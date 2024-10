Varikokéla probíhá většinou bez příznaků. Může ale přispívat k mužské neplodnosti

Varikokéla je patologické rozšíření žilní pleteně v šourku. Jedná se o žíly, které odvádí odkysličenou krev z varlat do břicha. Pokud se tyto žíly z nějakého důvodu zvětší, může to způsobit bolesti, otok šourku a jiné problémy. Někteří muži nemají žádné klinické příznaky, ale to neznamená, že u nich nemůže varikokéla způsobit neplodnost. Nejčastěji se rozvíjí již v pubertě, kdy se zvyšuje průtok krve do genitálií. Rozhodně to ale neznamená, že se nemůže objevit i později. Varikokéla se zpravidla vyskytuje na levé straně, což je dáno anatomickým uspořádáním v této oblasti. Méně častá je oboustranná nebo pravostranná varikokéla. [1, 2, 3, 4]

Příčiny varikokély

Varlata musí být bohatě zásobena okysličenou krví, o což se starají testikulární tepny. Ke každému varleti je pak připojena testikulární žíla, která se stará o odvod odkysličené krve zpět k srdci. Uvnitř těchto žil se nacházejí chlopně, které napomáhají toku krve směrem k srdci. Pokud nefungují správně, krev se začne v žilách městnat a jejich objem se zvětšuje. Podobně jako křečové žíly tedy varikokéla vzniká v důsledku nesprávného fungování žilních chlopní.

Bohužel ale nejsou známy žádné konkrétní rizikové faktory, které by poškozovaly chlopně uvnitř testikulárních žil. Varikokéla se totiž často objevuje u mladých jedinců, takže nejde o zdravotní problém spojený se stárnutím, jako je tomu třeba u benigní hyperplazie prostaty (BHP).





Jaké má varikokéla příznaky?

U mnoha pacientů nemá varikokéla žádné projevy. Pokud je ale onemocnění v pokročilejším stádiu, mohou se objevit bolesti a jiné problémy:

tupá bolest varlat či šourku,

otok varlat či šourku,

postupná atrofie varlat,

pocit těžkosti v šourku,

drobná bulka nad postiženým varletem.

Nepříjemné pocity či bolest v šourku bývají patrné při stání. Když si pacient lehne, stav se zpravidla zlepší. [5, 6, 7, 8, 9]

Operace varikokély

Varikokélu není ve všech případech nutné léčit. Pokud nemá pacient žádné potíže a nechce mít děti, nemusí žádnou léčbu podstupovat. O terapii tedy uvažují hlavně muži, kteří mají potíže s plodností a chtějí počít dítě. Jedinou možností, jak se zbavit varikokély, jsou chirurgické zákroky:

Otevřená operace : klasická otevřená operace se využívala v minulosti. Dnes jde o dávno překonaný zákrok, při kterém hrozilo poranění tepen zásobujících varlata nebo vznik hydrokély (nahromadění tekutiny mezi obaly varlete). Proto ji nahradily modernější přístupy.

: klasická otevřená operace se využívala v minulosti. Dnes jde o dávno překonaný zákrok, při kterém hrozilo poranění tepen zásobujících varlata nebo vznik hydrokély (nahromadění tekutiny mezi obaly varlete). Proto ji nahradily modernější přístupy. Mikroskopická varikokelektomie : při tomto zákroku se abnormální žíla podváže nebo sešije. Výhodou je, že vyžaduje jen malý řez v tříslech. Chirurg používá při operaci výkonný mikroskop. Operuje se velice blízko varlete, proto má tento typ zákroku nejlepší výsledky. Zároveň je spojen jen s malým rizikem pooperačních komplikací. Mikrochirurgická varikokelektomie představuje ale dost drahou záležitost a musí ji provádět speciálně vyškolený operatér.

: při tomto zákroku se abnormální žíla podváže nebo sešije. Výhodou je, že vyžaduje jen malý řez v tříslech. Chirurg používá při operaci výkonný mikroskop. Operuje se velice blízko varlete, proto má tento typ zákroku nejlepší výsledky. Zároveň je spojen jen s malým rizikem pooperačních komplikací. Mikrochirurgická varikokelektomie představuje ale dost drahou záležitost a musí ji provádět speciálně vyškolený operatér. Laparoskopická varikokelektomie : druhou možností je laparoskopická varikokelektomie, kdy se provede několik malých řezů v podbřišku. Rekonvalescence po operaci bývá poměrně rychlá, ale protože se operuje dále od varlete, může dojít k postupnému návratu varikokély.

: druhou možností je laparoskopická varikokelektomie, kdy se provede několik malých řezů v podbřišku. Rekonvalescence po operaci bývá poměrně rychlá, ale protože se operuje dále od varlete, může dojít k postupnému návratu varikokély. Embolizace varikokély: jedná se o méně invazivní alternativu ke klasické varikokelektomii. Při embolizaci se zavede katetr do cévy v tříslech nebo na paži. Problém tohoto zákroku spočívá v tom, že se provádí vysoko nad varletem a nemusí být vždy ošetřeny všechny abnormální žíly. Riziko recidivy je tím pádem vyšší.

Cílem operace je utěsnění postižené žíly a přesměrování toku krve do zdravých žil. Díky tomu se pak zlepší kvalita spermatu a muž může být plodný. Zákrok může přinést požadovaný výsledek i v případě nevyvinutého varlete, které může dorůst do správné velikosti. [10, 11, 12, 13]

Vliv varikokély na plodnost

Mezi muži, kteří mají potíže s plodností, trpí až 40 % jedinců varikokélou. Varikokéla může negativně ovlivňovat mužskou plodnost tím, že snižuje množství a kvalitu spermatu. Odborníkům není zcela jasné, z jakého konkrétního důvodu to je. Jedna z hypotéz hovoří o zvýšené teplotě varlat, která roste kvůli hromadění krve v šourku. Spermie potřebují pro správný vývoj o něco nižší teplotu, než je teplota lidského těla. Ideál pro ně představuje 33 °C. Proto jsou varlata umístěna mimo břišní dutinu. Muži s varikokélou trpí častěji na tyto problémy:

Nízká hladina testosteronu : největší množství mužského pohlavního hormonu testosteronu vzniká ve varlatech. Pacienti s varikokélou mívají někdy nedostatek testosteronu, což se projeví nízkým libidem, zmenšením varlat, menším množstvím svalové hmoty a depresemi.

: největší množství mužského pohlavního hormonu testosteronu vzniká ve varlatech. Pacienti s varikokélou mívají někdy nedostatek testosteronu, což se projeví nízkým libidem, zmenšením varlat, menším množstvím svalové hmoty a depresemi. Azoospermie: jedná se o patologický nález při vyšetření spermiogramu, kdy nejsou v ejakulátu žádné spermie. Pacient je tedy sterilní. Azoospermie se objevuje u 4–13 % mužů s varikokélou.

Existují také případy vrozené varikokély, což může bránit správnému růstu varlat. Čím dříve se problém odstraní, tím je riziko komplikací a neplodnosti nižší. [14, 15, 16, 17]