Lékaři nahradili část hrudní kosti a žeber implantátem z kovu, vyrobili ho na 3D tiskárně

Unikátní implantát potřebovala žena s netypicky uloženým nádorem v hrudníku. Spolu s ním jí lékaři z Fakultní nemocnice Motol a Homolka odstranili i rakovinou zasaženou polovinu hrudní kosti, části prvního a druhého žebra a klíčních kostí včetně kloubů, jež spojují klíční a hrudní kost.
Nahradil je implantát z kovu vyrobený pacientce na míru 3D tiskem. Jeho funkcí je nejen doplnit vyoperované kosti a klouby, tedy i zachovat funkci hrudního koše, ale především pacientce po zotavení umožnit pohyb pažemi. Tak, aby v budoucnu mohla třeba jezdit na kole.
Operace trvala několik hodin a šlo o jeden z prvních zákroků svého druhu v Evropě. Informovala o něm Česká televize v pořadu Věda 24.
Prášek a laser
Implantátů vyrobených na míru 3D tiskem pozvolna přibývá. Zatím sice ještě nejsou běžným standardem léčby, pojišťovny je proplácejí jen tam, kde sériově vyráběná náhrada nestačí, v ČR ale funguje hned několik firem a vědeckých pracovišť, jež náhrady z biokompatibilního plastu či kovu dokáží vyrobit.
Podmínkou jsou velmi kvalitní a detailní CT snímky nebo tzv. 3D skeny. Na základě nich vývojáři namodelují implantát v počítači. Samotný tisk v případě kovové náhrady probíhá z prášku. Tiskárna jej nanáší ve velmi tenkých vrstvách. Každou z nich ohřeje laserový paprsek, čímž prášek roztaví a vrstvy tiskárna postupně spojuje do jednoho celku.
Novinka na VŠCHT
Jedním z pracovišť vybavených nejmodernější 3D tiskárnou na kov je Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT) v Praze. O novince za 29 milionů informovala v tiskové zprávě.
Výzkumníci z VŠCHT se dlouhodobě věnují 3D tisku titanových implantátů, porézních struktur a materiálů podporujících hojení tkání nebo řízené uvolňování léčiv. Nové zařízení jim umožní posunout tento výzkum směrem k implantátům připravovaným na míru konkrétním pacientům, uvádí univerzita. Vytisknout lze kovový díl přesně odpovídající anatomii pacienta. Vyrobit je proto možné speciální kyčelní implantáty nebo třeba náhrady komplikovaných kostních struktur.
Nejde ale jen o tvar. „Předností tohoto přístroje je možnost rychle přepínat mezi různými režimy laserového paprsku a přesně tak řídit výslednou mikrostrukturu i vlastnosti materiálu,“ popisuje akademický pracovník Jiří Kubásek. Tiskárna tedy umožňuje ovlivnit vlastnosti povrchu a vnitřní struktury implantátu. Výzkumníci na ní dokáží vyrobit třeba náhrady s porézním povrchem, jenž podporuje prorůstání kostí kovem a tím zlepšuje propojení implantátu s tělem pacienta.
Tisk umožňuje implantát vybavit také léčivy podporujícími hojení nebo preventujícími zánět. Léčiva se z kovu uvolňují postupně, jejich efekt přímo v místě voperované náhrady je proto dlouhodobý. Přispívá to k potlačení rizika pooperačních komplikací, k rychlejšímu hojení a vývoji nové generace zdravotnických materiálů.