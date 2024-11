Císařovna Sissi milovala Vánoce. A nejen proto, že měla narozeniny na Štědrý den

Sisi Vánoce milovala, a to nejen proto, že slavila narozeniny, ale především vzhledem k tomu, že velice ráda a bohatě obdarovávala druhé. Také její rodinní příslušníci se jí snažili udělat radost něčím mimořádným. Ke svým 16. narozeninám a prvním společným Vánocům, které slavila se svým nastávajícím, dostala od Františka Josefa jeho jezdecký portrét. I ona mu darovala obraz, na němž je zachycena na koni, říká spisovatelka Dagmar Beňaková, autorka několika knih právě o císařovně Sissi.

Největší radost udělal papoušek

Mladá císařovna byla vynikající jezdkyní. První společné svátky trávili v Sissině rodném Bavorsku. Budoucí tchyně jí sem nechala poslat růženec a obrovskou kytici růží ze schönbrunnského skleníku. Růže v prosinci byly v té době vzácný dar. Ovšem vůbec největší radost udělal Sissi papoušek, kterého jí dovezl František Josef, protože věděl, jak moc jeho nevěsta miluje zvířata.

V pozdějších letech dostávala Alžběta od manžela nejčastěji šperky. Na vzdálený ostrov Madeira, kam Sissi odjela na ozdravný pobyt, jí tchyně nechala zaslat k třiadvacátým narozeninám hrací skříňku s její oblíbenou skladbou La Traviata od Verdiho a k Vánocům navíc jedličku. Ke třicátým narozeninám dostala Alžběta nádherný klavír od dvorního výrobce klavírů Ludvíka Bösendorfera. Často si přála také knihy. Své maďarské přátele nezřídka žádala, aby jí potají sháněli knihy, které v monarchii neprošly cenzurou.

Galerie: Ze života císařovny Sisi





A jaké dárky dostávala Sissi od svých dětí a čím je naopak obdarovávala? Od dětí dostávala často medailonky s jejich podobiznou. Dcera Gisela jí také jednou, bylo to k jejím pětatřicátým narozeninám, darovala modlitební knížku, která se dochovala do dnešních dnů a je k vidění v Muzeu císařovny Alžběty v historické budově nádraží Possenhofen. Od nejmladší Marie Valerie dostávala například ručně malované vějíře, které jí tato zdatná kreslířka a malířka zdobila nejrůznějšími motivy, ptáčky a květinami, přibližuje spisovatelka.

Zcela mimořádný dar jí k padesátým prvním narozeninám a posledním společným Vánocům dal její už dospělý syn, korunní princ Rudolf. Dostala od něj originály dopisů Alžbětina nejoblíbenějšího, v té době již zesnulého básníka Heinricha Heineho, v jehož stylu císařovna sama veršovala. Dopisy stály závratnou sumu. A ještě jí dal sošku alegorie básnického umění, aby věděla, že ji v její poetické tvorbě podporuje, že si jí váží a že ji obdivuje. Tato soška se dochovala do dnešních dnů a můžeme ji spatřit v Muzeu Sissi ve vídeňském Hofburgu. Matka ale bohužel neprojevila takovou radost, jakou Rudolf očekával. V té době totiž řešila především zásnuby své nejmladší a nejoblíbenější dcery Marie Valerie.

Když byly děti císařského páru malé, dostávaly hračky. Děvčata panenky, domečky pro panenky, také hudební nástroje, Gisela dostala například malou kytarku, kterou jí matka dovezla z ostrova Madeira. Korunní princ našel pod stromečkem – na přání svého tatínka – většinou vojenské uniformy, bubínky a trumpety, aby si mohl hrát na vojáka. Jednou dostal také orientální turban.

Oblíbenými hračkami pro malé děti byli houpací koníci. Když děti povyrostly, dostávaly často knihy a učební pomůcky. Své dceři Marii Valerii Sissi jednou vlastnoručně namalovala k Vánocům mapu Uherska. Jako dospělé dostávaly dcery šperky, Marie Valerie dostala jednou například zlatou brož ve tvaru jedlové větvičky zdobenou brilianty. Můžeme si ji prohlédnout v Muzeu císařovny Alžběty v Possenhofenu.

Dospělí dostávali obrazy, vázy, starožitnosti, intarzované kusy nábytku, šperky a nejrůznější suvenýry. Sissi byla velice štědrá a na cestách ji přepadala přímo nákupní horečka. Jako by chtěla kus toho místa, které se jí tak líbilo, prostřednictvím pořízených věcí dovézt do svého domova. Až ji její císařský choť prosil, ať mu proboha už nic nekupuje, že to nemá kam dávat, uvádí Dagmar Beňaková.

Byl skromný, jednou si přál k Vánocům třeba jen dózu na sušenky, aby měl je kam dávat, když je přikusuje v pracovně při vyřizovaní spisů. Také často dostával dárky s loveckou tematikou, nebo doutníky. Z dalekých zemí nechávala Sissi posílat manželovi a dětem do Vídně i rodičům a sourozencům do rodného Mnichova rovněž exotické ovoce a další delikatesy, a kromě těchto nejrůznějších pochutin a věcných darů nechávala do Bavorska často posílat i vánoční strom. O tom, jak ráda Sissi obdarovávala druhé, psala už její tchyně, arcivévodkyně Žofie.

Císařská rodina štědře přispívala na dobročinné účely především během Vánoc, jak vyplývá mimo jiné i ze zpráv v soudobém tisku. Darovali vysoké finanční sumy nejrůznějším institucím – nemocnicím, sirotčincům a podobně. Císařovna s dcerami navíc kromě peněžitých darů osobně vyráběly pro chudé a nemocné dárky, kreslily před Vánoci obrázky, které pak posílaly pro radost dětem do nemocnic. Všichni v rodině měli umělecký talent. Dvorní dámy pletly pro nemajetné punčochy a šály.

Každému jeho stromeček

A jak vypadal stromeček konkrétně u Sissi a její rodiny? Sissi dovezla do Rakouska ze své bavorské vlasti zvyk zdobit pro každé dítě jeho vlastní stromeček, stromečky stály na stolcích, na nichž byly umístěny dárky, které v té době nebyly ještě zabalené. Alžběta ráda zdobila stromečky osobně. V mládí trávila rodina Vánoce hlavně v Hofburgu.

Po smrti arcivévodkyně Žofie, Sissiny tchyně, se svátky slavily pravidelně po několik let v Alžbětině nejoblíbenějším sídle na uherském zámku Gödöllő. Tyto svátky si Sisi opravdu užívala. S nejmladší dcerou Marií Valerií si hrála například na slepou bábu. Na dvoře zámku jí nechala vybudovat kluziště. Spolu také zdobily obří strom pro venkovské děti, ověšený nejrůznějšími laskominami a malými dárky koupenými na místním trhu.