvi až o 50 procent. Působení je dlouhodobé, bez nutnosti každodenního užívání, a navíc s minimálními nežádoucími účinky,“ vysvětluje profesor Miloš Táborský, viceprezident České kardiologické společnosti a přednosta I. interní – kardiologické kliniky FN v Olomouci.

„Koncept léčby inclisiranem nám do konceptu dosažení velmi nízkých hodnot LDL cholesterolu velice dobře zapadá. Podání je navíc velice přívětivé – lék se podává podkožně, přičemž dávkovací interval je extrémně jednoduchý: počáteční injekce, za tři měsíce další a pak po šesti měsících,“ popsal profesor Táborský na tiskové konferenci.

Pacienti nový lék dobře snášejí

Kardiolog vyzdvihl také zlepšení dlouhodobé adherence léčby, tedy to, jak pacient na léčbě spolupracuje a jestli se řídí doporučeními lékařů. Obecně platí, že čím jednodušší léčba je, tím je také adherence lepší. V případě Leqvia je vše velmi pohodlné.

„Pacient to akceptuje, není to pro něj problém. Dávka je také podávána zdravotnickým profesionálem. Pacient přijede do ambulance, lék aplikuje nejčastěji sestra a zapisuje se do zdravotní dokumentace,“ dodal Táborský.





Komu je nový lék určený?

Lék je podle něj určen především pacientům s kardiovaskulárním rizikem, kteří již užívají základní léky v maximální tolerované dávce, ale stále nedosahují cílových hodnot LDL cholesterolu. Ty v jejich případě činí konkrétně 2,0.

„Po dvou měsících od aplikace první dávky pacient přijíždí na kontrolní odběry, po dalším měsíci pro další dávku a následně vždy po šesti měsících. Po šesti měsících od zahájení léčby máme také povinnost udělat laboratorní kontrolu, která prokáže, že se snížila vstupní hodnota LDL cholesterolu o minimálně 40 procent,“ přiblížil lékař.

Jaké jsou optimální hodnoty cholesterolu O hladinu svého cholesterolu bychom se měli zajímat už v 18 letech, kdy nám ji poprvé nechá vyšetřit praktický lékař v rámci preventivní prohlídky. Je proč, protože vyšší hodnoty cholesterolu, než jsou ty optimální, má více než 80 procent populace. Řada lidí o tom ale neví, protože tento stav nebolí a desítky let se nemusí nijak projevovat. Co se týká optimální hladiny cholesterolu, jedna jediná neexistuje, protože hranice se stanovují dle míry rizika. Pokud má člověk velmi vysoké riziko kardiovaskulárních nemocí (např. pacient po infarktu či mrtvici), činí optimální hranice do 1,4 mmol/l. Pokud má člověk vysoké riziko, činí optimální hladina LDL cholesterolu do 1,8 mmol/l. Lidé se středním rizikem onemocnění oběhové soustavy mají optimální hladinu do 2,6 mmol/l. Lidé s nízkým rizikem kardiovaskulárního onemocnění mají optimální hladinu do 3 mmol/l. Zdroj: Vitalia.cz

Důležité je také podotknout, že Leqvio statiny nenahradí, ale doplní. To, že lékař nový lék předepíše, tedy neznamená, že se pacient vyhne tabletkám. Injekce terapii doplní, aby bylo dosaženo kýžených výsledků.

Další moderní lék přijde v létě

Táborský už také ohlásil, že další lék se k českým pacientům dostane už v létě. „V červenci přijde další nová molekula – kyselina bempedová, která bude zejména indikovaná u pacientů se statinovou intolerancí. Lékař pak bude mít možnost rozhodnout o jedné ze tří možností léčby,“ vysvětlil.