Učit se s dětmi v létě, nebo neučit? Když už, tak zlehka a nenásilně, radí odborníci

„Děti mají využít čas o prázdninách k odpočinku. Měly by být co nejvíc fyzicky aktivní – pokud nejsou samy od sebe, měli bychom jim jít příkladem a hýbat se s nimi. Měly by trávit hodně času v přírodě a objevovat nová místa, navštěvovat muzea či výstavy,“ doporučuje psycholožka Šárka Miková.

Nechte děti se nudit

A dodává, že není vůbec od věci, aby si děti odpočinuly i od organizovaného času. Jinými slovy by měly zažít nudu. „Samy nacházet, jak si budou hrát, může být ale zároveň pro mnohé dnešní děti velkou výzvou. Dřív se děti nudily po několika hodinách, dneska se mnohé začínají nudit už po třiceti vteřinách,“ říká.

Ideální je proto příroda. Tam najdou spoustu „materiálu“, který se dá ke hře využít. Stavění domečků pro lesní skřítky, přehrady na potoce nebo třeba šišková válka může nakonec překvapivě pobavit.





„Celkově bychom měli starší děti zapojit do procesu plánování letního programu a ptát se jich, co by chtěly dělat. Pokud řeknou, že by chtěly ‚nedělat nic‘, měli bychom jim ten prostor v určitých dnech dát a nevyčítat jim, že jen tak lelkují, ovšem myšleno bez obrazovky. Pro regeneraci jejich mozku je to strašně důležité, rozvíjí to sebeuvědomění. A tento čas o samotě vyvažovat časem společným, kterého se nám během roku tolik nedostává,“ dodává.

Pokud vám to nedá a opravdu si s dětmi opakovat a učit chcete, pak určitě volte hravou a hlavně nenápadnou formu. Žádné vysedávání u učebnic a pracovních sešitů.

Přírodopis v zoo, dějepis na hradech

Několik nápadů k tomu, jak to konkrétně udělat, dala dohromady i Linka bezpečí:

K výrobě indiánského týpí potřebujeme umět nejen měřit, počítat, ale také řezat pilkou. I to jsou dovednosti, které zaměstnávají mozek a přispívají k jeho aktivaci a rozvoji dítěte.

Znalosti z biologie si nejlépe procvičíme přímo v přírodě nebo v zoologické zahradě. Není nic lepšího než názorná ukázka, a když se k tomu přidá zábavná forma, učení jde samo.

Nejdou vašemu dítěti cizí jazyky? Nechte ho, ať si na zahraniční dovolené samo objedná jídlo nebo si koupí zmrzlinu. Zbaví se strachu z používání cizího jazyka a osvojí si nová slovíčka.

Vyzkoušejte také večerní čtení. Nechte, ať si vaše ratolest sama vybere, co ji zajímá. Rozšíříte její slovní zásobu, dítě lépe pochopí obsah příběhu, a hlavně strávíte společně příjemný čas, který vede i k posílení vzájemného vztahu.

Znalosti z historie můžete procvičovat prostřednictvím putování po českých hradech a zámcích, které často připravují zajímavé akce určené i pro nejmenší návštěvníky.

I tělocvik můžete v létě velmi dobře procvičovat, stačí vyrazit ven. Nechte dítě lézt po stromech, přeskakovat potok, házet kamenem do dálky nebo si dejte závod, kdo rychleji doběhne ke značce.

„Učení může být zábava, když zvolíme správnou formu, která děti baví. Důležité je nezapomenout na pochvalu a ocenění. Kárání a kritika jsou spíše na škodu,“ doporučuje Regina Jandová, psycholožka a tisková mluvčí Linky bezpečí.

Režim nastavujte až poslední týden

Jak se přiblíží začátek školního roku, je namístě i lehce začít přizpůsobovat denní režim. Většinou totiž děti opravdu nevstávají brzy ráno, ale spíše si rády přispí. Podle doktorky Jany Martincové stačí začít s nastavováním režimu poslední týden prázdnin.

Budíček by nastavila například na půl osmou. Až postupně můžete „přitvrzovat“ a pozvolna se blížit k času, kdy bude dítě poté během školního roku doopravdy vstávat.