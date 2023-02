Při záhadné nemoci těhotných jde o hodiny. Lékaři už vědí, že pomůže transfuze plazmy

Šestatřicetiletá Petra neměla během těhotenství vůbec žádné potíže. Přesto se vlastně ze dne na den ocitla na jednotce intenzivní péče, když jí začaly selhávat játra a ledviny a významně se jí změnila srážlivost krve. Po náročné léčbě se ji lékařům pražské Všeobecné fakultní nemocnice podařilo zachránit.

„Celé těhotenství jsem neměla potíže, v pořádku byly i krevní testy. V osudný den jsem absolvovala dokonce návštěvu u svého gynekologa a vše bylo v pořádku. Až navečer mě začalo bolet vpravo pod žebry. Bolest vystřelovala do zad a zvracela jsem. Skončila jsem v kladenské nemocnici na sále, odkud mě převezli na jednotku intenzivní péče,“ vzpomíná Petra.

Sabina (32) se zase ve 28. týdnu svého druhého těhotenství začala potýkat s extrémně vysokým krevním tlakem. Její stav se už při převozu do VFN zhoršoval, díky práci záchranářů se ji podařilo stabilizovat a po přijetí do nemocnice jí lékaři ihned museli provést císařský řez. Žena poté skončila na Klinice anesteziologie a resuscitační medicíny VFN (KARIM). Po stabilizování stavu přešla do péče nefrologů kvůli selhávání ledvin. Její stav se nakonec po adekvátní léčbě postupně zlepšil.

Nemoc udeří nečekaně a rychle

Obě ženy onemocněly záhadným onemocněním, pro které lékaři používají širší název trombotické mikroangiopatie. Nebezpečí této nemoci spočívá především v tom, že pokud se pacientka nezačne léčit, dosahuje úmrtnost až osmdesáti procent.

Onemocnění odborníci lépe popsali až v poslední době. Zároveň se výrazně změnila léčba a díky tomu se i značně zvýšily šance rodiček. „Léčba spočívá především v podávání vysokých dávek krevní plazmy, což ve výsledku vede k obměně této tekuté složky krve. Postup se nazývá plazmaferéza. Další součást péče je hemodialýza, tedy podpora funkce ledvin či podání biologické léčby, která je cíleně zaměřena na blokádu neadekvátně reagující vrozené imunity ženy,“ uvádí Romana Ryšavá, vedoucí lékařka Kliniky nefrologie VFN a 1. LF UK.

„Trombotická mikroangiopatie zahrnuje širokou skupinu diagnóz, ale pro všechny je typický rychlý pokles červených krvinek a krevních destiček v plazmě a poškození výstelky cév. V důsledku toho může dojít k poruše prokrvení důležitých orgánů, především jater a ledvin, případně k poškození mozku,“ vysvětluje vedoucí Perinatologického centra GPK VFN a 1. LF UK Michal Koucký a dodává:

„Tyto poruchy nemají často popsanou přesnou příčinu, ale předpokládáme, že za nimi mohou stát skryté chyby v imunitě nebo genetické odchylky, které se právě těhotenstvím odmaskují.“

Pacientkám pomohou ve dvou centrech

V případě, že se potvrdí podezření na skupinu diagnóz trombotické mikroangiopatie, je třeba ženu převézt okamžitě na pracoviště se zkušeností s léčbou těchto stavů. V Česku jsou to konkrétně dvě místa: Perinatologické centrum Gynekologicko-porodnické kliniky VFN v Praze a Gynekologicko-porodnická klinika Fakultní nemocnice Ostrava.

Velkou roli pak hraje čas. Jde skutečně o dny, někdy však spíše o hodiny a hrozí bezprostřední ohrožení života ženy i dítěte. To dokládají právě i dva zmíněné případy mladých žen, kterým pomohli lékaři z pražské VFN na konci loňského roku.





„Obě dosud zcela zdravé ženy byly na naše pracoviště odeslány ve velmi rychle nastalém kritickém zdravotním stavu, který se rozvinul v těhotenství nebo těsně po porodu. V obou případech se podařilo jejich život zachránit a obě se již doma starají o své nedávno narozené děti. Záchrana jejich života je výsledkem spolupráce výjimečného mezioborového týmu Všeobecné fakultní nemocnice, který se skládá z porodníků, neonatologů, nefrologů, hematologů a lékařů intenzivní péče,“ uzavírá přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1. LF UK David Cibula.

Ostražití musí být všichni lékaři

Důležitá je ale podle pražských lékařů také ostražitost kolegů v ostatních nemocnicích, kteří v případě dvou zmíněných žen neváhali a obě odeslali na kliniku VFN včas.

S touto nemocí se přitom řada gynekologů a porodníků během celé své kariéry nemusí vůbec potkat, i v tom je zrádná. Zdaleka totiž nepatří mezi časté patologie v těhotenství. Ve Všeobecné fakultní nemocnici máme s touto diagnózou přibližně pět pacientek ročně, uvedla pro server Vitalia.cz Martina Voráčková z oddělení PR a marketingu VFN.

Problém nastává v případě, že se záhy nezvolí správná léčba. Většina pacientek pak totiž nepřežije. I proto lékaři z VFN apelují na své kolegy v ostatních nemocnicích, aby pečlivě sledovali své pacientky a nepodceňovali neobvyklé obtíže v průběhu těhotenství nebo i při porodu. V případě, že se u nich objeví netypické projevy selhávání orgánů, měli by ženy ihned odeslat na zmíněná dvě centra.