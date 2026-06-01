Motolští lékaři operují páteř novou metodou. Utne bolest jako lusknutím prstu

Nová moderní metoda kombinuje biportální endoskopickou operativu páteře a plazmovou ablaci. „Běžné endoskopické operace páteře samozřejmě provádíme už několik let. Výhodou této nové metody je však zapojení druhé ruky. Jde o tzv. biportální přístup. Jsme tak schopni udělat daleko více při větší bezpečnosti pacientů, a to i pro diagnózy, které jsme předtím nebyli schopni ovlivnit,“ popisuje doktor Martin Bláha z Neurochirurgické kliniky dětí a dospělých 2. LF UK a FNMH.
Biportální endoskopická operativa páteře využívá dva drobné vstupy, jeden pro optický kanál, druhý pro operační nástroje. Ty pak umožňují přesně zacílit operační zákrok. Díky kontinuálnímu proplachu operačního pole má chirurg výborný přehled o operované oblasti, což umožňuje precizní uvolnění utlačených nervových struktur při současném maximálním šetření okolních tkání.
Výrazně méně bolesti, rychlejší návrat do života
Miniinvazivní charakter výkonu přináší pacientům řadu zásadních benefitů:
- nižší pooperační bolest
- minimální krevní ztráty
- šetrnost k zádovým svalům
- kratší hospitalizace
- rychlejší návrat k běžným aktivitám
- menší jizvy
- nižší riziko infekčních komplikací
Zásadní výhodou je také zachování stability páteře, protože není nutné rozsáhlé odstranění kostních struktur.
Bolest zmizela jako lusknutím prstu
Zákrok si pacienti nemohou vynachválit. „Silné bolesti mě dlouhodobě omezovaly v běžném fungování, nemohla jsem se ani ohnout a bolest mi vystřelovala do celé levé nohy,“ popisuje žena, které lékaři tento miniinvazivní zákrok doporučili.
Souhlasila. „Po operaci přišla úleva prakticky okamžitě, bolest najednou úplně zmizela. Je to obrovský rozdíl, půl roku trpíte a pak jako lusknutím prstu nic, žádná bolest,“ říká spokojená pacientka.
Na nohy se postavila už druhý den po operaci. „Překvapilo mě to, je to opravdu důležité. Druhý den už fungujete,“ dodává s tím, že se konečně po mnoha měsících mohla vrátit k běžným aktivitám.
Unikátní spojení s plazmovou ablací
Na Neurochirurgické klinice dětí a dospělých 2. LF UK a FNMH je tato metoda nově kombinována s technologií plazmové ablace při nízké teplotě. Pomocí radiofrekvenční plazmové sondy je možné velmi šetrně odstranit struktury, které utlačují nervové kořeny.
„Spojení biportální endoskopie s plazmovou ablací nám umožňuje ještě přesnější a šetrnější ošetření postižené oblasti. Výsledkem jsou velmi dobré klinické výsledky a vysoká spokojenost pacientů,“ doplňuje doktor Bláha.
První pracoviště v Česku, zkušenosti ze zahraničí
Tento typ výkonů provádí FNMH jako první pracoviště v České republice od dubna letošního roku. Lékaři před jeho zavedením absolvovali specializovaný trénink v zahraničí a podíleli se na operacích ve spolupráci se zahraničními odborníky ve Švýcarsku a Portugalsku. Získané zkušenosti nyní přenášejí do české klinické praxe a rozšiřují možnosti moderní léčby pacientů s onemocněním páteře.