Zákaz vstupu bez zakrytých úst do prostředků městské hromadné dopravy (MHD) začal například v Praze platit v úterý 17. března 2020. Loni ministerstvo zdravotnictví povinnost celostátně upravilo s tím, že ústa a nos si lze chránit jen nanorouškou nebo respirátorem.

Nově v MHD, veřejné dopravě v celé ČR včetně lanovek a taxíků platí, že respirátory nebo roušky lidé již nemusí používat. Pravidla změnilo ministerstvo zdravotnictví novým mimořádným opatřením.

„Tato povinnost končí čtvrteční půlnocí. Důvodem zrušení nařízení je příznivá epidemická situace,“ vysvětlil mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob. „Přesto dále doporučujeme nosit ochranu nosu a úst ve špatně větraných místnostech a dále je silné doporučení nosit respirátory či roušky pro rizikové skupiny obyvatel,“ dodává mluvčí rezortu.

Podle dat ministerstva se denní přírůstky počtu nakažených virem SARS-CoV-2 pohybují již týden pod hranicí 5000.

Pozor, v lékárnách respirátor stále musíte mít

Povinnost nosit respirátory ale čtvrtkem neskončila všude. Chránit ústa a nos si lidé musí i nadále v zařízení sociálních služeb a ve zdravotnictví. To tedy znamená, že povinnost stále platí třeba i v lékárnách.





„Lékárny spadají pod zdravotnická zařízení, takže by v nich lidé rozhodně měli respirátory nosit,“ potvrdil prezident České lékárnické komory Aleš Krebs.

Lékárníci se stále častěji setkávají se situacemi, kdy si lidé přijdou koupit třeba test na covid-19, protože se necítí dobře, a nemají roušku ani respirátor. „Nenapadne je, že kdyby nic jiného, tak vzít si respirátor by byla slušnost, protože je zbytečné ohrožovat zdravotnický personál a návštěvníky lékáren,“ podotýká Aleš Krebs. Mnozí pacienti podle něj na nošení ochrany dýchacích cest nedbají, což je pro personál lékáren nepříjemné. I proto, že někteří zákazníci jsou na lékárníky po upozornění na porušování povinnosti sprostí.

Skoční respirátory všude? Ministerstvo nerozhodlo

Kdy a zda vůbec ministerstvo zdravotnictví zruší nošení ochrany dýchacích cest také ve zdravotnictví a sociálních službách, zatím není jasné. „V tuto chvíli to je jen pracovní představa. Vše se odvíjí od situace a dat, které neustále sledujeme a vyhodnocujeme,“ podotýká mluvčí ministerstva Ondřej Jakob.

„Pokud je nějaká povinnost, která funguje pro všechna zdravotnická zařízení, tak rozhodně je dobré ji ponechat i v lékárnách,“ podotýká Alše Krebs. „Nad nošením respirátoru by ale lidé měli sami přemýšlet bez ohledu na povinnost. Pokud se necítí dobře, mají akutní respirační onemocnění přenosné kapénkami, a nemusí to být jen covid, pak je namístě, aby si ochranu úst a nosu vzali, i kdyby tady ta povinnost nebyla,“ dodává prezident lékárnické komory.

Platit by to mělo i v MHD. Pokud se někdo necítí dobře a musí použít hromadnou dopravu, tak by respirátor měl použít. Navíc pražský dopravní podnik už avizoval, že neodstraní z vozů ani vstupů do metra samolepky s piktogramy zakrytých dýchacích cest.

„Dopravní podnik hl. m. Prahy doporučuje mít zakrytá ústa a nos respirátorem (třídy KN95 nebo FFP2 nebo vyšší) nebo nanorouškou (splňující filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem) ve všech prostředcích veřejné dopravy,“ uvádí společnost na svém webu.