Před rokem zemřel uznávaný hráč Twisten. Jeho rodina nabízí pomoc teenagerům s psychickými problémy

Pod přezdívkou Twisten ho znaly tisíce fanoušků po celém světě, kteří dodnes truchlí nad jeho ztrátou.

Karel Ašenbrener se narodil v prosinci 2003 v Praze a už od malička ho bavilo závodění i počítačové hry. V roce 2020 začal hrát multiplayerovou střílečku Valorant, ve které rychle dosahoval neuvěřitelných výsledků. Díky svému talentu i tvrdé dřině si vybojoval cestu až do dvou největších českých e-sportových organizací, Entropiq a eSuba, historicky nejúspěšnějšího profesionálního herního týmu v České republice.

Jeho nadání si ale brzy začali všímat i v zahraničí. Netrvalo dlouho a Twisten začal hrát za organizace světového formátu. Nejprve byl součástí německého BIG a poté francouzské organizace Vitality. Jeho velký sen o tom, že se bude účastnit největších světových turnajů, se mu tak splnil.





Miloval turnaje i publikum

Kája byl tak trochu šašek, miloval turnaje, které se odehrávaly přímo na stage, miloval své fanoušky i publikum. Během přestávek používal gesta jako srdíčko, korejský symbol pro lásku nebo kočičí ouška. Svým láskyplným přístupem se gamingové komunitě neodmyslitelně zapsal do paměti a mnoho fanoušků si k němu vytvořilo opravdové pouto, vzpomíná Twistenova maminka Ivana Ašenbrenerová.

Na začátku roku 2023 se Twisten přiznal k tomu, že bojuje s depresemi, a pomohl tak rozproudit diskusi o mentálním zdraví v e-sportu. Otevřeně mluvil o tom, že navštěvuje odborníky a léčí se. Svůj boj s depresemi bohužel prohrál a 7. června 2023 se rozhodl ukončit svůj život, což znamenalo tvrdou ránu nejen pro jeho rodinu a fanoušky, ale také pro celý svět e-sportu.

Twistenův příběh inspiroval spoustu lidí a českých i zahraničních institucí, aby se více mluvilo o mentálním zdraví. Rodina Karla se k uctění jeho památky rozhodla založit nadační fond Twisten Foundation, který pomáhá mladým s psychickými problémy.

Za méně než sedm měsíců se Twisten Foundation povedlo rozproudit diskusi na půdě Poslanecké sněmovny na téma duševního zdraví dospívajících. Spustila také širokou škálu projektů určené teenagerům a jejich rodičům. Pro mladé, kteří prožívají krizi nebo se potýkají s duševními problémy, jsou určeny online chaty s psychology. Na odbornou pomoc dospívající často čekají i měsíce. Díky těmto chatům si však mohou ihned, anonymně a zdarma promluvit s psychology vyškolenými v krizové intervenci, objasňuje projekt #KAREme ředitelka nadace Denisa Stránská.

Tým Vitality, za který Twisten hrál, zveřejnil vzpomínku na něj

Spoustu rad od odborníků i hráčů, kteří mají zkušenosti s depresemi, najdou také v podcastech #KAREtalk na YouTube i Spotify nebo v rámci živých workshopů. Pro rodiče dětí trpících psychickými problémy jsou pak určeny online sezení s psychology #KAREwe, kde najdou cenné informace i porozumění.

Stream na památku Oficiální fanklub organizace Vitality na památku hráče pořádá sedmačtyřicetihodinový stream. Potrvá přes víkend od pátku 7. 6. až do nedělního večera. Veškerý výtěžek ze streamu poputuje právě na podporu duševního zdraví teenagerů. Jeho výtěžek věnují Twisten Foundation, nadačnímu fondu založenému rodinou Karla Ašenbrenera.

Twisten se dokázal se svými fanoušky skutečně propojit, a mnoho z nás si s ním tak vybudovalo opravdový vztah. Nosil naše barvy a my na něj nechceme nikdy zapomenout. Právě proto jsme se rozhodli uspořádat stream, kterým uctíme jeho památku a také pomůžeme těm, kteří to potřebují, objasnil pořádání streamu člen Golden Hornats Marvin ‚MarvL‘ Gadois.



Akce začne v pátek 7. 6. po deváté hodině večer a pokračovat bude až do neděle 9. 6. do osmé hodiny večerní na oficiálním Twitchi Golden Hornets. Sledující se můžou těšit například na streamování z her, jako jsou League of Legends, CS GO, XDefiant nebo Rocket League. Chybět nebude ani Valorant, který hrál právě Twisten.

Průzkum Národního ústavu duševního zdraví ukazuje, že psychický stav mladých je velmi špatný. U každého třetího deváťáka v Česku se projevují znaky, které ukazují na středně těžké až těžké úzkosti. Čtyři z deseti navíc mají známky středně těžké až těžké deprese. Podle Českého statistického úřadu si v roce 2022 v Česku vzalo život 1302 osob. Tato statistika roste nejrychleji právě u mladých lidí. Sebevražda je nyní důvodem čtvrtiny všech úmrtí ve věkové kategorii 15 až 24 let.